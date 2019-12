Látni és látszani

Fényszóróalkatrészek gyártásközi szén-dioxid hó befúvásos tisztítása a bevonatolás előtt

Címkék: alkatrész tisztítás autógyár autógyártás autóipar autóipari beszállító bevonat felület felülettisztítás szén-dioxidos tisztítás tisztítás tisztítástechnológia

Egy amerikai műanyagipari gyártó cég példájában ismét bebizonyosodott a különböző szén-dioxid hó befúvásos technológiák hatékonyságának nagymértékű eltérése. Az acp quattroClean rendszerének bevezetése óta a cégnél gyakorlatilag nullára csökkent a bevonatolás előtt megtisztított járművilágítási alkatrészek szennyeződés okozta selejtszáma.

Az 1968-ban alapított Nanogate Jay Systems hőre lágyuló és hőre keményedő műanyagokból készült kiváló minőségű fröccsöntött alkatrészek gyártására és csúcstechnológiájú felületi bevonatok alkalmazására specializálódott. A vállalat portfóliója a terméktervezést, az anyagok fejlesztését és gyártását, a szerszámgyártást, a fröccsöntést, a bevonatolást, a finiselést és az összeszerelést is magába foglalja. Legfontosabb termékeinek a fényszóróalkatrészek számítanak – a cég a legnagyobb teher- és személygépjármű-gyártók beszállítójának számít. A vállalat külső paneleket, tetőburkolatokat, A, B és C oszlopokat, valamint beltéri szerelvényeket is gyárt a középkonzoloktól kezdve a műszerfalon át a hangszórókig és ajtóelemekig. „Naponta mintegy 25 000 reflektort gyártunk a Bulk Molding Compounds (BMC) fényszórókhoz, amelyeket PVD- (fizikai párologtatással készült) bevonatokkal látunk el és galvanizálunk” – jelentette ki Rick Taylor vezérigazgató.

A fényszóróalkatrészeket egy automatikus folyamat során megtisztítják, ráviszik az alapréteget, PVD- (fizikai párologtatással készült) bevonatot visznek fel rájuk fényvisszaverő alumíniumréteggel, majd csomagolják azokat (Forrás: acp – advanced clean production)

A minőség szempontjából döntő jelentőségű a tisztítás

A bevonatolás előtt a reflektorokról el kell távolítani az ujjlenyomatokat és a sorjátlanításból származó maradványanyagokat. A tisztítási eredmények javítása és a gyártási folyamatba való integrálhatóság érdekében a cég két különböző CO 2 -tisztítórendszerbe ruházott be. Mindkét rendszer hatékonysága gyengének bizonyult. Az egyik azért nem volt hatékony, mert a szén-dioxid kb. 40 százaléka veszteség volt, nem a tisztítási folyamatra használták fel. A másik rendszerrel a tisztítási eredmények bizonyultak gyengének, mert közel 10 százalék volt a szennyeződésből fakadó hibás termékek aránya. Rick Taylor ezért egy hatékonyabb tisztítórendszert keresett. „Németországban tett látogatásom során figyeltem fel az acp quattroClean rendszerére – emlékezett vissza a vezérigazgató. – Kapcsolatba léptem a céggel, és a vállalat műszaki központjában végzett tisztítási tesztek után meg is rendeltük az első quattroClean rendszerünket. A jó tisztítási teljesítmény mellett a rendkívül versenyképes ár is megkönnyítette a döntést.”

A reflektorok szén-dioxid hó befúvásos tisztítására szolgáló quattroClean berendezéseket a bevonatoló és galvanizáló gyártósorokba integrálták, a Nanogate Jay Systems gyártásirányítási rendszerének felügyelete alatt (Forrás: acp – advanced clean production)

A kétkomponensű gyűrűs fúvóka jelenti a különbséget

A tisztítórendszer folyékony szén-dioxidot használ közegként, ami szinte korlátlan ideig eltartható. A CO 2 -ot hengerekben, vagy tartályokban szállítják. A quattroClean rendszer lelke a szabadalmaztatott, kopásmentes, kétkomponensű gyűrűs fúvóka, amelyen keresztül a nem éghető, nem korrozív és nem mérgező CO 2 a munkadarabra kerül. A folyékony CO 2 a fúvókából kilépve finom szén-dioxid-kristályokat képez, amiket a sűrítettlevegő-sugár irányít, és egyben szuperszonikus sebességre gyorsít. A hó és a sűrített levegő nem koptató sugara mínusz 78,5 °C hőmérsékletű. Mivel a sugár nagyon pontosan irányítható, gyakorlatilag az összes CO 2 -ot felhasználják a tisztításhoz, és a folyamattal egységes tisztítási eredmények érhetők el az egész munkaterületen.

