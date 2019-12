Minőségi zsírtalanítás és tisztítás nagy tartályokban

Ragasztható és hegeszthető felületű hidegsajtolású elemek és formázott idomok

Címkék: dürr Dürr Ecoclean EcoClean felület felülettechnika felülettisztítás fémmegmunkálás oldószeres tisztítás tisztítás tisztítástechnológia

Az alkatrésztisztítás igazi kihívás az olyan gépjárműipari hidegsajtolású elemek és formázott idomok esetében, amelyek másodperces ütemenként esnek ki a sajtolóból. Annál is inkább, ha ragasztható és hegeszthető, valamint korróziótól védett felületekre van szükség. Az ilyen igényeknek egy nagykamrás oldószeres tisztítóberendezéssel tud megfelelni a beszállító. Ez ugyanis rácsos konténerekben és ügyfélspecifikus műanyag szállítótartályokban oldja meg a tisztítást.

A sváb Großbottwar székhelyű Steel Automotive GmbH-ban gyártott hidegsajtolású és formázott idomok mintegy 99 százaléka a gépjármű- és gépjárműalkatrész-iparban kerül felhasználásra. A nemzetközi szinten tevékenykedő középvállalkozást 2004-ben alapították, ugyanakkor több mint 100 évnyi hagyományra tekint vissza a fémfeldolgozó iparban: 1900-ban Gottlob Stahl által életre hívott tetőfedő vállalkozásból jött létre, amely az alapító unokája, Hermann Stahl vezetése alatt a későbbiek során a hidegsajtolás és formázástechnika terén tevékenykedő vállalattá nőtte ki magát. A vállalat tevékenységspektruma ma magába foglalja a mérnöki munkákat, a szerszámgyártást, a hidegsajtolási és formázástechnikát, valamint az alkatrészek összeszerelését. A vállalat ezenkívül létraösszekötő csuklókat, valamint dróthálóból készülő hibrid elemeket is gyárt, továbbá rugalmas összekötőelemeket a rezgések és zajok csökkentésére.

A nagykamrás tisztítóberendezés lehetővé teszi, hogy a hidegsajtolású és formázott idomok a szállítótartályokban kerüljenek tisztításra és konzerválásra. A teljesítmény óránként három sarzs. (Forrás: Ecoclean GmbH)

A soron következő folyamat határozza meg a tisztítással kapcsolatos követelményeket

A hidegsajtolású és formázott idomok gyártásához naponta mintegy 120 tonnányi alapanyag kerül kiszállításra. Ezek között szerepelnek különböző acélfajták, horganyzott acél, nemesacél és alumínium is. A vállalat mintegy 15 hidegsajtoló automatája ezekből 150 – 1 000 tonnás nyomóerővel többek között autóülés-alkatrészeket, kormányállító szerkezeteket, valamint a gépjárművekbe beépített elektronikai rendszerek, ABS és légzsákkioldó rendszerek számára készült házakat készít mintegy 20 formázó művelet során. A műveletek alatt egyúttal menetek kialakítására is sor kerül.

A tisztításnak különböző specifikációknak kell megfelelnie a funkciótól és a további feldolgozástól függően. „Számos alkatrész lézerhegesztésre vagy összeragasztásra kerül. Ehhez pedig megfelelően zsírtalanítani kell a felületeket, valamint meg is kell őket tisztítani. A házelemeknél ezenkívül a részecsketisztítás is fontos szerepet játszik” – magyarázza részletesen Michael Kuppinger, a Steel Automotive berendezések tervezéséért felelős munkatársa. Az acélelemeknél úgyszintén követelmény az ideiglenes – szállítás és tárolás idejére szóló – korrózióvédelem is.

Az ügyfélspecifikus műanyagtartályokon csupán kis nyílások találhatók, emiatt nem ideálisak a tisztításhoz. Ennek ellenére az igényeknek megfelelő zsírtalanítási és szárítási eredmény érhető el velük. (Forrás: Ecoclean GmbH)

Ezenfelül arra is ügyelni kell, hogy az ömlesztett áruként tisztításra kerülő alkatrészek ne sérüljenek meg a tisztítás során. „Ha megsérülnek a lézerhegesztett szélek vagy menetáttörések, akkor az alkatrészek selejtté válnak. Éppen ezért mágneses felületű szállítószalagokat alkalmazunk a hidegsajtolásnál, amelyek automatikusan igazodnak a tartály telítettségi szintjéhez, s ily módon igazán kíméletesen valósul meg az alkatrészek szállítása” – magyarázza Michael Kuppinger.

Szállítókonténerekben történő tisztítás

Amikor a lényegesen megnövekedett kereslet miatt kiépítettük a megfelelő gyártókapacitásunkat, egy további sajtológép mellett egy új tisztítóberendezésbe is befektettünk. „Ennek során alaposan szemügyre vettük a különböző gyártók legkülönfélébb berendezéskoncepcióit – a többkamrás merítőberendezésektől kezdve az átmenő berendezéseken át egészen az oldószeres tisztítóberendezésekig. A vizsgálatok során a tisztítási eredmény mellett az összesített logisztikának is figyelmet szenteltünk. Az eredmény azt mutatja, hogy a mi követelményeinknek legjobban az Ecoclean gyártmányú EcoCduty oldószeres tisztítóberendezés felel meg. Ez a nagykamrás berendezés lehetővé teszi az alkatrészek szállítókonténerekben történő tisztítását, ennek köszönhetően kiküszöbölhetők az átömlesztési műveletek, s ezzel együtt a sérülések kockázata is” – tájékoztat a berendezés tervezője.

