A MEWA a legkiválóbb magyarországi márkák közé tartozik

A MEWA negyedszer egymás után lett Business Superbrand

Címkék: Business Superbrands felület felülettisztítás MEWA Superbrands törlőkendő

A szakmai zsűri immár az egymást követő negyedik évben választotta a MEWA-t a legkiválóbb magyarországi márkák közé. 2021-ben a német brand újra elnyerte a Business Superbrand elismerést. A díj kapcsán a legfontosabb tudnivaló, hogy erre az elismerésre nem lehet pályázni: a győzteseket objektív, mérhető kritériumok alapján válogatja ki egy szakemberekből álló testület.

„Óriási elismerése ez a csapatunknak és az elvégzett munkának” – emelte ki Horváth László, a MEWA magyarországi vállalatának ügyvezetője. A pénzügyi és szakmai szempontok alapján összeállított szűk listáról a Superbrands Business Brand Council zsűritagjai értékelik és választják ki a díjazottakat.

Horváth László, a MEWA magyarországi ügyvezetője (balról) és Kövesdy Gábor, Business Superbrands márkamendzser (jobbról) a Business Superbrands oklevél átadásakor. (Fotó: MEWA)

„A zsűri ezzel a sorozatban negyedszer megítélt kitüntetéssel a MEWA márkafejlesztés terén nyújtott kiemelkedő teljesítményét ismerte el” – emelte ki Kövesdy Gábor Business Superbrands márkamenedzser a Superbrands oklevél átadásakor.

„Büszke vagyok arra, hogy a MEWA negyedik alkalommal is Business Superbrand lett, és úgy gondolom, hogy ez az elismerés a fenntartható fejlődés és természeti erőforrások megóvása érdekében kifejtett erőfeszítéseinknek is szól” – fűzte hozzá az ügyvezető. A díjazás annál is értékesebb, mivel egy olyan évben nyerte el a vállalat, amikor a Covid-járvány komoly kihívás elé állította a gazdasági élet szereplőit.

Az elismerés kiválósági védjegy a magyar MEWA számára, amelynek márkaneve a legmagasabb színvonalú teljes körű szolgáltatást jelzi az ipari törlőkendők, az olajfelfogó szőnyegek és a mosóasztalok területén. A vállalat 2007 óta tevékenykedik Magyarországon.

www.mewa.hu