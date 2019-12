Szén-dioxid hó befúvás a műanyagok festése előtt

A száraztisztítás kiküszöbölheti a bevonat tapadási problémáit

Egyre több műanyag alkatrészt tisztítanak a bevonatolás előtt szén-dioxid hó befúvásos technológiával, például az acp systems AG quattroClean rendszerével. A jelentős költség-, hely- és erőforrás-megtakarítás mellett a tisztítórendszer a festősorba történő integrálhatóság és a bevonatolás hatékonysága is a száraztisztítás mellett is szólnak.

Festés előtt a fém alkatrészekhez hasonlóan a műanyag alkatrészeket is régóta tisztítógépekben szabadítják meg a rájuk tapadt szennyeződésektől. Az alkatrészek először egy többnyire lúgos közegben végzett tisztításon esnek át, amit több öblítőzóna, majd egy szárító- és egy hűtőzóna követ. A tisztítás nemcsak sok helyet foglal el, hanem rengeteg energiát, oldószert és vizet igényel. A műanyag alkatrészek ezenkívül másképp viselkednek, mint a fémtárgyak. A tisztítási folyamat során bevitt hőtől a műanyag alkatrészek kiszélesednek, így a vizet is megtarthatják. A szárítási folyamat során az alkatrészeket ismét felmelegítik. Ez is okozhatja azt, hogy a műanyag előállításához felhasznált összetevők egy része, például a mélyebb rétegekből felfelé mozgó leválasztó-, adalék- és töltőanyagok később a megtisztított felületen is megtalálhatók, és akadályozhatják a bevonat megtapadását.

A tisztítási folyamat könnyen integrálható a festősorba és a gyártásfelügyelő rendszerbe (Forrás: acp systems AG)

Száraztisztítás következetesen jó eredménnyel

A nedves-kémiai folyamatokkal ellentétben az acp quattroClean rendszere száraztisztító technológiát alkalmaz. A tisztítóközeg folyékony szén-dioxid, amely szinte korlátlan ideig tárolható. Környezetileg semleges, a vegyiparban, valamint a biogázból származó energiatermelés során keletkezik melléktermékként.

A nem éghető, nem korrozív és nem mérgező szén-dioxid a quattroClean rendszer kopásálló kétkomponensű gyűrűs fúvókáján halad át, amin kilépve kitágul, és finom szén-dioxid hó kristályokat képez. A kristályokat sűrítettlevegő-sugarak fogják össze és gyorsítják szuperszonikus sebességre. A hókristályok és a sűrített levegő mínusz 78,5 °C-os hőmérsékleten érik el a tisztítandó felületet, ami termikus, mechanikai, szublimációs és oldószerhatások kombinációját eredményezi. A négy tisztítómechanizmusnak köszönhetően a quattroClean rendszer megbízhatóan és megismételhetően távolítja el a szemcsés és filmszennyeződést a teljes felületről, vagy ha szükséges, csak egy adott területről. A tisztítási folyamat olyan finom, hogy még érzékeny szerkezetű felületek tisztítására is használható.

A tisztítási folyamat nagyon hasonlít a robotokkal végzett festési folyamathoz, ami lehetővé teszi szinte ugyanolyan programozási megoldások alkalmazását (Forrás: acp systems AG)

A sűrített levegőből származó aerodinamikai erő eltávolítja a leválasztott szennyeződéseket, amelyeket azután egy integrált szívóegység távolít el az újraszennyeződés megelőzése érdekében. Mivel a CO 2 a légköri nyomáson azonnal szublimál, a tisztítási folyamat végén az alkatrészek szárazak maradnak, így azonnal készen állnak az ionizálásra vagy bevonatolásra. A száraztisztítási eljárás további előnye az, hogy az alkatrészek szabadabban tervezhetők, hiszen nem jelentenek problémát azok a geometriák, ahol a folyadék csapdába eshet.

Költségcsökkentés és teljesen automatizált működés

A minőségi és következetes tisztítási eredmény mellett a vegyszermentes quattroClean folyamathoz jelentősen alacsonyabb beruházási és működési költségek, valamint sokkal kisebb helyigény kapcsolódik. A rendszer – a szórófülkékhez hasonlóan – helytakarékosan integrálható egy kabinba. A tisztítórendszer egy másik előnye a moduláris felépítés, ami lehetővé teszi, hogy bármely alkalmazáshoz optimálisan alkalmazkodjon. Az igényektől függően egy vagy több fúvókasor használható, amikor a rendszert egy festősorba integrálják. A tisztítási folyamat robotok, lineáris vagy portálrendszerek segítségével automatizálható.

Minden folyamatparaméter pontosan illeszthető a bevonatolandó alkatrészhez, és a fúvóka is adaptálható a munkadarab geometriájához. Ezek az adatok tisztítóprogramként vihetők fel a vezérlőrendszerbe (Forrás: acp systems AG)

Minden folyamatparaméter, például a sűrítettlevegő- és a szén-dioxid-fogyasztás, a szórási idő és szög, valamint a mozgásszekvencia – beleértve a 3D mozgásokat is – pontosan illeszthető az érintett alkatrészhez, és tisztítóprogramként tárolható a vezérlőrendszerben. Mivel a tisztítási folyamat nagyon hasonlít a robotokkal végzett festési folyamathoz, szinte azonos programozási megoldások használhatók. A fúvókasor tényleges hatótávolsága automatikusan méretezhető az érintett munkadarab geometriájától függően. Olyan interfészeken keresztül, mint a Profibus vagy a Profinet, az ipar 4.0 kompatibilis tisztítórendszer integrálható a festősor vezérlőrendszerébe vagy a gyártásirányító rendszerbe.

