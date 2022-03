Áprilisban visszatér a PaintExpo

90 százalékos kiállítói regisztrációs szint mellett folynak tovább a világ vezető ipari bevonattechnológiai szakkiállításának előkészületei

Címkék: bevonat bevonattechnika felület felületkezelés felületkialakítás felületvédelem festék festés festőrobot Karlsruhe paintexpo PaintExpo 2020

2022. április 26. és 29. között tér vissza a bevonattechnikai innovációk, alkalmazások, jövőbeli technológiák és trendek bemutatójaként ismert PaintExpo nemzetközi szakkiállítás, miután tavaly a világjárvány ellehetetlenítette a megrendezését. A hagyományosan Karlsruhéban megrendezett szakkiállítás szervezőinek tájékoztatása szerint a kiállítási terület több mint 90 százalékát már lefoglalták.

A PaintExpo 2022. április 26–29. között várja a látogatókat a bevonattechnológia minden aspektusát felölelő innovációk, alkalmazások, jövőbeli technológiák és trendek bemutatójaként. A nemzetközi szakkiállítás idejére a kiállítók már a Karlsruhei Kiállítási Központ kiállítási területének több mint 90 százalékát lefoglalták, ígéretesen haladnak tehát a világ legnagyobb ipari bevonattechnológiai vásárának előkészületei. Eddig több mint 350 kiállító cég szavazott bizalmat a szakkiállításnak, elmondható tehát, hogy már csak néhány szabad stand áll rendelkezésre.

A PaintExpo portfóliója a legszélesebb körű megoldásokat tartalmazza a nedves és porfestés, valamint a tekercselt bevonatok jelenlegi és a jövőben alkalmazandó termékeinek és folyamatainak. A 2022-es PaintExpo egy kiemelkedően fontos nemzetközi eseménynek ígérkezik, mert a regisztrált kiállítók mintegy 40 százaléka érkezik majd külföldről. A legnagyobb számban eddig Olaszországból, Törökországból és Svájcból regisztráltak nemzetközi kiállítók. A PaintExpón már rendszeresen részt vevő számos német és külföldi piacvezető és technológiai éllovas vállalat mellett idén is megtalálhatók lesznek az új, a szakvásáron most debütáló kiállítók. Ilyen vállalkozások az olasz Blowtherm Spa, a holland AD Chemicals B.V., illetve a német beschichtpunkt GmbH, amelyek 2022 áprilisában mutatják majd be először innovációikat és termékeiket a PaintExpón.

Komplett megoldások a versenyképes bevonatoláshoz

A kiállítók által kínált termékek és szolgáltatások széles skálája a nedves és porfestés, valamint a tekercselt bevonatok teljes folyamatláncát lefedi. A fókusztémák között olyan aktuális témakörök szerepelnek, mint a digitális átalakulás, az automatizálási megoldások, a robotprogramozás leegyszerűsítése, az energia és az erőforrások hatékonyabb felhasználása, valamint a felületek galvanizálása.

Az ipari bevonattechnológia világelső kiállítása így lehetővé teszi, hogy a festést és bevonatolást végző vállalkozások célzott információkat gyűjtsenek bármilyen anyagból készült alkatrészek bevonatolásának legújabb fejleményeiről, trendjeiről és technológiáiról. A vásár ugyanakkor ideális lehetőséget kínál az információcserére és a hálózatépítésre is – például a törékeny ellátási láncok megszilárdításához és fenntarthatóbbá tételéhez.

www.paintexpo.de