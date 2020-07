Törölték az idei SurfaceTechnology GERMANY és parts2clean kiállításokat

Intenzív megbeszélések után hozták meg a döntést: a stuttgarti SurfaceTechnology GERMANY és parts2clean szakkiállításokat nem rendezik meg az eredetileg tervezett októberi időpontban. Mindkét rendezvény visszatér a szokásos rotációhoz.

A koronavírus világjárvány okozta bizonytalanság, a Baden-Württembergben megrendezett eseményekre vonatkozó korlátozások és higiéniai szabályok, valamint a nemzetközi utazási korlátozások olyan helyzetet teremtettek, hogy az eredetileg 2020. október 27-29. közé tervezett SurfaceTechnology GERMANY és a parts2clean szakkiállításokra idén már nem kerülhet sor. A döntést a szervező a tanácsadó testülettel egyetértésben hozta meg.

„Keményen küzdöttünk mindkét vásárért, de végül a lemondás maradt az egyetlen választásunk – jelentette ki Olaf Daebler, a Deutsche Messe AG SurfaceTechnology GERMANY és parts2clean szakkiállításokért felelős globális igazgatója. – Az adott körülmények között nem lehetett volna Stuttgartban sikeresen megrendezni a két októberi kiállítást. A vállalatoknak megbízható tervezésre van szükségük, így gyors döntést kellett hoznunk. Most minden energiának arra fordítjuk, hogy sikerre vigyük a parts2clean kiállítást 2021 októberében, a SurfaceTechnology GERMANY szakvásárt pedig 2022 júniusában. Ha a jelenlegi helyzeten túl leszünk, a két rendezvényre nagyobb szükség lesz, mint valaha.”

A vállalatokkal és szövetségekkel folytatott beszélgetések során egyre tisztult a kép. A gazdasági válság miatt néhány vállalat a túlélésért küzd, így számukra jelenleg más témák vannak a napirenden, mint a vásári részvétel. Az egészség és a fertőzés elleni védekezés kérdése azonban továbbra is nagyon fontos. A lakosság nagy része minimalizálja az utazást és a személyes kapcsolatokat – ami az üzleti utakra is vonatkozik. Különösen a nemzetközi utak váltak nagyon nehézkessé. A vásárok megtartására vonatkozó higiéniai koncepciók és politikai iránymutatások is jelentősen befolyásolták volna a szakkiállítások megszokott arculatát. A baden-württembergi vásárokon például a pavilonokban minden egyes emberre 10 négyzetméternek kellett volna jutnia.

A múlt héten végzett látogatói felmérés végleg a törlés mellé billentette a mérleg nyelvét. A SurfaceTechnology GERMANY korábbi látogatóinak mintegy 60 százaléka zárta ki, vagy kérdőjelezte meg az idei részvételét a jelenlegi körülmények között. A parts2clean esetében ez az arány még nagyobb, 65 százalék bolt. Ennek oka egyértelműen a koronavírus. A látogatók tartanak az esetleges megfertőződéstől és az utazási korlátozások is sokaknak szegték kedvét.

Az egyszer már nyárról őszre halasztott SurfaceTechnology GERMANY felülettechnológiai szakkiállítást így 2022. június 21-23. között tervezik legközelebb megtartani. A SurfaceTechnology AREA a 2021 áprilisi HANNOVER MESSE részét képezi majd.

Az alkatrész- és felülettisztítás vezető nemzetközi vásárának számító parts2clean következő dátuma 2021. október 5–7.

A kiállítók és a jegyüket már megvásárló látogatók számára szánt információk hamarosan elérhetővé válnak a kiállítások honlapjain.