Az új követelményekhez optimalizált bevonatolási folyamatok

A felületkezelés a termékek sikerének és így a vállalkozás versenyképességének kulcsfontosságú eleme

Címkék: bevonat bevonattechnika felület felületkezelés felületkialakítás felülettechnika felületvédelem festék festés paintexpo PaintExpo 2014 PaintExpo 2016 PaintExpo 2018 PaintExpo 2020

Az ipari bevonási technológiák alapvetően hozzájárulnak az értékteremtéshez. A bevonatolással foglalkozó vagy a festést házon belül megoldó vállalkozások változásokkal és új követelményekkel szembesülnek, amelyekhez megfelelő folyamatszabályozást kell kiépíteniük. A vezető ipari bevonattechnológiai szakkiállításnak számító PaintExpo 2020. április 21–24. között immár nyolcadik alkalommal mutatja be a világ legátfogóbb és jövőorientált megoldásait Karlsruhéban. A kiállítási portfólió az előkezeléstől kezdve a minőség-ellenőrzésen át egészen a csomagolásig mindent lefed.

A vállalkozások napjainkban minden iparágban sokféle tendenciával és változással szembesülnek. Ezek között szerepel többek között az új gyártástechnológiák megjelenése, az új és módosított anyagok és anyagkombinációk felhasználása, egész iparágak átrendeződése, a termékek életciklusának lerövidülése, a gyártási darabszámok csökkenése, a termékek testreszabása, a szabályozási változások, a digitalizálás, valamint a klímavédelem céljából az energiahatékonyságra vonatkozó szigorúbb követelmények. Mindez jelentősen befolyásolja az ipari bevonattechnológiát is.

A komplexitás átfogó információfeldolgozást követel meg

Bár néhány kérdés egyáltalán nem újonnan merült fel, a bevonatolási műveletek versenyképessége egyre inkább attól függ, hogy milyen gyorsan képes egy cég reagálni ezekre a változásokra. Előfeltételként adaptálni vagy optimalizálni kell a bevonatolási műveleteket. A festési folyamatok magas komplexitása – számos kapcsolódó munkafolyamat révén – nélkülözhetetlen információt nyújt a trendekről, a technológiákról, az új fejlesztésekről és a beszállítókról az egész folyamatláncban. A PaintExpo a technológiák átfogó és interdiszciplináris áttekintését adja a legújabb fejlesztések bemutatásával.

A kiállítói listára vetett pillantás azt mutatja, hogy már most is 22 országból több mint 450 vállalat – köztük az összes piaci és technológiai éllovas – regisztrált kiállítóként a PaintExpón. Együttesen a 2018. évi rendezvény kiállítási alapterületének 98%-át foglalták le. Egy másik pillantás azt is megmutatja, hogy a portfólió a por-, a folyadék- és az UV-festés, valamint a tekercselt bevonatolás valamennyi folyamatát és technológiáját felöleli. A bevonandó anyagok spektruma a fémektől, műanyagoktól, faanyagoktól, üvegtől és kerámiától kezdve egészen az anyagkombinációkig terjed. „A beszállítók és a technológiák célzott koncentrációja lehetővé teszi a látogatók számára, hogy hatékonyan és célirányosan tájékozódjanak a számukra fontos területekről, és megfelelő befektetési döntéseket hozzanak” – jelentette ki Jürgen Haußmann, a szervező FairFair GmbH ügyvezető igazgatója.

Az előkezeléstől a minőség-ellenőrzésig

A kiállítók jövőorientált megoldásokat mutatnak majd be a minőségre, a rugalmasságra, a termelékenységrendre, valamint az anyag-, energia- és költséghatékonyságra vonatkozó növekvő igények kielégítésére. Idetartoznak például a klasszikus nedves kémiai előkezelés továbbfejlesztései, valamint az alternatív eljárások. Az új és optimalizált megoldások – ideértve a bevonatolási folyamatok szimulációját is – javítják az energia- és anyaghatékonyságot a berendezés- és alkalmazástechnika terén. A rugalmasság és a termelékenység fokozása is állandó cél volt és maradt. A hagyományos légcirkulációs szárítás, valamint az alternatív módszerek, például az infravörös sugárzással, a kondenzáció, valamint az UV-szárítás elsődleges célja is a továbbfejlesztett energiahatékonyság.

A robotizált festés egyre fontosabb szerepet játszik a kis és közepes darabszámoknál is a reprodukálhatóan magas minőség biztosítása érdekében. Az új automatizálási koncepciók lehetővé teszik a rugalmas, költséghatékony megoldások bevezetését. A közelgő PaintExpo kiállítói azonban nem csak innovatív fejlesztéseket mutatnak be a folyamatok optimalizálására a rendszerek, az alkalmazások, a szállítószalag-technológia, a szárítás és térhálósítás, a festékek, az automatizálás és a digitalizálás, valamint a minőség-ellenőrzés területein. Az általuk kínált újítások a sűrítettlevegő-ellátás, az akasztók és a maszkoló megoldások, valamint a csomagolástechnika terén is növelik a hatékonyságot és a folyamat megbízhatóságát. „Az új és továbbfejlesztett termékek, technológiák és folyamatok átfogó spektruma a látogatók számára sokféle impulzust és megközelítést kínál a folyamatok megtervezéséhez vagy optimalizálásához, hogy azok a jövőbeni követelményeknek is meg tudjanak felelni” – tette hozzá Jürgen Haußmann.

Doris Schulz

www.paintexpo.de