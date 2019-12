Fejlemények és trendek a porbevonatolás terén

Fokozott minőség és hatékonyság a porbevonatás folyamatában

Címkék: bevonat bevonattechnika felület felületkezelés festék festés Karlsruhe PaintExpo 2014 PaintExpo 2016 PaintExpo 2018 PaintExpo 2020 porbevonatolás porfestés

A porbevonatolást egyre szigorúbb minőségi követelmények és mind szélesebb körű individualizáció jellemzi, ezzel párhuzamosan pedig növekvő költségnyomás is nehezedik a porfestést végző cégekre. Az egymásnak látszólag ellentmondó trendek között csak állandó folyamatoptimalizálással lehet sikeresen egyensúlyozni.

A porított zománcok használata az egyik leginkább környezetbarát és erőforrás-takarékos eljárásnak számít az ipari bevonattechnika területén. Ennek eredményeként a porbevonatok számtalan iparágban és alkalmazásban terjedtek el a múltban az építőipartól és a bútorgyártástól kezdve a háztartásikészülék-, fogyasztásicikk- és autógyártáson keresztül a gépek és berendezések gyártásáig. A bevonat minőségére, az anyag- és energiafogyasztásra, az egyediségre és a termelékenységre vonatkozó növekvő elvárások miatt a bevonatolással foglalkozó, illetve a házon belüli festőüzemmel rendelkező vállalatok a folyamatok optimalizálásának kihívásával szembesülnek. A digitalizáció és a folyamatok intelligens hálózatba szervezése e tekintetben is egyre jelentősebbé válik.

Az innovatív porfestő pisztolyok fejlett fúvókatechnológiája magas hatékonyságot és egyenletes rétegvastagságot tesznek lehetővé (Forrás: Nordson)

A festési követelményeket figyelembe vevő terméktervezés és -gyártás

Az alkatrészek tervezésekor jellemzően a későbbi gyártástechnológia áll a figyelem középpontjában, míg a felületminőségi és korrózióvédelmi szempontokat gyakran elhanyagolják. Ez azonban a későbbiekben többletköltségeket és többletmunkát okoz. Ezért különös figyelmet kell fordítani a furatokra, a bevágásokra, az élekre, a keskeny résekre, a keresztmetszet-átmenetekre, a kis sugarakra és hasonlókra. Ezen túlmenően – különösen a fémlemezből készült munkadarabok esetén – még az élek minimális lekerekítése is javíthatja a korrózióvédelmet ezeken a kritikus területeken, mivel a lekerekített élekhez az éles, megmunkálatlan élekhez képest lényegesen több festék tapadhat.

A PIMC eljárás során a meleg sajtolás során a porított zománc és a lemezformázó vegyület között kémiai kötés alakul ki, ami nagyon rugalmas felületet eredményez (Forrás: Freilacke)

A fémeket, például az acélt, a horganyzott acélt és az alumíniumot nedves kémiai eljárásokkal, az anyaghoz és a szennyezettségi szinthez adaptált tisztítószerekkel tisztítják. A távolítandó szennyeződés típusától függően a precíziós tisztításhoz száraz folyamatok, például szén-dioxid-hó befúvás, valamint plazma- és lézeres tisztítás is alkalmazhatók. A fémek előkezelésében egyre inkább előtérbe kerülnek a különféle fémekkel kompatibilis nanokerámia-rendszerek. A hagyományos vas- és cink-foszfátozás ezen alternatívái gazdasági, ökológiai és technológiai előnyökkel járnak. Az így elérhető korrózióvédelem összehasonlítható a cink-foszfátozással elérhető eredménnyel, vagy akár meg is haladhatja azt.

