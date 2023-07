Egy szorgalmas páros biztosítja az üzemek zökkenőmentes működését

Mosóasztalok és ipari törlőkendők teljeskörű szolgáltatás keretében

Már magasnyomású alkatrésztisztítók is megtalálhatók a Mewa szolgáltatási kínálatában.

A legkisebb szennyeződések vagy akár egy aprócska zsírmaradvány is órákra megbéníthatja a termelést egy üzemben. Ha egy gépalkatrészt valami akadályozza a súrlódásmentes mozgásban, és emiatt a szóban forgó berendezést le kell állítani – ez akár a termelés több fázisának kiesését is okozhatja. Ennek következtében a dolgozóknak várniuk kell a gyártási folyamat újraindítására, értékes munkaidő megy veszendőbe, csúszik a rendelések kiszállítása, az elmaradást végül csak túlórák beiktatásával lehet ledolgozni. Nőnek a költségek, sok a bosszúság, és csökken az üzem vagy a műhely hatékonysága.

A törlőkendő és a magasnyomású alkatrésztisztító együttes alkalmazásával könnyedén tisztává varázsolható az erősen szennyezett motoralkatrész (Fotó: Mewa)

A problémákat megelőző karbantartáshoz és a gépek tisztításához a Mewa alkatrészmosókból és ipari törlőkendőkből álló komplett szolgáltatási rendszert kínál az üzemeknek és műhelyeknek. A legtöbb szennyeződés eltávolítható törlőkendők segítségével, de a makacs olaj- és zsírmaradványoktól egyszerű törölgetéssel többnyire nem lehet megszabadulni. A megoldás az alkatrészmosó alkalmazása, amelyet a Mewa ipari törlőkendőrendszerének kiegészítéseként ugyancsak teljes körű szolgáltatásként helyez ki ügyfeleihez. A törlőkendő és mosóasztal szorgalmas párosa együttesen biztosítja az üzemi folyamatok zökkenőmentességét.

A Mewa textil törlőkendőinek alkalmazása olyan fenntartható megoldás, amely – mivel teljes körű szolgáltatás keretében vehető igénybe – nagy mértékben veszi le a terheket az üzemvezetők válláról. A mosóasztalok ugyanennek az elvnek felelnek meg: a tisztítófolyadékban található mikroorganizmusok biológiai módszerrel bontják le az olaj és zsírmaradványokat. A Mewa alkatrésztisztítóit használó dolgozók nem kerülnek kapcsolatba egészségüket veszélyeztető anyagokkal, nincs tűzveszély, nincs kellemetlen, erős szaghatás, és a környezetet sem terhelik oldószerekkel.

A magasnyomású alkatrészmosó zárt kamrájában akár 80 bar nyomással is lehet dolgozni (Fotó: Mewa)

A Mewa alkatrészmosóinak sorát nemrégiben nagyteljesítményű magasnyomású típusokkal is kiegészítették. Az ilyen mosóasztalok esetében a biológiai tisztítófolyadék hatását akár 80 bart elérő magas nyomás erősíti. A magasnyomású szórófejjel történő tisztítás során a bonyolult geometriájú, erősen szennyezett alkatrészek is alaposan és hatékonyan tisztíthatók. A nagy munkafelületen egészen nagy méretű alkatrészekkel is lehet dolgozni. A ph-semleges tisztítófolyadékban lévő mikroorganizmusok hosszú ideig megtartják hatékonyságukat, ami környezetbarát, fenntartható megoldást jelent.

Az ecsetes mosóasztalt a Mewa ügyfelei teljes körű szolgáltatás keretében vehetik igénybe (Fotó: Mewa)

Az ecsetes mosóasztalok már hosszú ideje megtalálhatók a Mewa szolgáltatáspalettáján. A modellválaszték az üzemen vagy a műhelyen belül könnyen mozgatható, kisebb berendezésektől a nagy munkafelülettel rendelkező, méretesebb alkatrészek tisztítására használható berendezésekig terjed.

A Mewa ügyfelei az alkatrészmosó berendezéseket teljes körű szolgáltatás keretében vehetik igénybe. A mosóasztalokat a Mewa üzemkész állapotban szállítja ki. A műhely dolgozóit a helyszínen megtanítják a berendezés kezelésére. Az üzembe helyezés után a mosóasztalokat a Mewa szervizmunkatársai egyeztetett időközönként ellenőrzik és karbantartják.

