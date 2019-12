Innovatív fejlesztések a finomtisztítás és aktiválás terén

Új tisztítási megoldások a megváltozott igényekhez

Festés, ragasztás, tömítés, lakkozás – íme néhány azon gyártási folyamatok közül, amelyekhez rendkívül tiszta s részben aktivált felületekre van szükség. Az Ecoclean vállalat új tisztítási megoldásokat fejlesztett ki ezen igények kielégítésére. Idetartozik az egyetlen berendezésen belül történő nedveskémiai és kisnyomású plazmás tisztítás kombinálása. Egy további újítás a különböző alkalmazások – úgymint a légköri nyomású plazmás, lézeres, CO2-sugaras kezelés és/vagy felületátvizsgálás – egyetlen rendszerbe integrálása a részleges vagy teljes felületű tisztításhoz, illetőleg aktiváláshoz. Ezzel csaknem minden előkezelési igény lefedhető.

Legyen szó akár gépjárműiparról vagy autóalkatrész-gyártásról, gépgyártásról, légi közlekedésről, finom- vagy mikromechanikáról, gyógyászati technológiáról, optikáról, elektronikáról vagy egyéb iparágakról, annak érdekében, hogy a soron következő gyártási folyamatok során elkerülhetők legyenek a minőségi problémák, valamint biztosítható legyen a termékek kifogástalan működése, fontos, hogy az alkatrészek alaposan meg legyenek tisztítva.

Ennek során az elmúlt években túlnyomórészt a szemcsés szennyeződések eltávolítása állt a középpontban. Az újabb vagy a megváltozott gyártási, illesztési és festési technológiáknak köszönhetően azonban fontosabbá válik a nyersanyagokon és anyagkombinációkon képződő hártyaszerű maradványok – így például a különböző kezelő- és konzerválóközegek, szétválasztó szerek, szilikon és más gyártási segédanyag-maradványok – vagy akár ujjlenyomatok eltávolítása is. Hiszen ezek jelentősen ronthatják az azt követő gyártási folyamatok (úgymint festés, hegesztés, ragasztás, tömítés, lakkozás vagy akár hőkezelés) minőségét. Az Ecoclean (korábban Dürr Ecoclean) vállalat új megoldásokkal lép színre ezen megváltozott követelmények terén.

Kombinált tisztítási folyamatban történő finomzsírtalanítás, integrált kisnyomású plazmával

Az olyan acélból, alumíniumból, üvegből, kerámiából és részben egyéb alapanyagokból készülő munkadaraboknál, amelyek szakaszos eljárásban javított áruként vagy ömlesztett áruként kerülnek tisztításra, a vállalat egy kombinált tisztítási folyamatot dolgozott ki, amely nedveskémiai tisztításból és az azt követő plazmás tisztításból tevődik össze. A kisnyomású plazmás tisztítás a nedveskémiai tisztítóberendezésbe lett integrálva. Mivel a gyártó nedveskémiai tisztítóberendezéseibe már integrálva van az ezen tisztítási technológiához szükséges csaknem minden komponens – úgymint a vákuum-, mérés- és szabályozástechnikai eszközök –, így a kiegészítő ráfordítások megfelelő mederben tarthatók. Az integrált plazmás tisztítás finomzsírtalanítási eljárásban való alkalmazásának előnyei közé tartozik a berendezés rendkívül rugalmas alkalmazhatósága, a folyamatok időtartamának csökkenése, az alacsony befektetési és üzemeltetési költségek, valamint a csekély helyigény.

Az olyan acélból, alumíniumból, üvegből, kerámiából és részben egyéb alapanyagokból készülő munkadaraboknál, amelyek szakaszos eljárásban javított áruként vagy ömlesztett áruként kerülnek tisztításra, a vállalat egy kombinált tisztítási folyamatot dolgozott ki, amely nedveskémiai tisztításból és az azt követő plazmás tisztításból tevődik össze (Forrás: Ecoclean GmbH)