Az orvostechnikai eszközök gyártására szánt acélmegmunkáló gépek bevonatai fémionvegyületeket tartalmaznak, amelyek igazolt, hosszú távú antimikrobiális hatást fejtenek ki (Forrás: Karl Bubenhofer)

Festékek egyedi jellemzőkkel

Korrózióvédelem, antigraffiti, fémhatások, hővisszaverés, UV-sugárzás- és időjárás-ellenálló képesség, alacsony hőmérsékleten történő bevonatolás, karcállóság vagy antimikrobiális tulajdonságok – az új és továbbfejlesztett porított zománcrendszerek a legszigorúbb követelményeknek is megfelelnek. Az innovatív fém porított zománcokkal nemcsak a folyékony festékkel bevont felülettel analóg kinézetek hozhatók létre – egyetlen réteggel –, hanem minden látószögből látható effektusok is. Napjainkban már a porított zománcrendszerek olyan tompa, matt felületekre is elérhetők, amelyek az építészet területén, valamint az autóiparban és a sport- és bútoripari alkalmazásokban divatosak, és különböző hőkezelési hőmérsékleteken és eltérő anyagvastagság mellett is magas fokú fényállóságot biztosítanak. Az ionizáló hatású fémorganikus anyagoknak köszönhetően az antimikrobiális porított zománcok nemcsak a baktériumok, hanem a vírusok, gombák és algák ellen is tartósan hatékony védelmet nyújtanak. Az energiamegtakarítás és a rövidített térhálósodási idők révén megnövelt áteresztőképesség többek között alacsony hőmérsékletű porított zománcrendszerek alkalmazásával érhető el. A készítménytől és az alkalmazástól függően ezek a porított zománcok 120 °C-on (beltéri alkalmazások) vagy 140 °C-on (kültéri alkalmazások) térhálósodnak. Az ultravékony porbevonatok a csökkent rétegvastagságnak köszönhetően jelentősen csökkentik az anyagfelhasználást.

A „por a porban” rendszerek energiaigényes közbenső keresztkötések nélkül teszik lehetővé a bevonatolást. Ez csökkenti az energiafogyasztást, és rövidebb feldolgozási időt eredményez (Forrás: Wörwag)

Az úgynevezett „por a porban” megoldások megfelelnek az energiahatékonyságra, a korrózióvédelemre, valamint az UV-sugárzásnak és az időjárási viszonyoknak való ellenállásra vonatkozó megnövekedett igényeknek, többek között az építő- és mezőgazdasági gépekhez, a kültéri és építőipari használatra szánt alkatrészekhez. A bevonatolás így energiaigényes közbenső térhálósodás nélkül mehet végbe. A folyamatlépések csökkentését és a minőség javítását szolgálja az úgynevezett porlakkbevonatoló (PIMC) eljárás. A technológiát többek között az energiaellátó és elosztószekrények gyártására használják lemezformázó vegyületből (SMC), vagyis a lemez alakjára formált, tésztaszerű formázóvegyületekből, hőre keményedő reaktív gyantákból és üvegszálakból. A kifejezetten az alkalmazáshoz kifejlesztett porított zománc kiváló ellenállást biztosít az időjárási viszontagságok és a karcolások ellen, ezenkívül magas szintű antigraffiti-védelmet ad, és rezisztens az agresszív tisztítószerekkel és maró oldatokkal szemben.

A kontúr lézerszkennerek és a megfelelő vezérlő kombinációja lehetővé teszi a porfestő pisztolyok pontos adaptálását a munkadarabhoz, valamint a bevonatolási paraméterek minimális anyagfelhasználást eredményező automatikus porbevonatoláshoz történő beállítását (Forrás: GEMA)

Hatékony és intelligens rendszerek

A gyártó cégek hatékony megoldásokat igényelnek, amelyek magas színvonalú eredményeket tesznek lehetővé a rendszertechnika területén. A széles termékkínálattal foglalkozó üzemek ugyanakkor a nagy fokú rugalmasságot is joggal várják el. A manuális porbevonatoló fülkék mindkét elvárást teljesítik, mivel minimális beruházás mellett is kiváló rugalmassággal üzemeltethetők. A jó munkaergonómia mellett a fülkéket könnyű tisztíthatóság, jó megvilágítás és optimális szellőzés jellemzi. A fülkéket a folyamatos porkibocsátást és precíz porkezelést lehetővé tevő folyamatvezérelt pisztolyok egészítik ki, amelyek nagy hatékonysága jelentős pormegtakarítást eredményez. A gyors színváltás szintén a rendszer kötelező elemének számít.

