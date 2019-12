Szárazon vagy nedvesen?

A nedves szemcseszórás, az egy időben történő szemcseszórás és zsírtalanítás kiemelkedő megmunkálást eredményez különböző felületeken

Címkék: alkatrész tisztítás felület felülettisztítás Profett Kft. szemcseszórás tisztítás tisztítástechnológia

A szemcsével történő felülettisztás több technológiával végezhető el, amelyeknek mind megvannak a maga előnyei és hátrányai. A széles körben alkalmazott homokszórás, azt gondolnánk, gyors és olcsó munkavégzést tesz lehetővé, nem számolva a porral, a nagy mennyiségű szennyező anyaggal, ami a környezetbe kerül (még rosszabb esetben a légutakba). A homokszemcsék mindamellett, hogy roncsolást végeznek, a felületen létrejövő kráterekbe is beágyazódnak, hogy onnan később kiszabadulva okozzanak károkat. A Magyarországon kevésbé elterjedt nedves szemcseszórás előnyeiről Kisvárday-Papp Miklós, a PROFETT ügyvezető igazgatója beszélt a TechMonitornak.

Mikortól foglalkoztok nedves szemcseszórással?

2010 óta ismerem a nedves szemcseszórás technológiáját, hiszen a muzeális járművek iránt érzett szenvedélyem miatt mindig is közel állt hozzám a felülettisztítás kérdésköre. A VIXEN Surface Treatment céggel történt kapcsolatfelvétel azonban csak 2014-ben valósult meg, és 2015-ben rendeltük meg tőlük az első AquaBlast® kabint, amivel be tudtuk mutatni idehaza is az eljárást. Ezzel a géppel jelentünk meg az akkori Ipar Napjai kiállításon, és innentől datálódik a nedves szemcseszórás hazai képviselete. Az értékesített pár berendezés mellett a mai napig nagyrészt szolgáltatást nyújtunk, de a kabin birtokában számos cégnek célirányosan is be tudjuk mutatni a technológiát.

Miben különbözik a nedves szemcseszórás a száraz eljárásoktól?

A nedves szemcseszórás alapjait tekintve hasonlít a homokszóráshoz, azzal a nagy különbséggel, hogy a kabint vízzel töltjük meg, és a vízhez adagoljuk a szóróanyagot. Egy villanymotorral hajtott szivattyú állandó nyomáson keringteti a szóróanyaggal telített vizet, ezt az úgynevezett zagyot szállítja a szórófejbe. Itt érkezik tiszta sűrített levegő hozzá, ami gyorsítja a tisztítási folyamatot, de a beállításával egyben finomítja is a felületre gyakorolt hatását.

A nedves szemcseszórás mindamellett, hogy tökéletes alternatívája a száraz eljárásoknak, abban különbözik a homok- vagy gyöngyszórástól, hogy az utóbbi során a szemcse becsapódásakor a felületen fellépő nyíróerő hatásán tisztít. A becsapódás 90˚-os visszapattanást eredményez, súlyos felületi sérülést, kráteresedést okoz.

Az AquaBlast® hatásmechanizmusa (jobb oldalon): a víz által szállított szemcse a felületen szétpréselődik, és a tisztítás inkább nyomó-préselő erő hatására jön létre

Ne feledkezzünk el arról sem, hogy a száraz eljárásokkal a kráterek alján úgynevezett szóróanyag-beágyazódás is történik – motorfelújítások után gyakran előfordul, hogy a gyöngyszórt felületből az olaj kimossa a kráterekbe tapadt szemcséket, amik aztán például a csapágycsészékben okoznak károsodást. A nedves szemcseszórás maximálisan biztonságos eljárás, nem kívánt hatásokkal sem kell számolnunk. Ráadásul a vízhez különböző adalékanyagokat – zsírtalanító vagy korróziógátló inhibitor folyadékot – is adagolhatunk, elkerülve a későbbi rozsdásodást. A technológia nagy előnye ezenkívül, hogy nem keletkezik a levegőben szálló, veszélyes anyagokkal teli por sem.

Milyen szóróanyagot használhatunk a nedves szemcseszórásban?

