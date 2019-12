Tisztatéralapú és vevőorientált: új teszt- és bértisztító központ

Előtisztítás, előkezelés robotokkal támogatott ultrahangos sorjázással és végső tisztítás lehetséges a meglévő, ISO 7 osztályú tisztatérben

Címkék: alkatrész tisztítás felülettechnika felülettisztítás oldószeres tisztítás rolatast tisztítás tisztítástechnológia ultrahangos tisztítás

Alapos előkészületi idő és a szükséges építkezések befejezése után szeptemberben átadásra került az új LPW vizsgáló- és szolgáltatóközpont a cég riederichi telephelyén. Az ismert technikum kiegészítéseként így kb. 300 m²-en tisztatéralapú ügyfélközpont létesült.

„Az ipari tisztítástechnika elemi átalakuláson megy át – mondta Gerhard Koblenzer, az LPW vezetője. – A filmszerű és a legfinomabb szemcséjű szennyeződések az autóiparban egyre nagyobb szerepet játszanak, és már nem csupán az olyan klasszikus HighPurity-ágazatok számára jelentenek problémát, mint a félvezetők vagy az orvostechnika. A gyógyászati készülékek gyártásában bekövetkező szabályozó változások is új megközelítési módokat követelnek meg, éppen a minőség szempontjából releváns tisztítási és szárítási folyamatokban. Az LPW évek óta végigkíséri ügyfeleit ezen az úton, jövőbe mutató koncepciókkal a legpontosabb precíziós tisztítási feladatokban. Ennek logikus következménye megfelelő tesztkeretfeltételek, valamint szakképzett bértisztítási kapacitások biztosítása.”

A kötelező előtisztítás mellett az új LPW-központban az előkezelés robotokkal végrehajtott ultrahangos sorjázóval, valamint az ISO 7 osztályba tartozó, a meglévő tisztatérben történő kiváló minőségű végső tisztítással lehetséges. Átmenetileg jelenleg az ISO 6 osztályig terjedő keretfeltételek valósíthatók meg.

A műszaki felszereltség áttekintése:

Ultrahangos sorjázóberendezés: Robottámogatású ultrahangos sorjázó a fémpikkelyek és köszörülési sorják eltávolításához.

Power-Jet 670T2 Basic előtisztítás: 2 fokozatú tisztító/öblítő folyamat beépített ultrahangos tisztítással és ezt követő forró levegős/vákuumos szárítással.

3 fokozatú precíziós tisztítóberendezés (Power-Jet 670T3 CNp), a tisztatérbe integrálva (ISO 7 osztály) ultrahangos tisztítással/öblítéssel, befecskendező árasztással, CNp-tisztítással/öblítéssel, integrált forró levegős/vákuumos szárítással és érintés nélküli IR/CNp szárítással.

A helyszíni ultratiszta vízellátással (UPW) még a legnagyobb minőségű tisztasági követelmények is megvalósíthatók az orvostechnológia, a precíziós alkatrészgyártás, az optikai ipar, de még az autóipar új portfóliója számára is. A központi irányítástechnika lehetővé teszi minden eljárási folyamat, valamint környezeti feltétel dokumentálását. Továbbá az év végétől alkatrésztisztítás céljából rendelkezésre áll egy félautomata CNp/ultrahangos eszköz. Az ezt követő csomagolás a tisztatérben kifejezetten e célból kialakított helyeken történik. Ezenkívül az LPW-team megfelelő előzetes kísérleteket és első elemzéseket is lefolytat. Külső laborokkal/analitikai specialistákkal együttműködésben emellett biztosíthatók az előzetes kísérletek vagy a megtisztított sarzsokból vett egyedi minták tanúsított értékelései is.

www.lpw-reinigungssysteme.de

www.rolatast.hu