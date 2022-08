Új köntösben jelenik meg a Mewa

A német Mewa textilszolgáltató cég bemutatta új vizuális arculatát, amely tükrözi a vállalat identitását, de az alapokat megőrizve modernebb, jövőbe mutató formát kapott. Az új corporate design kidolgozója a müncheni Martin et Karczinski nevű márkastratégiával, dizájnnal és átalakulásokkal foglalkozó ügynökség, amelynek szakterülete a márkák tartalmi és formai önazonosságának kidolgozása és megjelenítése.

A Mewa-csoport Európa harmadik legnagyobb textilszolgáltatója, amelynek mind piaca, mind pedig ügyfélköre folyamatosan bővült az elmúlt években. A recycling és a többször használható üzemi textíliák alkalmazásának egyik élharcosa a „textilsharing” fogalmának bevezetésével egyre szélesebb körű piaci ismertségre tesz szert. A Mewa és a márkák minden aspektusát figyelembe vevő teljes körű kidolgozására, vizuális megjelenítésére és átalakítására specializálódott Martin et Karczinki nevű ügynökség közösen hozták létre az új arculatot, amely az értékelvű, hagyományosan innovatív családi vállalkozás önazonosságára épül. A márka minden vizuális elemét: a logót, a használt betűtípust, a képi és színvilágot teljes mértékben átdolgozták, hogy azok igazodjanak a vállalati értékekhez, a jövőképhez és a küldetéshez.

„Világunk folyamatosan változik – és vele együtt változunk mi is. Elérkezett az az időpont, amikor világossá vált, hogy márkaismertségi stratégiánkkal összhangban vizuális megjelenésünket is tovább kell fejleszteni, hogy ezzel is biztosítsuk a jövőnket” – mondta Michael Kümpfel, a Mewa marketing- és értékesítési igazgatója. A családi tulajdonban lévő vállalatcsoport több mint száz éves múltra tekint vissza. Márkastratégiájának egyik eleme, hogy kilépjen a „hidden champion” szerepkörből, és a Mewa márkát magabiztosan jelenítse meg a nyilvánosság előtt. „Természetesen büszkék vagyunk a gyökereinkre. Ugyanakkor az elmúlt száz évben éppen azért tudtunk sikeresek lenni, mert folyamatosan elemeztük és továbbgondoltuk tevékenységünket, kerestük az újdonságokat, a fejlődési potenciált. Azt kérdeztük: mire van szüksége a piacoknak, az ügyfeleinknek, milyen lesz majd a jövőben a munka világa? Pontosan ezt akarjuk láthatóvá tenni márkasztorinkban” – emelte ki az igazgató.

„Tökéletes esetben a forma hűen jeleníti meg egy márka értékeit. A Mewa esetében sikerült a cég történetét összekötni a jövőjével és a vállalati identitást kifejezni a márkadizájnban” – mondta Peter Martin, a Martin et Karczinski alapítója és ügyvezetője a Mewa új vizuális arculatával kapcsolatban.

Logó és embléma: jól átlátható elvek a megjelenésben

A Martin et Karczinski az új vizuális megjelenésre vonatkozóan pontosan meghatározott feladatot kapott a Mewa vezetésétől. Az átalakítás célja egy olyan márkaarculat kidolgozása, amely megtartja a lényeges elemeket, kifejezi a növekedést, a Mewa környezetvédelmi elkötelezettségét és szolgáltatási kínálatát. „Nem akartuk radikálisan eltérően interpretálni a Mewa márkát, hanem úgy akartuk továbbfejleszteni, hogy hagyományai és sikertörténete továbbra is érezhető maradjon. Egyúttal fontosnak tartottuk a Mewa jövőorientáltságának és a fenntarthatóságra vonatkozó meggyőződésének megjelenítését a dizájnban is” – húzta alá Simon Maier-Rahmer, a Martin et Karczinski kreatív igazgatója, aki csapatával együtt felelt az új vizuális arculatért.

A Mewa emblémája, a virág, egyszerre fejez ki több értéket: a tisztaságot, a higiéniát, a környezetet és a fenntarthatóságot. Egyúttal a fejlődés, a növekedés, az evolúció és az innováció jelképe is. Az ebben rejlő potenciál kibontakoztatása érdekében az emblémát átdolgozták és formai tekintetben a legfontosabb elemeire egyszerűsítették. Az új virág egyszerre nemes és erőteljes, a tudatos növekedés jelképe. Az új Mewa logó egymást keresztező fonalakra emlékeztet, az M és W betű a szövetet alkotó szálakat idézi. Mindez beemeli a képbe a textíliákat, amelyek naggyá tették a céget és a mai napig meghatározzák tevékenységét. A Mewa elbúcsúzott a logójában korábban alkalmazott nagybetűs írásmódtól is, mostantól csak a márka kezdőbetűjét írják nagybetűvel. „A nagybetűvel írt márkanév egy rövidítésből származik, mert az alapító Hermann Gebauer 1908-ban a Mechanische Weberei Altstadt (magyarul: óvárosi gépi szövöde) nevet adta új vállalatának” – mondta Michael Kümpfel, a Mewa marketing- és értékesítési igazgatója. „Ma már 46 telephellyel rendelkezünk a nemzetközi színtéren, így büszkén vállalhatjuk, hogy a Mewa igazi márkanév, nem csupán egy rövidítés.” A vállalat számára a „typemates” grafikusai új, exkluzív sans-serif betűkészletet fejlesztettek ki. Ebben a tekintetben is hűek maradtak értékeikhez, a hagyományok és az innováció kombinációjához. A modern, világos és precíz betűtípus neve összeköti a jelent a cég gyökereivel, hiszen az alapító család után a Gebauer nevet viseli.

A Mewa jelenleg 21 európai országban van jelen. 5.700 munkatárssal rendelkezik és mintegy 190.000 vállalati ügyfelet szolgál ki. A B2B textilszolgáltató neve vállalati ügyfelei számára egyet jelent a fenntartható megoldásokkal. A cég a textilmenedzsment ágazat egyik piacvezetője: Európában több mint egymillió alkalmazott hordja a Mewa munka-, védő- és üzleti ruházatát. Közel három millió ember használja naponta a Mewa termékeit a gépek és berendezések tisztán tartására ipari üzemekben és műhelyekben. A Mewa szolgáltatásaihoz a megbízhatóság, biztonság és az átláthatóság értékei társulnak.

