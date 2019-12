Erős érdeklődés a PaintExpo 2020 kiállítóhelyei iránt

2020. április 21–24. között Karlsruhéban kerül megrendezésre az iparibevonat-technológia nyolcadik nemzetközi seregszemléje

Néhány hónappal azután, hogy rekorddöntéssel zárult az iparibevonat-technológia tavalyi szakvására, máris 19 országból 304 kiállító nyújtotta be igényét a soron következő PaintExpo kiállításra. A jelenlegi adatok szerint 11 536 négyzetméter nettó kiállítási alapterület talált gazdára, ami máris 74%-os foglalási szintet jelent a 2018-as rendezvényhez képest. Mindez arra utal, hogy a 2020-as PaintExpo ismét rekordokat döntögető szakvásár lesz.

A PaintExpo 2020. április 21–24. között immár nyolcadik alkalommal mutatja be a bevonattechnikával kapcsolatos innovációkat, alkalmazásokat és trendeket. Az értékteremtő lánc átfogó bemutatása kétévente a világ minden tájáról Karlsruhéba vonzza a festőrendszerekkel rendelkező vállalkozások szakembereit. 2018-ban 88 országból 11 790 szakmabeli látogatta meg a PaintExpót, ami akkor 12 százalékos növekedést jelentett. A látogatók több mint egyharmada érkezett Németországon kívülről. A látogatók többsége konkrét beruházási tervekkel érkezett a szakvásárra. „Számos kiállításon veszünk részt Európában, Ázsiában és Amerikában, de a kiállítók és a látogatók minősége, valamint a termékminőség és a lefedettség tekintetében a PaintExpo számít az éllovasnak – mondta Frank Berg, a Caldan Service GmbH ügyvezető igazgatója. – Ezért nem kérdés, hogy 2020-ban is kiállítunk.” Dr. Nils A. Reinke professzor, a svájci Winterthur Instruments AG vezérigazgatója is határozott a részvétel kérdésében: „Hét éve alapítottuk meg a céget, azóta folyamatosan részt veszünk kiállítóként a vásáron, ami egyértelműen előmozdította az üzlet fejlődését. Ideális platformot teremt a termékeink bemutatásához.”

A megnyitóünnepség előtt több mint egy évvel összeállított kiállítólista máris tele van nemzetközi cégekkel, így a 2020-as rendezvény várhatóan hozza is majd az elvárt színvonalat. Az eddig regisztrált 304 kiállító teljes szabadságot élvezhetett a standhely kiválasztásában. A lista különböző szektorok nemzeti és nemzetközi piacvezető cégeit tartalmazza. A jelenlegi foglalások alapján a kiállítók 11 536 négyzetméter nettó kiállítási alapterületre tartottak igényt, ami már most is a 2018-as rendezvény 74%-ával egyezik meg.

Fókuszban a jövőorientált bevonatolás

Jürgen Haußmann, a FairFair GmbH ügyvezető igazgatója meg van győződve arról, hogy a PaintExpo a látogatók számát illetően is komoly fejlődés előtt áll: „Bár az igények és a fejlesztések szektorok és országok szerint eltérők lehetnek, a bevonatolás kulcsfontosságú technológiaként alapvető sikertényező.” Ennek megfelelően fontos, hogy a házon belüli festőrendszerekkel rendelkező cégek felkészüljenek az új követelményekre, amelyek a növekvő minőségi, gazdaságossági és rugalmassági elvárások mellett az anyagok és erőforrások hatékonyabb felhasználását, valamint a fenntarthatóságot is magában foglalják. A versenyképességet szem előtt tartó vállalkozások nem fordíthatják el a fejüket a termelési folyamatok digitalizálása, az új anyagok és anyagok kombinációja, valamint az individualizáció iránya mellett sem.

„Függetlenül attól, hogy fém, műanyag, fa, üveg, kompozit vagy egyéb anyagokat kell bevonatolni, a PaintExpo látogatói ismét egyedi termékeket, folyamatokat és problémamegoldásokat ismerhetnek meg – tette hozzá Jürgen Haußmann. – A kiállítók egyedi, a jövő gyártási folyamatait előrevetítő megoldásokkal készülnek a vásárra.”

Az iparibevonat-technológia hetedik nemzetközi seregszemléje

A PaintExpo 2020 kiállítási portfólióját képezik majd a folyékonyfestésre és porbevonatolásra szolgáló gépek és berendezések, az alkalmazási rendszerek és pisztolyok, a nedves és száraz festékek, az automatizálási és adagolótechnológiák, a tisztítás és előkezelés, a szárítás és keményedés, a környezetvédelmi technológiák, a sűrített levegős rendszerek, a levegőellátás és -tisztítás, a vízkezelés, az újrahasznosítás és ártalmatlanítás, a kiegészítők, a mérési és vizsgálati technológiák, a minőségbiztosítás, a festékeltávolítás, a szolgáltatások, a nyomtatás, a csomagolás és a szakirodalom.