A tisztítási folyamat először a szokásos módon, egy oldószeres nedves tisztítással megy végbe, majd ezt követően a munkadarabok vákuumnyomás alatt szárításra kerülnek. Ezután egy öblítésre kerül sor a munkakamrában. Ezt követően a munkakamrában egy millibar alá csökken a nyomás a plazmás tisztításhoz, majd bezsilipelésre kerül a folyamat során alkalmazandó gáz (pl. szűrt csarnoklevegő vagy oxigén), és meggyullad a plazma. A vákuumban a folyamatgáz hatására energiával feltöltött ionok, szabad elektronok, valamint további reaktív részecskék keletkeznek, amelyek létrehozzák a plazmát. Ezek pedig kémiailag célba veszik és átalakítják az olyan szennyeződéseket, amilyenek az alkatrészeken lévő zsír- és olajmaradványok. Ezzel egyidejűleg a plazma UV-sugárzása is tisztító hatást fejt ki, így például feltöri a hosszúláncú szénhidrogén-kötéseket. A plazmás tisztítás gáz halmazállapotú lebomlási termékei elszívásra kerülnek a munkakamrából. A nedves és plazmás tisztítás kombinálása révén egy folyamatlépésben akár 50–80 mN/m-re növelhető az optimális tapadáshoz lényeges szabad felületi energia.

A különböző előkezelési eljárások egy rendszerbe való integrálása

Az Ecoclean folyamatportfólió-bővítésének középpontjában a részleges vagy teljes felületű tisztítás és aktiválás, valamint részben a fém és műanyag alkatrészek festése áll. Ezekhez a sokrétű feladatokhoz kompakt alkalmazási rendszereket integráltunk a különböző igényeknek megfelelő berendezéskoncepciókba. Ezeket különböző kezelési technológiákkal – úgymint légköri nyomású plazmás technológia, EcoCsteam-technológia, lézertechnológia, CO 2 -hósugár vagy EcoCbooster-technológia – lehet felszerelni, továbbá megvalósítható akár önálló, automatizált kivitelben, akár sorozatgyártásba integrálva. A vállalat célja, hogy a különböző felületkezelő alkalmazásokat az adott esetben műszakilag és gazdaságilag is optimális technológiai kivitelben oldja meg. Így például a Fraunhofer-Institut (IST) intézet által a réteg- és felszíni technológiai alkalmazás számára kifejlesztett légköri nyomású plazmaforrásos Disc-Jet technológia lehetővé teszi mind a felszíni, mind a körvonalakat pontosan követő, valamint a mélyreható kezelést is. Az úgynevezett „hideg” (30–60 °C) felületi kezelés révén pedig a hőmérsékletre érzékeny alapanyagok is kezelhetők. A légköri nyomású plazmával egy folyamatban megvalósítható a szelektív finomtisztítás, aktiválás, valamint tapadáskönnyítő felhordása az olyan alkatrészek felszínére, amelyekre ezt követően automatizáltan kerül felhordásra a tömítőanyag.

A kompakt alkalmazási rendszereket különböző kezelési technológiákkal – úgymint légköri nyomású plazmás technológia, EcoCsteam-technológia, lézertechnológia, CO 2 -hósugár vagy EcoCbooster-technológia – lehet felszerelni, továbbá megvalósítható akár önálló, automatizált kivitelben, akár sorozatgyártásba integrálva (Forrás: Ecoclean GmbH)

Ha a tisztítás mellett strukturálásra is szükség van, akkor pedig alapanyagtól függően a lézeres technika kínálkozik megoldásként. Az EcoCbooster technológiával a felületek célzott, hatékony és effektív aktiválását biztosító előkezelő eljárás áll rendelkezésre, amely többek között a termikus porlasztás előtt alkalmazható. Az automatizálás is a specifikus igényekhez és adottságokhoz optimalizálva történik. Így robotos kivitel éppúgy megvalósítható, akárcsak a többkaros handlingrendszerekkel és CNC lineáris egységekkel történő kivitel. Mindegyik változatnál lehetőség van akár a munkadarab, akár a szerszám, vagy éppen mindkettő mozgatására is, a feladatnak megfelelően. Ez a nagy fokú rugalmasság a legkülönfélébb feladatokhoz alkalmassá teszi ezt az új „szerszámosládát” mind az elektromobilitás, mind a gépjármű- és autóalkatrész-gyártás, mind pedig a gyógyászati technológia és számos további iparági alkalmazás terén.