A Magic Control 4.0 vezérlés lehetővé teszi az alkalmazási rendszer, a tengelyek és a teljes kabinrendszer funkcióinak figyelését, valamint a fontos működési adatok beolvasását (Forrás: GEMA)

A porbevonatoló központok új fejlesztései a por előkészítését, szállítását, adagolását és a színváltásokat egy teljesen automatizált, zárt rendszerbe foglalják. Az integrált megközelítésnek termelékenységnövelő hatása van, miközben megtartja a magas minőségi előírásokat és az egyszerű működést. Ezen túlmenően az automata porbevatoló fülkék porvisszanyerő rendszerrel és pisztolyokkal történő kombinációja révén egy teljesen automata porbevonatoló rendszer állítható fel.

A tervezett alkalmazástól függően az automata porbevonatoló fülkéket emelőberendezéssel vagy robotokkal szerelik fel. A dinamikus kontúr lézerszkenner e tekintetben is hozzájárul a hatékony munkavégzéshez. A rendszer még a nagyon bonyolult tárgygeometriákat is felismeri, és a porfestő pisztolyokat a megfelelő pozícióba vezeti, hogy azok kiváló minőségű bevonatolást végezzenek a komplex alkatrészek esetében is. A lézerszkenner pontosan meghatározza a tárgy körvonalait. A 3D szoftverrel felvértezett elsődleges vezérlővel kombinálva automatikusan összeállítja az objektum alakját, és a bevonatolási paramétereket ennek megfelelően konfigurálja, a pisztoly tengelyeit külön-külön állítva be. Az eljárás még vékony merevítés vagy kiálló részek esetén is kiváló bevonathoz vezet a komplex geometriájú alkatrészeknél, így a kézi festés iránti igény minimálisra csökken.

A porfestő rendszert modern vezérlővel és integrált hálózati felülettel vértezik fel a termelési adatok gyűjtése, a rendszer állapotának megfigyelése és a távoli diagnosztika érdekében (Forrás: Nordson)

Az intelligens szoftvermegoldások célzott, gazdaságos porfogyasztást és költséghatékony bevonatolást eredményeznek kis darabszám esetén is. A robotok új, intuitív és intelligens vezérlése lehetővé teszi a robotok gyors átállítását a termékváltások vagy egydarabos megrendelések esetében. Az innovatív megoldás így a modern robotikát az emberi intuícióval és rugalmassággal ötvözi. Ez teljes mértékben kiküszöböli a hagyományos programozási munkát, és az új munkadarabot a megfelelő képzettséggel rendelkező munkatárs helyben bevonatolja egy távirányító segítségével.

Doris Schulz

www.paintexpo.de

PaintExpo – az iparibevonat-technológia vezető kiállítása

A PaintExpo kiállítás a bevonatolás teljes folyamatát felöleli, és átfogó áttekintést nyújt a porbevonatok, a folyékonyfestés, valamint a tekercselt burkolatok legújabb fejlesztéseiről – az előkezeléstől kezdve a minőség-ellenőrzésig. A szakvásár portfólióját képezik majd a folyékonyfestésre és porbevonatolásra szolgáló gépek és berendezések, az alkalmazási rendszerek és pisztolyok, a nedves és száraz festékek, az UV-fényre keményedő bevonatok, az automatizálási és adagolótechnológiák, a tisztítás és előkezelés, a szárítás és keményedés, a környezetvédelmi technológiák, a sűrített levegős rendszerek, a levegőellátás és -tisztítás, a vízkezelés, az újrahasznosítás és ártalmatlanítás, a kiegészítők, a mérési és vizsgálati technológiák, a minőségbiztosítás, a festékeltávolítás, a szolgáltatások és a szakirodalom. Gyakorlatilag minden neves beszállító részt vesz majd a világ vezető iparibevonat-technológia kiállításán. Az átfogó, reprezentatív kínálat révén a látogatók célzott módon gyűjthetnek részletes információkat, és közvetlenül összehasonlíthatják a különböző rendszereket és folyamatokat. A PaintExpo 2020. április 21–24. között kerül megrendezésre a Karlsruhei Kiállítási Központban.