A nagy tisztítási hatékonyság a termikus, mechanikai, szublimációs és oldószer hatások kombinációján alapul, amelyek akkor aktiválódnak, amikor a sugár a tisztítandó felületre ér. E négy tisztítási mechanizmusnak köszönhetően a quattroClean rendszer megbízhatóan távolítja el a filmes szennyeződéseket, például az elválasztószerek és az ujjlenyomatok maradványait, valamint a szemcsés szennyeződéseket, például a port és a sorjátlanításból származó anyagokat. „Ezzel a technológiával sokkal jobb tisztítási eredményeket érünk el, és képesek voltunk a szennyeződésből eredő selejtszámot gyakorlatilag nullára csökkenteni” – jegyezte meg Rick Taylor.

A szabadalmaztatott kétkomponensű gyűrűs fúvóka jó minőségű és egyenletes tisztítási eredményeket biztosít. A Nanogate Jay Systems által használt sort 12 fúvókával szerelték fel (Forrás: acp – advanced clean production)

Gyártásközi, alkatrész-specifikus tisztítási folyamat

A Nanogate Jay Systems most három quattroClean rendszert használ hetente hat vagy hét napon át három műszakban. Az ügyfél elvárásainak megfelelően a fúvókasort robotra szerelték. A fúvókasor tizenkét fúvókát tartalmaz, a sugár szélessége így eléri a 120 mm-t. A folyékony szén-dioxid és a sűrített levegő tömlőrendszeren keresztül továbbítódik a fúvókasorra.

A robotokat a bevonatoló és galvanizáló gyártósorokba integrálták. A tisztítórendszert a Nanogate Jay Systems gyártásirányítási rendszere felügyeli. „Az integráció érdekében az acp szorosan együttműködött programozóinkkal, és komoly támogatást adott az üzembe helyezés alatt – magyarázta Rich Taylor. – A földrajzi távolság egyáltalán nem jelentett problémát. Mindig rendelkezésre állnak, ha szükség van rájuk. A tisztítórendszer beüzemelése óta azonban nem volt szükségünk további támogatásra.”

A folyamat paramétereinek, például a sűrített levegő és a szén-dioxid térfogatáramának, a tisztítási időnek és a mozgásszekvenciáknak a munkadarabokhoz történő optimalizálásával a selejtszám gyakorlatilag nullára csökkent (Forrás: acp – advanced clean production)

A különböző reflektorok tisztításához a rendszer mintegy 30 alkatrész-specifikus programot tárol. A gyártásirányítási szoftver minden esetben a megfelelőt választja ki. A fényszóróalkatrészeket egy automatikus folyamat során megtisztítják, ráviszik az alapréteget, PVD-bevonatot visznek fel rájuk fényvisszaverő alumíniumréteggel, majd csomagolják azokat. A leválasztott szennyeződést a sugár aerodinamikai ereje söpri félre, azokat egy integrált extrahálóegység eltávolítja, és egyben megakadályozza az alkatrészek visszaszennyeződését.

A folyamat paramétereinek, például a sűrített levegő és a szén-dioxid térfogatáramának, a tisztítási időnek és a mozgásszekvenciáknak a munkadarabokhoz történő optimalizálásával tökéletes tisztítási eredmények érhetők el. Ezenkívül csak az eljáráshoz szükséges szén-dioxidot és sűrített levegőt kell adagolni. A jó tapasztalatokból kiindulva a Nanogate Jay Systems még több bevonatolósorba tervezi a quattroClean rendszerek integrálását.

Doris Schulz

www.acp-micron.com