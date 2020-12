A Lipcsei Vásártársaság megvásárolta a PaintExpo ipari bevonat-technológiai kiállítást

A Lipcsei Vásártársaság 2020. december 1-jén vásárolta meg a PaintExpót a FairFair GmbH-tól. A 2006-os alapítás óta a PaintExpo kétévente, áprilisban kerül megrendezésre a Messe Karlsruhéban. Ez idő alatt a PaintExpo a világ vezető ipari bevonat-technológiai szakkiállításává vált, ahol a legutóbbi rendezvényen29 ország 537 kiállítója és 88 ország 11 790 szakmai látogatója vett részt. A következő PaintExpo szakkiállítás 2022. április 26-29. között kerül megrendezésre Karlsruhéban.

„A PaintExpo tökéletesen illik a portfóliónkba. Az ipari szakvásárok terén szerzett széleskörű tapasztalatunk újabb lökést ad majd a PaintExpo fejlődésének – jelentette ki Markus Geisenberger, a Lipcsei Vásártársaság vezérigazgatója. – A PaintExpo tehát mostantól a Lipcsei Vásártársaság része. Szeretnénk megragadni ezt az alkalmat, hogy tovább erősítsük piaci pozícióinkat, különösen egy ilyen kihívásokkal teli időben.”

„Örülök, hogy a PaintExpo a Lipcsei Vásártársaság részévé vált, és ez biztosítja is a szükséges folytonosságot az ügyfelek számára – mondta Jürgen Haußmann, a FairFair GmbH ügyvezető igazgatója. – A Lipcsei Vásártársaság bizonyított szakértelme a sikeres nemzetközi vásárok szervezésében és erős szolgáltatási orientációja segíthet a PaintExpo jövőbeli fejlődésében. Biztos vagyok abban, hogy tovább íródik a vásár sikertörténete.”

A PaintExpót 2006-ban megalapító és a világ vezető ipari bevonat-technológiai szakkiállításává emelő Haußmann a továbbiakban tanácsadói szerepet tölt majd be. A Lipcsei Vásártársaság ezenkívül a PaintExpo kiállítási csapatot és a helyszínt is átveszi, valamint a meglévő partnerekkel folytatott rendkívül sikeres együttműködést is folytatja.

Gerhard Ohmacht, a Lipcsei Vásártársaság kereskedelmi és ipari vásárok divíziójának ügyvezető igazgatója felel majd a PaintExpo jövőbeli fejlesztéséért. Ohmacht az értékesítésre és az értékesítési kommunikációra szakosodott mérnök, aki sokéves vezetői tapasztalattal rendelkezik az iparban és a B2B környezetben. 2020 márciusa óta vezeti a Lipcsei Vásártársaság kereskedelmi és ipari vásárok divízióját.

A PaintExpo felvásárlási folyamatát a Fair Relations GmbH alkuszcég segítette.