Annak érdekében, hogy az alacsonyabb műanyag tartályokból se essenek ki az alkatrészek a tisztítás során alkalmazott elforgatási mozdulatok közben, az adagolóberendezésbe be van építve egy automata fedél is (Forrás: Ecoclean GmbH)

Tisztaság és szárazság még akkor is, ha a tartályok nem optimálisak

A szénhidrogénnel üzemeltetett moduláris rendszerű tisztítóberendezés 1 250 × 840 × 970 mm-es, max. egytonnás tömegű tételekhez lett méretezve. A Steel Automotive vállalat követelményeihez igazodva az EcoCduty berendezés két nemesacél árasztótartállyal van felszerelve a szénhidrogénes, illetve az egyikben szénhidrogén-konzerválószer-eleggyel történő tisztításhoz, melyekben a gőzzel történő zsírtalanítás, injektáló mosás, valamint konzerválás műveleteire kerül sor. Az Ecoclean (korábban Dürr Ecoclean GmbH) ezen berendezésénél az alapfelszereltséghez tartozik a nagy teljesítményű vákuumszárítás is.

Naponta mintegy 120 tonnányi alapanyag kerül kiszállításra, amelyből több mint 1 000 különböző hidegsajtolású és formázott idom készül (Forrás: Ecoclean GmbH)

A hidegsajtolású és formázott idomok nagy része ügyfélspecifikus műanyag tartályokban kerül kiküldésre. Ezek alacsonyabbak a standard rácsos konténereknél, az alapterületük pedig körülbelül feleakkora. A többi idomhoz szabványos rácsos konténereket használ a vállalat, amelyek minden esetben csomagolópapírral is ki vannak bélelve. Mivel a műanyag tartályokon csupán kevés nyílás van, éppen ezért ezek nem ideálisak a tisztításhoz. „Az Ecoclean vállalat felkínálta nekünk azt a lehetőséget, hogy a saját tartályainkkal is végezzünk tisztítási próbákat egy hasonló, nagykamrás rendszerű tisztítóberendezést használó vállalatnál. Az eredmény meggyőző volt, az alkatrészek az igényeknek megfelelően zsírtalanítva, tisztán és teljes mértékben szárazon jöttek ki a berendezésből, a rácsos konténerekben lévő csomagolópapír-bélelés pedig megmaradt” – számol be Michael Kuppinger. A tartályok max. 45 foknyira kerülnek elfordításra a tisztítás során. Az alkatrészek ilyetén mozgatása lehetővé teszi, hogy a tisztítóközeg egyenletesen elérje az összes alkatrészt, valamint hogy a szárítás során eltávolításra kerüljön a tartályban maradt szénhidrogén is.

Annak érdekében, hogy a tartályok különböző magassága ki legyen egyenlítve, az EcoCduty berendezés Steel Automotive-tól történő adagolása automata fedéllel van felszerelve. A szénhidrogén előkészítését kétszintű, durva és finom szűrővel felszerelt szűrőberendezés, valamint beépített desztillálóberendezés végzi.

A tisztítóprogram egyszerű és biztonságos kiválasztása érdekében vonalkódolvasó olvassa le az alkatrész címkéjén lévő cikkszámot (Forrás: Ecoclean GmbH)

Fokozottan biztonságos folyamat az egyszerű kezelésnek köszönhetően

A tisztítóberendezést 2017 augusztusa óta heti öt napon keresztül használjuk három műszakban. Egy sarzs vagy két darab műanyag tartályt, vagy pedig egy darab szabványos rácsos konténert foglal magába. Az alkatrész-specifikus tisztítóprogram kiválasztása vonalkódolvasóval történik. A vonalkódolvasó leolvassa az alkatrész címkéjén található cikkszámot, majd a berendezés vezérlése ennek megfelelően a megfelelő programhoz sorolja azt. „Ez az Ecoclean által javasolt megoldás, valamint az egyszerű menüszerkezet és a szöveges képernyőfeliratok fokozott folyamatbiztonságot eredményeznek” – magyarázza a berendezés tervezője. A nagykamrás berendezés a gazdaságosságának köszönhetően is igen meggyőző a mindennapos üzemben. Így például ez idáig mindössze a csekély mennyiségű kijutott oldószer miatti oldószercsökkenést kellett kiegyenlítenünk. A berendezés tervezője az energiafogyasztással is elégedett. Ennek egy összetevője, hogy az árasztótartály felfűtése teljes egészében a desztillálóberendezés leadott hőjével történik, ily módon nincs szükség további energiára. „A fogyasztás 90 kW körüli. Az általunk végzett mérések során ténylegesen 42 kW fogyasztás adódott. A berendezés így nemcsak a követelményeinknek felel meg maximálisan, hanem gazdaságosság tekintetében is optimális” – teszi hozzá Michael Kuppinger.

Doris Schulz

www.ecoclean-group.net