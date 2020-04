A tiszta levegő nem luxus, hanem költségcsökkentő tényező

A jót könnyű megszokni: a GIGA 2003 Kft. által beszerzett mechanikus légtisztító rendszerek nemcsak az egészség- és egészségvédelem terén teljesítenek jól, hanem a gyártási költségek lefaragásához is hozzájárulnak

A kormányzat nem titkolt célkitűzése, hogy Magyarország régiós autóipari központtá váljon. Az ipari súlypontok ennek megfelelőn tolódtak el az elmúlt években, így sok hazai fémmegmunkáló cég célja lett az autóipari beszállítói körbe tartozás vagy a piramisban a feljebb kerülés. Az autóiparban pedig a gyártás és a cégműködés minden elemének van jelentősége; nem utolsósorban az üzem légtisztító rendszerének is. Az Év Vállalkozója díj 2018-as nyertesének számító Gotthárd Imre többek között a hagyományos olajszűrők lecserélésével tett szert versenyelőnyre az ismét egyre élesedő piaci helyzetben.

Nagyobb a gép, mint a műhely

A Gotthárd fivérek fejében 2002-ben, a szükséges szakmai – gépkezelői, programozói, műszak- és osztályvezetői – tapasztalat megszerzése után fogalmazódott meg, hogy önálló vállalkozást indítsanak. A GIGA név a mai napig az alapítók, Gotthárd Imre és Gotthárd András monogramjait tükrözi vissza. A kezdetben programozással, oktatással és gépbeállítással foglalkozó kisvállalkozás 2003 végén vásárolta meg első szerszámgépét. Nem aprózták el: a 10 méter hosszú eszterga csak átlóban fért el a kezdésnek helyet adó 9 × 6 méteres garázsban. „Bár a lean szemléletről akkoriban még csak nem is hallottunk, de a falra már 2003-ban is felrajzoltuk a haladási irányokat – emlékezett vissza Gotthárd Imre, a GIGA 2003 Kft. ügyvezető igazgatója. – Azóta is az esztergálás számít a vállalkozás fő csapásirányának, de most már 28 darab szálvezetős és 4-5 darab rakodós CNC-esztergával rendelkezünk, ezenkívül marógépből is rendelkezünk kb. 15 darabbal.

A gépek kiválasztásáról elmondható, hogy a korábbi nagyon vegyes géppark mára letisztult, és a saját tapasztalatainkból kiindulva meglehetősen márkahű vásárlóvá váltunk. A változatosság csak addig gyönyörködtetett bárkit, amíg nem jelentkezett idehaza is hiány a szakképzett munkaerő terén: az eltérő gépek és vezérlések más-más tapasztalatokat kívántak a munkatársaktól, és jelentősen megnehezítették a munkaszervezést. Korábban vásároltunk kínai gyártású gépeket is, de nem hozták a tűréseket, és nehéz volt olyan munkát találni, amit nagy biztonsággal el is lehetett végezni rajtuk. A Tajvanról vagy Japánból származó szerszámgépekkel ellenben nem volt ilyen probléma. Egy szónak is száz a vége: 2012-től kezdve átálltunk az »egy tőről fakadó« gépek beszerzésére és használtára.”

A mintegy 100 munkatársat foglalkoztató GIGA 2003 Kft. saját 2 200 m2-es iroda- és üzemcsarnokában tavaly 46 CNC-gépen 4,5 millió forgácsolt alkatrészt gyártott, amivel 1,3 milliárd forint forgalmat ért el. „A 2008-as válság kapcsán kezdtük el kiépíteni a célgéptervezői és -gyártó kapacitásunkat, ami jelenleg még csak az éves árbevétel 10 százalékát adja, de a jövőben komolyabb szerepet szánunk neki” – árulta el Gotthárd Imre.

A GIGA 2003 Kft. tavaly 46 CNC-gépen 4,5 millió forgácsolt alkatrészt gyártott

Minden út az autóiparba vezet?

Az indulás még nem az autóiparról szólt: a vállalkozás a cégbejegyzés után egy bútoripari cégtől kapta meg első gyártási megbízását. Több hónapba telt, míg elmondhatták magunkról, hogy autóipari beszállítóvá váltak, kezdetben azt is csak a Tier 6-os szinten. Az elkövetkező évek fokozatos fejlődést és bővülést hoztak magukkal, így napjainkban már Tier 2-es pozíciót elfoglaló autóipari beszállítónak számítanak, vagyis már csak egyetlen lépcsőfok van köztük és az autógyár között. „A fejlesztési folyamatban jellemzően még nem veszünk részt, de 2018 végén egy alkatrészt mi terveztünk át a Porsche számára – az általuk küldött alkatrészrajz legyártása ugyanis túl drága lett volna, így végül a mi változtatásainkkal készült termék került be az autókba – jelentette ki Gotthárd Imre. – Az általunk gyártott alkatrészek számtalan autómodellben – Suzuki, Audi, Mercedes, BMW, Porsche, Ferrari, Bentley, Rolls-Royce, Jaguar – megtalálhatók. A 2008-as válság során minden autómárka gyártási számai drámaian zuhantak, de a Porsche és a Ferrari akkor is tartották magukat – sőt mi több, a Porschétól kapott megrendelések 35, a Ferrarikba szánt tételek pedig 200 százalékkal emelkedtek a válság tetőpontján. Jelenleg túl rövid idő telt még el az autóipari dekonjunktúra kezdete óta, de nem lennék meglepve, ha hasonló folyamatok zajlódnának le – a Porsche modellekbe szánt alkatrészek gyártása például máris megindult felfelé.”

