Műanyag alkatrészek sorjátlanítása és tisztítása CO2-dal

A szén-dioxid-hó befúvás technológiája a sorjátlanításhoz is alkalmazható

A fröccsöntés vagy mechanikus megmunkálás révén létrejött műanyag alkatrészek jellemzően sorjásak. Az acp systems AG által kifejlesztett quattroClean technológia hatékony gyártásközi sorjátlanítási és tisztítási alternatívának bizonyult a kemény és törékeny műanyagok – például a PEEK poli(éter-éter-keton) és a PPS (polifenilén-szulfid) – esetében. A zsírtalanítás és a tisztítás egyetlen száraz folyamatban végezhető el.

Napjainkban gyakorlatilag nincs határa a műanyagok felhasználásának. Az orvosi technológiától az autóiparon és az elektronikán át a háztartási és szórakoztató termékekig a polimer alkatrészek innovatív megoldások létrehozását teszik lehetővé. Függetlenül attól, hogy az alkatrészek fröccsöntéssel vagy mechanikus megmunkálással jöttek-e létre, olyan maradványok képződnek a felületen, amelyeket a tökéletes működés vagy a továbbfeldolgozás érdekében el kell távolítani. Ami a megmunkálásban szerepet játszó közegeket illeti, az acp systems AG által kifejlesztett quattroClean technológia hatékony és eredményes sorjátlanítási és tisztítási alternatíva a kemény és törékeny műanyagok – például a PEEK poli(éter-éter-keton) és a PPS (polifenilén-szulfid) – esetében.

A quattroClean technológiának köszönhetően a kemény és törékeny műanyagok – például a PEEK poli(éter-éter-keton) és a PPS (polifenilén-szulfid) – egyetlen folyamatban sorjátlaníthatók és tisztíthatók (Forrás: acp systems AG)

Környezetbarát, hatékony és száraz folyamat

A quattroClean rendszer folyékony szén-dioxiddal működik, amely kémiai folyamatok, valamint biomasszából előállított energia melléktermékeként képződik. Így ökológiai szempontból semleges, nem éghető és nem mérgező gáz.

A sorjátlanítási és tisztítási folyamathoz a szén-dioxidot a quattroClean rendszer kopásmentes, kétkomponensű, körkörös fúvókáján juttatják be, amely a kilépéskor finom CO 2 -havat képez. Ezeket a hókristályokat egy sűrített levegős körkörös sugár fogja össze és gyorsítja fel szuperszonikus sebességre. A nem koptató szén-dioxid-hó és sűrítettlevegő-sugár –78,5 °C-on éri a munkadarab felületét, ahol termikus, mechanikai, szublimációs és oldásos hatások kombinációja következik be.

A fröccsöntési folyamatot követően az alkatrészeken lévő sorják megbízhatóan és reprodukálható módon távolíthatók el (Forrás: acp systems AG)

A hőhatás részben a sorjátlanítási műveletért is felelős. A lökésszerű hűtés hatására a sorják törékennyé válnak. A szén-dioxid-hó térfogata ezenkívül körülbelül 600-szorosára növekszik, amikor szilárd anyagból gáznemű állapotba kerül, ezáltal nagy sebességű mikronyomású hullámokat hozva létre. Az így létrejövő erő elegendő ahhoz, hogy eltávolítsa a sorjákat az alkatrészekről.

A négy hatásmechanizmus együttesen hatékony és homogén tisztítóhatást eredményez. A részecskealapú szennyeződéseket, például a sorjákat, a port és egyéb maradványokat ugyanolyan megbízhatóan és következetesen távolítja el, mint a filmszennyeződéseket, például az elválasztószerek és szilikonok maradványait. A sorjátlanítási és tisztítási folyamat annyira kíméletes az anyaghoz, hogy akár finom szerkezetű alkatrészek esetében is használható.

A sorjákat és szennyeződéseket a sűrített levegő aerodinamikai ereje választja le az alkatrész felületéről, a berendezésbe integrált elszívó rendszer pedig eltávolítja azokat. Mivel a CO 2 atmoszferikus nyomásban azonnal szublimál, az alkatrészek a tisztítási folyamat után azonnal feldolgozhatók vagy csomagolhatók.

A sorjátlanítás, a tisztasági szint és a ciklusidő specifikus követelményeinek megfelelően testreszabott rendszerkoncepciók jöttek létre. Példánkban a folyamatot felülről és alulról egyidejűleg hajtják végre (Forrás: acp systems AG)

Költséghatékony, a gyártásba integrálható megoldás

A skálázható quattroClean folyamat hatékonyan és helytakarékos módon adaptálható a különböző alkatrészek geometriáira, lehetővé téve a felület részleges vagy teljes megmunkálását. Az acp systems központjában végzett kísérletek alatt a folyamat paramétereit, például a sűrített levegő és a szén-dioxid térfogatáramát, a sugárzónát és az időt pontosan az adott alkalmazásra szabják. Ennek során figyelembe veszik az anyag tulajdonságait, valamint az eltávolítandó sorjákat és szennyeződéseket. Ezeket a paramétereket alkatrész-specifikus tisztítási programokként lehet tárolni a vezérlésben.

A vonatkozó sorjátlanítási, tisztasági és ciklusidő-specifikációknak megfelelően az acp systems testreszabott üzemkoncepciókat dolgoz ki alapmodulokra építve, amelyek önálló megoldásként működtethetők, vagy a gyártósorba, illetve hálózatba kötött gyártási környezetbe is integrálhatók. Ez utóbbit a quattroClean rendszer ipar 4.0 kompatibilitása teszi lehetővé. A rendszer szabványosított interfészek révén könnyen integrálható magasabb szintű felügyeleti rendszerekbe. A teljes dokumentáció és a nyomon követhetőség biztosítása érdekében minden folyamatparaméter automatikusan rögzül, és átkerül a gazdagépre.

