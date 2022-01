Hatékonyan tisztítson a megfelelő optimális megoldással

Címkék: CO2 CO2 snow-jet technology EcoClean felület felülettisztítás tisztítás tisztítástechnológia

Az alkatrészek tisztítása napjainkban minden ipari szektorban minőségi termelési lépés. A meghatározott részecske- és filmtisztasági előírások reprodukálható módon való teljesítése érdekében gyakran nagy erőfeszítésekre van szükség. Ugyanakkor a tisztítást a lehető legalacsonyabb költséggel kell elvégezni. Ezek az egymásnak ellentmondó követelmények nélkülözhetetlenné teszik az igény szerinti tisztítási folyamatokat és rendszereket.

A gép- és üzemmérnökségtől az elektromos és energetikai technikán át a kötőelemekig az úgynevezett általános ipar számos ágazatot foglal magában. Ezekben az ipari ágazatokban az alkatrészeket nagyon sokféle anyagból, például fémekből, műanyagokból, kerámiákból és kompozit anyagokból gyártják és dolgozzák fel, nagyon eltérő gyártási technológiák alkalmazásával. Ide tartoznak például az öntött és megmunkált munkadarabok, sajtolt, hajlított, préselt és mélyhúzott alkatrészek, hidraulikus alkatrészek és egyre inkább az additív gyártású alkatrészek.

A meghatározott részecske- és filmtisztasági előírások teljesítése reprodukálható módon és a lehető legalacsonyabb költséggel – ezek a követelmények csak az adott feladathoz optimálisan illeszkedő tisztítószerekkel teljesíthetők (Forrás: Ecoclean_EcoCduty)

Bármilyen változatosak is a munkadarabok, egy közös vonásuk van: A későbbi folyamatok, mint például a mechanikai feldolgozás, hőkezelés, bevonat, ragasztás, összeszerelés és a hosszú távú hibátlan működés minőségének biztosítása érdekében szükség szerint tisztának kell lenniük. Számos területen egyre magasabb követelményeket támasztanak a részecske- és filmtisztaságra vonatkozóan. Ezenkívül gyakran vannak olyan kihívások, mint a nagy áteresztőképesség és tömeg, az alkatrészek széles köre, a rövid szállítási idők és bizonyos esetekben az alacsony haszon.

A nagy áteresztőképességű igények kielégítésére 1250 x 840 x 970 mm méretű és egy tonnás tételekhez állnak rendelkezésre oldószeres gépjeink (Forrás: Ecoclean_Ultraschall)

Tisztítási folyamatokat az adott feladathoz igazítsa

Ez eltérő követelményeket támaszt az alkatrészek tisztítására vonatkozóan. A jövőorientált, rugalmas és energiahatékony megoldások teljes körű szállítójaként az ipari alkatrészek tisztításához az Ecoclean a nedves vegyi eljárások teljes spektrumát lefedi. Ez lehetővé teszi a szakaszos vagy egyedi alkatrésztisztításhoz szükséges tisztítási folyamatok és rendszerek optimális hozzáigazítását az adott feladathoz.

A tisztasági előírások gyors és stabil elérésében a megfelelő tisztítóközeg mellett az alkalmazott folyamattechnológia, jelen esetben az ultrahang is lényeges szerepet játszik (Forrás: Ecoclean_Plasma-Kamra

A következő tényezőket kell figyelembe venni: az alkatrész anyaga, mérete, geometriája és tömege, a szennyeződés típusa és mennyisége, a későbbi folyamat, valamint az ebből eredő tisztasági előírások és átviteli követelmények. Ez alapján megállapítható, hogy a makacs szennyeződések vízbázisú tisztítószerrel, környezetbarát oldószerrel vagy lipofil és hidrofil tulajdonságokkal rendelkező módosított alkohollal távolíthatók el a leghatékonyabban. Ezen túlmenően ez az információ lehetővé teszi a legmegfelelőbb folyamattervezési és szárítási technológia meghatározását.

