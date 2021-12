Kirobbanó eredmények

Igazi nagyragadozó érkezett Magyarországra a nedves szemcseszórás világából

A széles körben alkalmazott homokszórás gyors és olcsó eljárásnak számít, de sokan nem számolnak a porral, a környezetbe (még rosszabb esetben a légutakba) kerülő szennyező anyaggal, sem a szemcsék a felületen létrejövő kráterekbe történő beágyazódásával. A nedves szemcseszórás azonban már hazánkban is elérhető, és a most megjelent Vixen Aquablast® 1215 berendezéssel a kezelhető alkatrészméret is megnövekedett – épp az emberi erővel még mozgatható határig.

A most a Profett Kft. cinkotai műhelyébe érkezett Vixen Aquablast® 1215 berendezésnél azonnal feltűnik, hogy finomhangolható a vízfogyasztás, ami nyilván a környezettudatosság előtérbe kerülésével vált fontossá. A nagyobb méretű alkatrészek esetében válik nyilvánvalóvá a forgóasztal haszna, hiszen nem kell az ajtót állandóan kinyitni a munkadarabok mozgatásához.

Vixen Aquablast® 1215 berendezéssel a kezelhető alkatrészméret az emberi erővel még mozgatható határig növekedett meg

A Vixen Surface Treatments piacvezető a szemcseszóráson alapuló tisztítástechnikai gépek és berendezések fejlesztésében és gyártásában. A gyárban évente több ezer gépet gyártanak többek között az elektronikai, az orvostechnikai, az autó-, illetve a repülőgépipari beszállítók számára. A Vixen Aquablast® 1215 gép a maga 1 215 × 1 050 × 873 mm (szélesség × mélység × magasság) méretével a brit gyártó második legnagyobb sztenderd nedves szemcseszóró modellje, amelyet elsősorban közepes méretű alkatrészekhez ajánlanak. Ez még pont az az alkatrészméret, amivel egy gépkezelő képes elboldogulni, az ennél nagyobb munkadarabokat már célszerű félautomata berendezéssel vagy a célra megépített szórótérben tisztítani.

A Vixen Aquablast® 1215 jellemzői: Pormentes eljárás,

Folyadékáram nyomására tisztít, nem becsapódásra,

Egyidejű zsírtalanítás és rétegeltávolítás,

A folyadék kenőanyagként hat a felület és a koptató anyag között,

Hosszabb szóróanyag-élettartam,

A felületi minőség jóval finomabb,

Elkerüli a puhább felületbe történő beágyazódást,

Nincs szükség vegyszeres előmosásra, előkezelésre,

Teljes oldalajtó,

Fehér gumibélés,

Ablaktörlő és -mosó egység mennyiségszabályzóval,

Tungsten Carbide fúvóka,

Külön vízleeresztő szelep minimális közegveszteséggel távolítja el a vizet.

A tisztaság fél… megrendelés

A 1215-ös modell is a kerámia szórógyöngyöt használja, hiszen hatékony és hosszú élettartamú szemcsének számít. Az áramlással létrehozott tisztítóhatás során a víz gyakorlatilag kenőanyagként szolgál, és a kíméletes tisztítás „finomabb felületi minőséget” eredményez. A víz és a szórógyöngy keveréke a gép belsejében elhelyezett tömlőn keresztül áramlik a kézi szórófejbe, ahol sűrített levegő érkezik hozzá, ami felgyorsítja a szuszpenziót, és ezzel hozza létre a kívánt tisztító hatást. Az alkatrésszel való érintkezés után a keverék és a leválasztott szennyeződés a kabin aljába folyik, recirkulációs rendszert hozva létre. A finoman lebontott anyagrészecskék és egyéb szennyeződések felúszva a víz felszínére, a munkafolyamat megszakításakor a túlfolyón keresztül a hátul elhelyezett ülepítő- és szűrőrendszerbe ürülnek.

