Innovatív multifunkciós megoldás sorjázáshoz és tisztításhoz az egydarabos anyagáramlásban

EcoCvelox – Magas nyomású vízsugaras sorjázás alacsony nyomású folyamatokkal kombinálva az elemek tisztításáért

A megbízható sorjázási és tisztítási folyamatok döntő fontosságúak az építőelemek kifogástalan állapotához, valamint a kimagasló minőségű felhasználásukhoz pl. felragasztás, szigetelés vagy összeszerelés során.

Az EcoCvelox megoldással az Ecoclean bemutatja az építőelemek költséghatékony magas nyomású vízsugaras sorjázását és tisztítását egy teljesen új és kompakt berendezés segítségével, amely fokozottan rugalmas, integrált lineáris szállítórendszerrel is rendelkezik. A külön beállítható és folyamattól függően bővíthető berendezés lehetővé teszi a 200 × 200 × 200 mm méretű elemek akár raklaponként 15 másodperces ciklusidejű megmunkálását az ún. egydarabos áramlásban.

A magas nyomású sorjázás – amely történhet egyorsós vagy opcionálisan egy akár öt különböző szerszámmal felszerelt magas nyomású forgótáras megoldással is – beprogramozása gyorssá és egyszerűvé tehető egy CAD/CAM-illesztőfelület integrálásával. Az illesztőfelület egy innovatív megoldással együtt gondoskodik arról, hogy az új munkaelemekre vonatkozóan a folyamat időbeni lefutása a lehető leggyorsabban beprogramozható legyen. Az építőelemek tisztításához és szárításához árasztásos tisztítással, befecskendezéssel, célzott öblítéssel és ultrahanggal, illetve nagy sebességű befúvással és vákuummal működő megoldások is rendelkezésre állnak. A berendezés beszerelése történhet automatizálva robotok vagy pozicionáló rendszerek segítségével, de manuálisan is.