Elsősorban olyat, ami nem nedvszívó. Léteznek golyó alakú (üveg- vagy kerámiagyöngy) és sarkos, éles szemcsék is. A golyóforma kozmetikai alkalmazásokban használható, amikor az a cél, hogy az eljárással selyemfényű, polírozott felületet kapjuk – például aluöntvények felületén létrejött korróziós bemaródások eltüntetése céljából. A sarkos szemcse használata akkor indokolt, ha például sorjamentesítésre van szükség, vagy bevonatolás történik, hiszen a szemcsék ilyenkor kellő módon megérdesítik a felületet, de nem képeznek krátereket, és főleg nem ágyazódnak be. Egy fázissal tehát a felületkialakítás több lépcsőjét – sorjátlanítás, felületkezelés, mosás, zsírtalanítás stb. – elvégezhetjük.

Meddig maradnak felhasználhatók a szemcsék és maga a víz a nedves szemcseszórásban?

Azáltal, hogy a szemcséket víz szállítja a felületre, a tompító hatásnak köszönhetően a szemcséknek legalább háromszor-négyszer hosszabb az élettartama. Ehhez hozzájárul az is, hogy a munkanyomás is eleve jóval alacsonyabb: míg a homokszórás 5-7 bar nyomáson dolgozik, addig a nedves szemcseszórás mindössze 3-4 bart alkalmaz. Az alapgépünk ablakmosó (részben alkatrészmosó) vízigénye 5 liter/perc, mely állandó csapvizet igényelne. Egy kiegészítő egységgel a berendezés zárt rendszerűvé tehető, így az összegyűlt vizet egy többlépcsős ülepítő egységbe engedi, ahol durva- és finomszűrés után a vizet visszapumpálja a folyamatba. Zárt rendszerrel ugyanazt a vizet akár hónapokon át használhatjuk – természetesen az alkalmazás jellegétől függően.

Milyen ágazatok számára előnyös a nedves szemcseszórás?

Az elmúlt években olyan autóipari cégeket kerestünk meg, amelyek főként részegységek felújításával foglalkoznak. Elkerülve a teljes szétszerelést, biztonsággal és főleg gyorsan tudnak felülettisztítani, majd a szükséges alkatrészek cseréje után összeszerelni. Az idei évben komoly érdeklődést tapasztalunk a gravitációs és túlnyomásos öntödék irányából is, amelyek a présszerszámból kikerült új alkatrészek felületmegmunkálására keresnek megnyugtató és gyors megoldást. Mivel a nedves szemcseszórással egy lépésben több munkafázis elvégezhető (sorjakezelés, felületmegmunkálás, mosás, zsírtalanítás stb.), a gyorsaságon felül a költségoldalon is hamar jelentkeznek az új technológia előnyei. A sok helyen még mindig manuálisan végzett felületkialakítás gépesítése akár tucatnyi munkatárs munkaidejét szabadítja fel, ami napjaink munkaerő-hiányos gazdaságában nem éppen utolsó szempont.

Angol partnerünk, a VIXEN is több mint 25 éves tapasztalat alapján tervezi és gyártja berendezéseit. A jól bevált AquaBlast® sorozat 3 alapmodellt tartalmaz, 915-ös, 1215-ös és 1515-ös, bemutatókra a saját legkisebb gépet visszük. Nagyipari alkalmazásokhoz számos más típust is gyártanak, különböző mérettartományokban. A „kocka” becenévre hallgató Aquablast® Cube modell guillotine ajtaja lehetővé teszi, hogy a gépet akár gyártásláncba illesszük. A kínálatban megtalálhatók a kötőelemek percek alatti kezelésére készült forgódobos félautomata, de akár az egyedileg megtervezett és robotkarral kisszolgált komplett tisztítóláncok is. Érdekes még az Aqua Wheelblaster, mely keréktárcsák gyors megmunkálására kialakított szemcseszóró, a kerék szétszerelése nélkül lehet fékport tisztítani vagy fényezéshez előkészíteni.

Az eljárást minden érdeklődő megtekintheti új, budapesti, XVI. kerületi műhelyünkben, de lehetőséget is biztosítunk, hogy egy kapott munkadarabon ingyenes tesztszórást végezzünk. Ezt több szempont miatt célszerű, egyfelől az ügyfél teljes mértékben látja, hogy gazdaságosan alkalmazható-e a nedves szemcseszórás, vagy más tisztítási eljárást kell javasolnunk.

Molnár László