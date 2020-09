Szemcseszóró berendezések korszerűsítése

A turbinacsere 45%-kal növelte a teljesítményt és egyharmadával csökkentette az üzemeltetési költségeket.

Címkék: felújítás felület felületkialakítás felülettisztítás modernizáció Rösler szemcseszórás turbina

Növekvő karbantartási és üzemeltetési költségek, csökkenő tisztítási teljesítmény; elegendő ok arra, hogy új szemcseszóró berendezést vásároljunk. A Rösler Retrofit programot kihasználva egy hajtáslánc-technológiára és elektronikus vezérlésre specializálódott cég lényegesen olcsóbb, de rendkívül hatékony alternatívát talált. A meglévő szemcseszóró gép turbináit a Rösler Gamma 400G-8 nagy teljesítményű turbinák öntödei változatára cserélték. A korszerűsítés kétharmadával csökkentette a karbantartási költségeket, az üzemeltetési költségek pedig több mint 34%-kal csökkentek. A szemcseszórás hatékonysága ugyanakkor 45 százalékkal növekedett. A beruházás így valamivel több mint egy év alatt térül meg.

A szemcseszóró gép turbináinak nagy terhelést és erőhatásokat kell elviselniük. Idővel ez folyamatosan növekvő karbantartási és üzemeltetési költségekhez, valamint emelkedő energiafogyasztáshoz vezet. A szemcseszórás hatékonysága gyakran már a kapacitás és a minőség szempontjából sem felel meg az elvárásoknak. A költséghatékony és versenyképes szemcseszórás érdekében ilyenkor a cégek jellemzően új berendezéseket vásárolnak.

Modernizációs megoldás gyors megtérüléssel

A hajtásláncok és az elektronikus kezelőszervek elismert gyártója éppen ezzel a problémával szembesült egy öntödében használt szemcseszóró berendezés esetében. A vállalat felelős projektmenedzserei a Rösler Oberflächentechnik GmbH részlegeként működő TuneUp-hoz fordultak és megtudták, hogy a Rösler retrofit szolgáltatásai a harmadik féltől származó gépekre is kiterjednek. A berendezés aktuális állapotának átfogó elemzése után a Rösler Retrofit szakemberei egy megfelelő technikai megoldást és reális megtérülési számítást mutattak be, ami az ügyfél számára is meggyőző volt.

A meglévő turbinák öntödei kivitelben gyártott nagyteljesítményű Gamma 400G-8 turbinákra történő lecserélése jelentősen megnöveli a teljesítményt és csökkenti az üzemeltetési és karbantartási költségeket. A beruházás már 1,1 év után megtérül. (Forrás: Rösler Oberflächentechnik GmbH)

A turbinacsere növeli a termelékenységet és csökkenti a költségeket

A korszerűsítési koncepció lényege a két 22 kW-os turbina cseréje volt, amik még a szemcseszóró gép eredeti alkatrészének számítottak. A meglévő turbinákat nagy teljesítményű Gamma 400G-8 turbinákra cserélték le, amelyek kopásálló öntödei változatban készültek és úgyszintén 22 kW teljesítménnyel rendelkeztek. Az új turbinák nyolc ívelt, pontosan kiszámított görbületű, „Y”-alakú lapáttal rendelkeznek. Ez rendkívül nagy sebességet, precíz közegáramoltatást és optimális hatékonyságot eredményez. A szemcseszóró teljesítményt 45%-kal megnövelő Gamma turbinák révén lehetővé vált az elvárt kapacitásnövelés elérése.

Az új, nagy teljesítményű turbinák másik jellemzője, hogy sokkal kisebb energiafogyasztás mellett működnek. Az energiamegtakarítás nagymértékben hozzájárul az általános működési költségek 34%-os csökkenéséhez.

A fenntartási költségek több mint kétharmadával csökkentek

A lapátok egyedi kialakítása nemcsak nagyobb teljesítményt eredményez, hanem azok egyszerű megfordításával a lapátok mindkét oldalának használatát is lehetővé teszi. Az alkalmazott szóróanyagtól függően ez a tervezési koncepció a kopásálló anyaggal, például a kovácsolt szerszámacéllal kombinálva a hagyományos turbinákhoz képest háromszor hosszabb élettartamot eredményez. Az innovatív rendszer a felszerelt lapátok könnyű és gyors cseréjét teszi lehetővé. Feleslegessé vált a járókerék, a vezérlődoboz és az adagolócső általában időigényes leszerelése, ami összességében több mint kétharmadával csökkentette a karbantartási költségeket.

A Röslerhez tartozó TuneUp márka szemcseszóró rendszerek modernizálására specializálódott. A szolgáltatás az eredeti gyártótól függetlenül minden géptípushoz elérhető. (Forrás: Rösler Oberflächentechnik GmbH)

A gyors megtérülés versenyelőnyt eredményez

Az eddigi kapacitáskihasználás, a korszerűsítés által elért termelékenységnövekedés, illetve a költségmegtakarítás alapján a modernizáció már 1,1 év után megtérülhet. A korszerűsített szemcseszóró berendezés műszaki jellemzői és a gyors megtérülés lehetővé teszi a felhasználó számára a jövedelmezőség és a versenyelőny javítását.

Doris Schulz

www.rosler.com