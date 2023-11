Válaszok az ipar átalakulási folyamataira

Az Ecoclean diverzifikációjával megfelel a jelenlegi és jövőbeli kihívásoknak

A gazdaság felfordulásban van, ami az ipar számos területe számára kihívást jelent. Az új termékek és a különféle megatrendek kiigazítást igényelnek a gyártási technológiákon, valamint a termék- és szolgáltatáskínálaton. Az Ecoclean GmbH az ipari alkatrészek tisztítására és az új szénhidrogéntechnológiai üzletágra vonatkozó megoldásportfólió nagyobb diverzifikációjával proaktívan ellensúlyozza ezt a változást.

Az energetikai átalakulás, a fenntarthatóság, a demográfiai változások, a mobilitás, az automatizálás és a digitalizáció, valamint a biztonság – ezekből a megatrendekből a technológiai és társadalmi változások következnek. És egyre gyorsabb ütemben. Ez a fejlesztés egyre nagyobb rugalmasságot és agilitást követel meg a vállalatoktól. Ez az ipari alkatrésztisztítás területén is megmutatkozik: míg tegnap úgy érezte, hogy az autóipar mércét állít fel a tisztasági követelmények terén, addig ma már teljesen más ipari ágazatok vannak, amelyeknek sajátos követelményei vannak. Az Ecoclean, a világ egyik vezető ipari alkatrésztisztítási, felületfeldolgozási és automatizálási rendszerek és rendszerek szállítója jövő- és piacorientált diverzifikációs stratégiával reagál ezekre a változásokra. Ennek irányvonala már jó néhány évvel ezelőtt meg lett határozva megfelelő pénzügyi és személyi befektetésekkel. Ennek eredményeként a már meglévő ipari ágazatok, például az autóipar és beszállítóipar, a gépipar, a rögzítéstechnika, az ékszer- és óraipar, valamint a repülőgépipar üzemei és rendszerei mellett most új megoldások kínálhatók a csúcstechnológiás iparágak számára.

A változásokkal számos ipari területen az ipari alkatrésztisztítás feladatai is változnak. Ez megköveteli a gyártóktól, hogy jobban diverzifikálják termék- és szolgáltatásportfóliójukat (Forrás: Ecoclean GmbH)

High Purity – tisztaság a harmadik dimenzióban

Ez magában foglalja például a félvezetőipari beszállítóipart. Annak érdekében, hogy EUV litográfiával egyre kisebb és nagyobb teljesítményű mikrocsipeket lehessen előállítani, rendkívül magas tisztasági követelményeket támasztanak a gyártóberendezések alkatrészeivel szemben. A nanométeres tartományban rendkívül finom szemcsés maradék szennyeződés és a filmszennyeződésre vonatkozó rendkívül szigorú előírások mellett a szerves anyagok és a maradék nedvesség, valamint a „tiltott” anyagok/elemek gázkibocsátási aránya is döntő szerepet játszik a minőségben. Hasonló szigorú tisztasági követelményeknek kell megfelelni az UHV, XHV és UCV szektor vákuumkomponensei esetében is - például a nagy teljesítményű lézerrendszerekben, csúcstechnológiás mérő- és elemzőkészülékekben. A precíziós optika, mikrooptikai alkatrészek és érzékelőrendszerek, beleértve a részben automatizált és autonóm vezetést, valamint az ipari digitalizációs alkalmazásokat, szintén nagyon magas tisztasági szintet igényelnek a hosszú távú hibamentes működéshez. Ezekre a kihívásokkal teli feladatokra az Ecoclean iparág- és alkalmazás-specifikus megoldásokat kínál az elő- és köztes takarítástól a végső takarításig, tiszta helyiségbe csatlakoztatva vagy integrálva. A folyamat- és rendszertechnológia tervezésére a cég saját, nagy tisztaságú tesztközpontokkal rendelkezik, hitelesített tisztaterekkel és megfelelő méréstechnikával.