Két tisztítási folyamat egy rendszerbe integrálásával, pl. nedves vegyszeres és alacsony nyomású plazmatisztítás, optimalizálási lehetőségek a minőség, a költségek és a ciklusidő tekintetében kiaknázhatók (Forrás: Ecoclean_EcoCvelox)

Megfelelő technológia minimalizálja a tisztítási költségeket

A tisztított komponensenkénti költségrészesedés minimalizálása érdekében szükséges, hogy a megadott tisztasági specifikáció ne csak stabil legyen, hanem gyorsan is elérhető legyen. A rendszerek különféle alkalmazás-specifikus folyamattechnológiákkal vannak felszerelve, például permetezéshez, nagynyomású, merítéshez, ultrahangos és plazma tisztításhoz, gőzzel történő zsírtalanításhoz, injekciós árvízmosáshoz, sorjázáshoz, pulzáló nyomású tisztításhoz (PPC) és szükség esetén passziváláshoz. / megőrzés, felszerelt. Ezen tisztítási módszerek kombinálásával a tisztítás eredménye és a tisztítás időtartama is specifikusan befolyásolható az egyes komponensekre vonatkozóan. Például a PPC eljárás a vizes vagy oldószeres merítéses tisztítással együtt lehetővé teszi a szennyeződések gyors és megbízható eltávolítását a kis üregekből.

A nagynyomású vízsugaras sorjátlanítás és az alacsony nyomású alkatrésztisztítási eljárások kombinációja lehetővé teszi az egyes alkatrészek hatékony és automatizált megmunkálását, például a hidraulikus alkatrészeket összekapcsolt gyártási környezetben (Forrás: Ecoclean_EcoCair)

Összetett komponensek és ömlesztett áruk esetén a permetezési eljárások és a 10 és 16 bar között állítható nyomású injektáló árvíz-mosás lényegesen jobb eredményt és rövidebb folyamatidőt biztosít még oldószeres tisztítási eljárások mellett is. A minőségi és költségoptimalizálási lehetőségek a folyamatok egy tisztítórendszerben történő kombinálásával is kiaknázhatók, ami korábban több rendszert igényelt. Ide tartoznak például a kamrás rendszerek, amelyekben oldószeres vagy vizes szakaszos tisztítás végezhető egy ezt követő alacsony nyomású plazma eljárással. Ez azt jelenti, hogy az alkatrész felülete hatékonyan és eredményesen készíthető elő többek között a későbbi bevonásra vagy ragasztásra. A munkadarabok, mint egyedi alkatrészek, például hidraulika- és motoralkatrészek rendszerben történő célzott sorjázására és tisztítására az Ecoclean széles termékskálája is megfelelő megoldásokat kínál.

Száraz vegyszeres tisztítás – szelektíven vagy a teljes felületen

A gyártási és csatlakozási technológiák változásával a tisztítási feladatok is változnak. A vegytisztítási folyamatok egyre inkább fókuszba kerülnek. Legyen szó kifejezetten filmes szennyeződések eltávolításáról az illesztésekről, elektronikai alkatrészek és szerelvények tisztításáról, pormaradványok eltávolításáról adalékanyaggal gyártott alkatrészekről vagy az összeállításba integrált tisztításról.

A száraz tisztítási folyamatok, mint például a vákuumos levegőtisztítás, beépíthetők a szerelősorokba, és felhasználhatók adalékanyaggal gyártott alkatrészek por eltávolítására (Forrás: Ecoclean)

Ezekhez és sok más alkalmazáshoz a rendszergyártó speciális eszköztárat fejlesztett ki a légköri nyomású plazmával, lézerrel, CO 2 hóval, feldolgozott vákuumlevegővel és telített és száraz vízgőzzel végzett tisztítási folyamatokhoz. Az adott feladattól függően ezeket az „eszközöket” külön-külön vagy kombinálva is használják. A tisztítási megoldások széles portfólióját világszerte elérhető technológiai központok egészítik ki. Lehetővé teszik az eredetileg szennyezett munkadarabok tesztelését a gyártáshoz kapcsolódó körülmények között az alkatrésztisztítás minden feladatához.

