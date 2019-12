Költséghatékony felületpótlás

Egy fogaskerékszekrény felületmegújítása többmilliós költségmegtakarítást eredményezett az ISD Dunaferr számára

Címkék: acél acélgyártás acélipar felület felületkialakítás Henkel ISD Dunaferr Zrt. Loctite

Korábban már bemutattuk az ISD Dunaferr kötelékébe tartozó ISD Kokszoló Kft. működését (Ha él a gyár, él a város!). A kohókoksz osztályozása nem kevésbé zord működési környezetben történik, mint a kokszpor nedvesítése. Az osztályozásban használt fogaskerékszekrény többlépcsős felújítási folyamatában jelentős szerepet kapott az epoxigyanta is.

A 14 egymást követő hengert hajtó fogaskerékszekrény még a Dunaferr mércéjével mérve is meglehetősen nagy és igen drága berendezésnek számít. Az 50-es évekből származó gép hengerein kaliberrosta-tárcsákat fűztek fel egymás mellé a koksz osztályozásához. A kaliberrosták résein csak megszabott mérettartományban elhelyezkedő kokszszemcsék tudnak áthullani.

A komoly terhelés még a zord ipari körülmények között való működésre tervezett fogaskerékszekrény csapágyazását is képes volt megrongálni. A kenési problémák és az általános elhasználódás következtében a menetirány szerint egyre nagyobb fordulatszámon dolgozó hengerek meghajtását biztosító csapágyazás kimozdult, a csapágyfuratok felverődtek. A 60 éves öntvényalkatrész bizonytalan anyagösszetétele miatt a felrakó javítóhegesztés komoly kockázatokkal járt volna. A helyreállítás másik lehetséges módja a szekrény meglehetősen hosszú átfutási idő és komoly költségek melletti újraöntése lett volna, de az ISD Dunaferr stabil beszállítópartnerének számító Henkel költséghatékony, modern megoldási javaslatot tett le az asztalra.

Husztra Attila, a Henkel Magyarország Kft. karbantartási szaktanácsadója segítségével az ISD karbantartási szakértője meghatározta a megfelelő technológiát. Ennek alapján az öntvényben 2 mm-rel föléesztergálták mind a 14 átmérő párt – ezzel már önmagában javítottak a pozíciókon, mert az eltelt évtizedek alatt a kopás miatt az egymáshoz viszonyított furattávolságok már elmozdultak. A forgácsolt felületen a megfelelő tisztítástechnológia alkalmazása után sablonokkal vitték fel a Henkel által szállított LOCTITE® EA 3478 fémpótló felületképző anyagot. A komponensek megfelelő arányban történő összekeverése után a jól kenhető, ferroszilícium töltésű anyagot egyenletes rétegvastagságban terítették el a hengerek fészkeiben.

A 24 óra alatt tökéletesen végbemenő kikeményedés után a felületkezelt rétegeket újra meg kellett munkálni. A felületek teljes megtisztítása után a szekrény két részét újra összeillesztették, és az átmérők két felén alacsony vágási sebesség és lassú előtolás mellett alakították ki a pontos méreteket.

„A fogaskerékszekrény normál működésébe nem fér bele az, hogy megforogjanak a csapágyak, ezért elengedhetetlenül fontos volt a magas nyomószilárdság – jelentette ki Husztra Attila. – A Loctite EA 3478 javítóanyag képes olyan mechanikai paraméterek biztosítására, mint az eredeti öntvényanyag. Nem valószínű, hogy egyhamar újra gond lehet a hengerekkel, de ha mégis, akkor az anyag bármikor újra felvihető.”

„Ugyanez az anyag az ISD Dunaferr egyéb berendezéseiben már 8-10 éve működik kifogástalanul, ami elegendő referenciának számított a fogaskerékszekrény esetében is – jelentette ki Szilágyi László Zsolt, az ISD Kokszoló Kft. karbantartási szakértője. – Most sem kellett csalódnunk a 125 N/mm2 nyomószilárdságú epoxigyantában. 15 éve dolgozom az ISD Dunaferrnél, de a Henkel már azelőtt is stabil partnernek számított. Minden újdonságra vevők vagyunk legalább a megismerés szintjéig, referenciákat kérünk és kapunk, amik felgyorsítják a döntéshozatalt. Mivel a technológiáink sok esetben nem pontosan leírható tartalommal bírnak, ezért a mi esetünkben nagy jelentősége van a próbadarabok legyártásának is, amiket valós környezetben, gyártási terhelés mellett tesztelhetünk.”

Molnár László

LOCTITE® EA 3478

A LOCTITE® EA 3478 kétkomponensű, ferroszilícium töltésű epoxigyanta. Kiválóan ellenáll korrózió, vegyi anyagok hatásainak és a kopással szemben. Jól alkalmazható mechanikai hatások vagy korrózió által okozott elhasználódások helyreállítására. Felhasználásával helyreállíthatók a kopott tengelyek, reteszhornyok, csapágyházak, kigödrösödött felületek és sérült házak.