A csúcstechnológiás iparágak, például a félvezető-ellátó ipar, a precíziós optika és az orvosi technológia termék- és iparág-specifikus tisztítási és kulcsrakész megoldásokat igényelnek a legmagasabb tisztasági követelményekhez (Forrás: Ecoclean GmbH)

Kulcsrakész megoldások az orvosi technológiához – MDR és FDA kompatibilis

Az orvostechnikában mindig is bevett gyakorlat volt a magas tisztasági követelmények. Az Európai Orvostechnikai Készülék Szabályzat (MDR) bevezetésével jelentősen szigorodtak az orvostechnikai eszközök, így az implantátumok, műszerek és eszközök tisztítására, valamint a folyamatok minősítésére, dokumentálására és nyomon követhetőségére vonatkozó követelmények. Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatósága (FDA) most azt tervezi, hogy harmonizálja minőségbiztosítási rendszerét az MDR-rel, hogy a piacra jutástól függetlenül egységes szabályozások vonatkozzanak. Annak érdekében, hogy az orvostechnika nagyon különböző feladatait a követelményeknek megfelelő módon, hatékonyan és fenntarthatóan oldja meg, az Ecoclean nemcsak a minősített tisztítórendszerek teljes portfólióját kínálja, amely világszerte elérhető. A neves partnerekkel való együttműködés kulcsrakész projektek megvalósítását is lehetővé teszi megfelelő csomagolási és tisztatéri megoldásokkal. A kifejezetten az orvosi technológiához kifejlesztett szoftver, RFID technológia és audit trail biztosítják, hogy az alkatrészek azonosításával, dokumentálásával és nyomon követhetőségével kapcsolatos összes követelmény teljes mértékben teljesüljön. Ezen kívül a cég szakemberei kérésre képesítéssel (IQ, QQ és PQ) is tudnak támogatást nyújtani. Az átfogó orvosi technológiának és a szabályozási know-how-nak, valamint a kiterjedt felszereltségű technológiai központoknak, beleértve a tisztasági laboratóriumot és a hitelesített tisztateret, minden tisztítási feladatra műszakilag és gazdaságilag optimális megoldást lehet kidolgozni. Könnyen másolható más gyártási helyekre, ami felgyorsítja a minősítést és az üzembe helyezést.

Az új elektrolizáló üzletág első megoldása 2023 szeptemberében készült el a lúgos nyomású elektrolízis próbapadjával (Forrás: Ecoclean GmbH)

Zöld hidrogén – a jövő energiaforrása

A zöld hidrogén előállítására szolgáló elektrolizátorok, valamint a felhasználási megoldások fejlesztésével, gyártásával és értékesítésével a társaság új üzleti területet nyit. Ennek érdekében az Ecoclean és a Baden-Württemberg Napenergia- és Hidrogénkutatási Központ (ZSW) egyesítette szakértelmét az „EcoLyzer BW” közös projektben. A ZSW és az Ecoclean által kifejlesztett, robusztus és jól tesztelt lúgos nyomású elektrolízis rendszertechnológiára, valamint a folyamatmérnöki és ipari gyártástechnológiai több évtizedes szakértelmére alapozva az elektrolizátorokat moduláris rendszerként tervezték kompakt szabványos modulokkal. Kezdetben 1-10 megawatt teljesítményosztályukkal lehetővé teszik olyan elektrolizátorok egyszerű és költséghatékony felépítését, amelyek sokféle alkalmazáshoz illeszthetők, például az iparban, a mobilitásban, a városrészek energiaellátásában és a megújuló, többletenergia tárolásában. szélturbinákból és fotovoltaikus rendszerekből. Az első megoldás ezen a területen 2023 szeptemberében készült el a lúgos nyomású elektrolízis próbapadjával. Lehetővé teszi az akár 500 kW teljesítményű és 1200 mm átmérőjű elektrolizáló kötegek tesztelését és validálását. Ezzel a diverzifikációs stratégiával az Ecoclean segít leküzdeni a bomlasztó fejlesztésekkel és a különböző megatrendekkel kapcsolatos kihívásokat.