A nagyobb méretű alkatrészek esetében válik nyilvánvalóvá a forgóasztal haszna

„2021 tavaszától jelentős épületfelújítási, homlokzatrekonstrukciós megrendeléseket kaptunk az építőipartól, de a feldolgozóipar kereslete sem hagyott alább, hiszen a szerszám- és alkatrésztisztítás kérdésköre nem tűnt el, sőt egyre kritikusabb fontosságúvá válik, ahogy a tisztasági szintre vonatkozó követelmények egyre szigorodnak – jelentette ki Kisvárday-Papp Miklós, a Profett Kft. ügyvezető igazgatója. – Jellemző probléma, hogy a megmunkálás után az alkatrészeket nem tudják megfelelően előkészíteni a későbbi felületkezeléshez, és erre keresnek megoldást a mi gépkínálatunkban. A nedves szemcseszórás technológiájának köszönhetően ezt többnyire meg is találják, de inkább bértisztításra adják ki nekünk a munkadarabokat. A gépértékesítés némileg alábbhagyott, ez talán azzal van összefüggésben, hogy sokan bizonytalanok az adott munkák kifutását, jövőbeni volumenét illetően, és átmenetileg inkább a bérmunkába adásban látják a megoldást. De lehet, hogy egyszerűen a munkáskéz nem elegendő, vagy nem eléggé képzett a tisztítási feladatokhoz. Önerőből senki sem vásárol gyártóberendezést, és idén a pályázó ügyfeleink mindössze 15 százaléka nyert. De a bérgyártásban is teljes körű szolgáltatást nyújtunk, a gépeink megtekinthetők a telephelyünkön, sőt a mintaalkatrészek teszttisztítását is elvégezzük.

A Vixen gépek felhasználási területei

3D nyomtatás: A 3D nyomtatott alkatrészek esetében a rétegek szabad szemmel is láthatók, ami nemcsak esztétikai okokból lehet problémás, hanem a festés és porfestés során is okozhat bonyodalmakat. A nedves szemcseszóró gépek következetesen simább, egyenletes felületet hoznak létre, és a száraz technológiákkal ellentétben a szóróanyag sem épülhet be az alkatrész felületébe.

Repülőgépipar: A légiipar a szennyeződésekre és a magas tisztasági szintre vonatkozó követelmények miatt nagymértékben függ a felületkezelési folyamatoktól. A nedves szemcseszórás előnye, hogy a kezelő a paramétereket úgy állíthatja be, hogy a tisztítóközeg áramlását és a nyomást a rendkívül puhától az agresszívig változtathatja. Ez rendkívül előnyös a repülőgépipar nagy pontosságot igénylő gyártási alkalmazásaiban.

Autóipar: Az autóiparon belül folyamatosan emelkednek az alkatrészek tisztasági szintjével kapcsolatos elvárások. Különösen a motoralkatrészeknek kell kritikus, egyre nehezebben teljesíthető követelményeknek megfelelniük. A Vixen gépek nemcsak az új alkatrészek gyártói, hanem a felújítást és szervizt végző vállalkozások számára is költséghatékony megoldást jelentenek.

CNC-megmunkálás: Nem szokatlan látvány, hogy a gépkezelő a szerszámgépből kivett alkatrészt egyből egy Vixen nedves szemcseszóró gépbe helyezi. Az idő- és költségmegtakarítás érdekében sokan ennél is továbbmennek, és robotizált munkadarab-mozgatást hoznak létre a Vixen szakértőinek segítségével.

A Vixen tisztítógépeket olyan magas tisztasági fokot előíró iparágakban is használják, mint az orvosi- vagy éppen a hadiipar

Hadiipar: A hadiiparban elengedhetetlen a magas tisztasági szint. A titán robbanásveszélyes anyagnak számít a szemcseszórás során, ezért a nedves szemcseszórás nemcsak kiváló felületminőséget eredményez, hanem a folyamatbiztonságot is nagymértékben megnöveli.

Elektronikai ipar: Az elektromos ipar nem túl specifikus, ezért a Jetair, a Jetwash, valamint az Aquablast termékcsaládokhoz tartozó modellek egyaránt népszerűek az alkalmazási paraméterektől függően.

Száloptika: Egyes száloptikáknál a csövek végére lámpatestet rögzítenek, amik a megmunkálás során olajokkal és kenőanyagokkal szennyeződnek. Ezek öblítéssel történő eltávolítására használható a Vixen Agiwash gép is.

Orvosi eszközök: Az orvosi berendezések és eszközök szinte mindig rozsdamentes acélból vagy finom ötvözetekből készülnek. A kéziszerszámok általában sterilizáltak, ezért könnyen tisztíthatónak kell lenniük, ehhez pedig kulcsfontosságú a megfelelő felületkezelés.

Orvosi implantátumok: Az implantátum gyártása után az alkatrészeket speciális felülettel kell ellátni a beépülés elősegítése érdekében. Ezenkívül a tisztasági szint is kulcsfontosságú, ezért kerülnek előtérbe a szóróanyag felületbe történő beágyazódását kizáró nedves szemcseszóró gépek.