A jót mindig lehet jobban is csinálni

A környezetre és a munkaszervezésre már a kezdetekben is nagy figyelmet fordított a cég. Az autóipar eleve kiszűri azon beszállítókat, amelyek nem képesek jól működő rendszerben létezni és gyártani. A GIGA 2003 Kft. növekedési üteme akkor vált igazán meredekké, amikor megtanulták kiaknázni a munkatársakban rejlő potenciálokat, és olyan feladatokat bíztak rájuk, amikben kiteljesedhettek. „Egy dolog, ami állandó: a változás. Nemcsak a piacot, az ügyfeleket, a versenytársakat és a technológiai újításokat kell figyelni, hanem a munkaerőpiaci és munkaszervezési trendeket is, ugyanis ezen a téren is összeszedhet a cég komoly versenyelőnyt vagy éppen versenyhátrányt” – mondta Gotthárd Imre.

Tiszta beltéri levegő és egészséges munkahelyi környezet A légtisztítás területén szerzett évtizedes tapasztalatára alapozva fejlesztette ki a Rentschler REVEN cég az X-CYCLONE® mechanikus leválasztó rendszert. A gőz, a köd, az égési folyamatok során keletkező égéstermékek és a hasonló légszennyező anyagok a lehető legnagyobb mértékben kerülnek leválasztásra a levegőből. Maga a rendszer minimális energiafelhasználással, tisztán mechanikusan működik. Mivel nem tartalmaz eldobható alkatrészeket, amiket rendszeresen cserélni kellene, az üzemeltetési, fenntartási és karbantartási költségek nagyságrendekkel gazdaságosabbak, mint a hagyományos légtisztítók esetében.

Van valami a levegőben

A fémmegmunkáló üzem levegőjére és az olajköd-koncentráció csökkentésére nem minden vállalkozás fordít kellő figyelmet: az ilyen csarnokokban elég csak kinyitni egy ablakot, és ha megfelelő irányból süt a nap, máris láthatóvá válik a lebegő olajköd, a lassú gyilkos. Az ilyen levegő belélegzése ugyanis jelentősen növeli a tüdőbetegségek és a rák kialakulásának kockázatát. A legújabb kutatások szerint már a 0,3 mg/m3-t meghaladó koncentráció is komoly kockázatokat rejthet magában – ehhez képest a hazai engedélyezett határérték 5 mg/m3. Ennek megfelelően egy hazai forgácsolóüzemben még úgy is átlagosan fél deciliter olaj juthat évente a gyártóterületen dolgozók tüdejébe, hogy a vállalkozás eközben minden idevonatkozó jogszabálynak megfelel. A szakképzett munkaerő körében jelentkező hiány mellett ez már komoly hátrány: a betegségre ártalmas munkahelyi levegő nemcsak a betegség miatt kiesett munkanapok számát növeli, de a cégek vonzerejét is jelentősen csökkenti.

Profitnövelő hatások megsokszorozva

Az autóiparban a gyártás és a cégműködés minden elemének van jelentősége, és csakis hosszú távon érdemes gondolkodni. „Az emulziók használata során még nem jelentkezett a szűrés és az olajköd problémája. A szűrőbetéteket 2-4 havonta cserélni kellett, de ezt a gyártás természetes velejárójának tekintettük. Idővel azonban egyre több vágóolajos hosszesztergát kezdtünk el használni, és a nagy vágóerők esetében sokszor füstöltek a gépek, gyorsan eltelítették a szűrőket – ismertette Gotthárd Imre. – Két-három évvel ezelőtt figyeltünk fel a Rolatast Bt. által forgalmazott REVEN X-CYCLONE® elektrosztatikus szűrőkre. Először csak egy darabot vásároltunk, majd miután kitapasztaltuk a működését és a hasznát, négy darabra bővítettük az állományt, amelyek már a teljes olajos gépparkot képesek lefedni.”

Az üzemben négy-négy gépet kötöttek minden egyes X-CYCLONE® szűrőre

Az egészséges munkahelyi környezet kialakítására idehaza is egyre nagyobb súlyt fektetnek a vállalkozók. Ennek egyik alapja a növekvő környezettudatosság, a másik pedig a munkatársak egészségének megőrzése – a REVEN esetében ez pedig a gazdaságossággal is kiegészül, valódi „kellemes a hasznossal” helyzetet teremtve. „Korábban előfordult, ahogy havonta kellett a gépekbe szűrőbetéteket rendelnünk egyenként 50-60 ezer forintért – tért ki a számokra Gotthárd Imre. – Ha ezt felszorozzuk a gépek számával – nálunk négy gép van egy X-CYCLONE® szűrőre kötve –, azonnal látszik, hogy az elektrosztatikus szűrők egy év alatt behozzák a bekerülési költségüket.” A költségcsökkentésen felül pedig a környezetbarát működés és a munkahelyi levegővel elégedett munkatársak is abszolút versenyelőnyt jelentenek az elektrosztatikus szűrőket használó cégeknek. A szűrőket ugyan időnként tisztítani kell, amihez a gépeket le kell állítani, de ha a GIGA 2003 Kft.-hez hasonlóan tartalék betéteket is vásárol egy cég, akkor a leállás csak addig tart, amíg a betéteket cserélik. A gyártás ezután folytatódhat a betétek tisztítása és száradása alatt is. „A jót mindig szívesen javasolja az ember másoknak is, ezért a magam részéről bátran ajánlom mindenkinek a REVEN X-CYCLONE® mechanikus leválasztó rendszerek kipróbálását” – zárta a beszélgetést Gotthárd Imre.

Molnár László