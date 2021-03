Innováció a szén-dioxid-hó befúvás terén

A pulzáló sugárral gyorsabb és hatékonyabb tisztítás valósítható meg

A quattroClean szén-dioxid-hó befúvásos technológia költséghatékony és megbízható folyamatnak bizonyult számos alkatrész részleges, illetve teljes felületű tisztításában. Az újonnan kifejlesztett kétkomponensű gyűrűs fúvóka pulzáló sugara további költségmegtakarítást és technikai előnyöket tesz lehetővé a CO2-tisztítás során.

Napjaink minőségorientált gyártási folyamataiban nélkülözhetetlen az alkatrészek megtisztítása. Az előírt tisztasági szint a terméktől, a gyártási fázistól és a gyártási lánc következő lépésétől függően változhat, de legyen bármi a feladat, a trendek egyre inkább az olyan száraz tisztítási folyamatok felé mutatnak, mint az acp systems AG quattroClean szén-dioxid-hó befúvásos technológiája. A száraz tisztítási eljárások biztosítják a követelményeknek megfelelő megbízható tisztítási eredményeket, könnyen integrálhatók a gyártósorokba és a kapcsolódó gyártási környezetekbe. A nedves kémiai folyamatok környezetbarát alternatívája akkor is előnyös, ha az alkatrész meghatározott területei igénylik az előírt tisztaságot, például ragasztási, hegesztési vagy tömítési eljárásoknál, illetve már összeszerelt alkatrészek tisztításakor. A technológia ezenkívül kemény és törékeny (például PEEK és PPS) műanyagok egyszerre történő tisztítására és sorjázására is használható.

Négy hatás a következetesen tiszta felületekhez

A használt tisztítóközeg folyékony, nem korrodáló és korlátlan ideig eltartható szén-dioxid. A vegyipari gyártási folyamatok és a biogáz-energiatermelés melléktermékeként ez a tisztítóközeg környezeti szempontból semlegesnek tekinthető.

A tisztítórendszer magja egy kopásmentes, kétkomponensű gyűrűs fúvóka, amelyen keresztül a nem gyúlékony és nem mérgező szén-dioxidot betáplálják. A fúvókából kilépő szén-dioxid kitágul és finom CO 2 -havat képez, amit egy sűrített levegős körkörös sugár fog össze és gyorsít fel szuperszonikus sebességre.

Az új fúvóka 25–30 Hertz frekvenciájú és megnövelt kinetikus energiájú pulzáló sugarat hoz létre (Forrás: acp systems AG)

Amikor a könnyen fókuszálható hó- és sűrítettlevegő-sugár a tisztítandó felületre hat, termikus, mechanikus, szublimációs és oldószeres hatások kombinációja lép fel. E négy hatásmechanizmus kölcsönhatása megbízhatóan eltávolítja a részecske- és a filmszerű szennyeződéseket. A sűrített levegő aerodinamikai ereje elfújja a leválasztott szennyeződést, amit aztán egy integrált elszívórendszer távolít el. Mivel a CO 2 légköri nyomáson azonnal szublimál, a tisztítási eljárás végén az alkatrészek felülete száraz, és azonnal készen áll a további feldolgozásra vagy csomagolásra.

Nagyobb tisztítási hatékonyság az új fúvókatechnológiának köszönhetően

A tisztítás hatékonyságának növelése és az alkalmazási kör kibővítése céljából az acp továbbfejlesztette a fúvókatechnológiáját. Az eredmény egy 25–30 Hertz frekvenciájú pulzáló sugarat generáló fúvóka. A pulzáló hó- és sűrítettlevegő-sugár nagyobb mozgási energiával rendelkezik, mint egy folytonos sugár, ezért a tisztítóhatása is nagyobb. Egyrészt megsokszorozódik a mikrosugarak (mechanikus hatásmód) hatása. Ez annak az impulzusnak köszönhető, amikor a finom hókristályok nagy sebességgel a tisztítandó vagy sorjázandó felületnek ütköznek. Másodszor: minden alkalommal, amikor a pulzáló sugár az anyagba ütközik, a szilárd anyagból a gázfázisba történő átmenet során körülbelül 600-szoros térfogat-növekedés következik be (szublimációs hatás). Ez újabb mikrorobbanásokat okoz, amik lehetővé teszik a szennyeződések hatékonyabb eltávolítását.

Rövidebb megmunkálási idők és alacsonyabb költségek

A sugár megnövekedett hatékonyságának köszönhetően sok alkalmazásban az amúgy is rövid tisztítási idők még tovább csökkenthetők. A fokozott impulzusátvitel javítja a sorjázási feladatok hatékonyságát is, így itt is lerövidíthetők a ciklusidők.

Ez új perspektívákat nyit meg, különösen, ha a quattroClean rendszert egy nagyon rövid ciklusidővel működő automatizált gyártósorba integrálják. A vonatkozó vizsgálatokat az acp a saját műszaki központjában végzi el. A pulzáló sugár a szén-dioxid- és sűrítettlevegő-fogyasztást is csökkentheti, ezáltal hozzájárulhat a magasabb gazdasági hatékonysághoz és az alkatrészenkénti tisztítási költségek minimalizálásához. A pulzáló fúvókával ellátott szén-dioxid-hó befúvásos rendszer ezenkívül egyszerre könnyű és kompakt.

Az innovatív pulzáló fúvóka javítja a tisztítás hatékonyságát, és kiszélesíti a quattroClean szén-dioxid-hó befúvásos technológia alkalmazási körét (Forrás: acp systems AG)

Rendkívül rugalmas, az igényekhez igazított rendszerek

Az acp szabványos modulok alapján testreszabott rendszerkoncepciókat fejleszt, amelyek igazodnak az elvárt tisztítási és ciklusidőigényekhez. A rendszerek kialakíthatók önálló megoldásokként, de automatizált vagy összekapcsolt gyártási környezetekbe is integrálhatók. A skálázható quattroClean-folyamat hatékonyan és helytakarékosan adaptálható a különböző alkatrész-geometriák részleges vagy a teljes felületet érintő tisztításához. A műszaki központban végzett vizsgálatok révén minden folyamatparaméter, például a sűrített levegő és a szén-dioxid térfogatárama, valamint a sugár időtartama és alkalmazási területe pontosan az adott alkalmazáshoz igazítható, figyelembe véve az anyag és a szennyeződés tulajdonságait. Ezek a paraméterek később alkatrész-specifikus tisztítóprogramként a rendszer vezérlőjében eltárolhatók. A szabványosított interfészek lehetővé teszik a magasabb szintű gyártásfelügyeleti rendszerekbe történő egyszerű integrálást. A teljes dokumentáció és nyomon követhetőség biztosítása érdekében az összes folyamatparamétert automatikusan rögzítik, és átviszik a gazdagépre.

