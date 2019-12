Forgácsolószerszámok teljes körű tisztítása

Ultrafinom alkatrésztisztítás robotizált anyagmozgatással

Címkék: alkatrész tisztítás EcoClean felület felülettisztítás forgácsolás forgácsoló_szerszám precíziós szerszámok szerszám szerszámgyártás tisztítás tisztítástechnológia ultrahangos tisztítás

A kiváló minőség és a termelékenység nemcsak a megmunkálás, hanem a forgácsolószerszámok gyártása során is kulcsfontosságú sikertényezőknek számítanak. Ennek megfelelően a tisztasági fokra, a kapacitásra és a folyamatbiztonságra vonatkozó elvárásokat akkor sem lehetett figyelmen kívül hagyni, amikor a Sandvik Coromant új berendezést vásárolt a fúrószárak, marószerszámok és lapkák gyártásközi, illetve végső tisztításához.

A Sandvik-csoport Sandvik Machining Solutions divíziójába tartozó Sandvik Coromant globális piacvezetőnek számít a fémmegmunkáló szerszámok terén. A svéd cég know-how-ja iparági mércének számít, jelentős kutatási és fejlesztési ráfordításainak köszönhetően pedig a fémmegmunkálás egyik meghatározó innovációs motorja. A vállalat az autó-, légi- és energiaipari ügyfeleivel közösen a minőség és a termelékenység mérvadó szereplője.

A szinterezett 5–50 mm méretű lapkák gyors és megbízható zsírtalanításához a szénhidrogén-alapú tisztítórendszer két, külön szűrőkörrel felszerelt öblítőtartályt tartalmaz, és munkakamráját 10 cm-rel meghosszabbították (Forrás: Sandvik Coromant)

Műszaki kritériumok alapján meghozott döntés

A fenti kritériumok akkor is alapvető fontosságúnak bizonyultak, amikor a girói (Svédország) vállalat úgy döntött, hogy a meglévő gyártósori tisztítóberendezéseit lecseréli, és egy teljesen új tisztítórendszerbe fektet be. A kiválasztásban szintén fontos szerepet játszott a környezetvédelem, az egészséggondozás és a munkahelyi biztonság kérdésköre. A Sandvik Coromant ennélfogva három 71 C típusú Ecoclean oldószeres tisztítórendszert és egy UCM AG ultrahangos ultrafinom tisztítógépet választott ki. „A beszállítók ismert és elismert cégeknek számítanak a Sandvik Machining Solutions számára – mondta Anna Landström, a gépbeszerzés projektmenedzsere. – Meggyőzőnek bizonyultak a gépek technológiai és tervezési jellemzői. Másrészt a rendszerek számos szofisztikált megoldást tartalmaznak, amelyek nagy tisztítási pontosságot és hosszú élettartamot biztosítanak.” A döntésben komoly szerepet játszott az Ecoclean és az UCM technológiai központjaiban végzett tisztítási vizsgálatok eredménye is. Különösen az UCM tesztjei bizonyultak rendkívül átfogónak, mivel különböző oldószer-variációkat és számos folyamatkombinációt öleltek fel.

A folyamat-paramétereket a programokat is tároló vezérlő jeleníti meg (Forrás: Sandvik Coromant)

Oldószeralapú olajmaradék-eltávolítás

Az egyik oldószeralapú tisztítógép az 5–50 mm átmérő közötti szinterezett és köszörült keményfém lapkák tisztítására szolgál. „A soron következő folyamatokhoz, például a bevonatoláshoz az olajmaradékot 100%-ig el kell távoltani – magyarázta Magnus Utberg, a csiszolásért és tisztításért felelős mérnök, kiemelve egy követelményt. – Fontos célkitűzés volt ezenkívül a ciklusidők csökkentése és a termékek optimális kiszárítása.”

A gyors és megbízható zsírtalanításhoz a szénhidrogén-alapú tisztítórendszer két öblítőtartályt tartalmaz, külön szűrőkörökkel, munkakamráját pedig 10 cm-rel hosszabbították meg. Az így kapott 770 × 480 × 300 mm (hosszúság × szélesség × magasság) lehetővé teszi, hogy a kosárba két, lapkákkal megtöltött tálcaoszlopot helyezzenek egymás mellé. Így jelentősen megnövekedett a rendszer áteresztő képessége. A munkakamrában a lapkák két ultrahangos öblítéses tisztítási műveleten mennek keresztül az 1-es és 2-es tartályból, amit a forró gőzös zsírtalanítás követ. Az utóbbi lépés felgyorsítása érdekében a gőzt a desztillálórendszerből közvetlenül a munkatérbe vezetik. Az ezt követő vákuumszárítás a szerszámok tökéletes megszáradását eredményezi.

Az ultrahangos finomtisztító rendszerbe a köszörülés és/vagy homokfúvás után és a PVD- vagy CVD-bevonatolás előtt kerülnek a lapkák (Forrás: Sandvik Coromant)

A nagy tisztasági szint elérését hatékony oldószeres kezelés teszi lehetővé. E célból a szokásos fő desztillációs rendszert a folyamatos olajmentesítés érdekében egy mellék desztillációs rendszer is támogatja. Az 1. számú tartály szűrőköre mágneses és zsákos szűrőket foglal magába, amelyek mind a finom fémrészecskéket, mind a durvább anyagokat csapdába ejtik. A 2. számú körbe integrált patronszűrők az ultrafinom részecskéket távolítják el a folyadékból. „A rendszer maradékhőjét a gyártótér fűtésében vagy hűtésében hasznosítjuk” – magyarázta Magnus Utberg.

A lapkák 11 kezelési szakaszon mennek át ahhoz, hogy felületük készen álljon a bevonatolásra (Forrás: Sandvik Coromant)

Az ultrahangos tisztítás után a szerszámok készen állnak a bevonatolásra

Az ultrahangos finomtisztító rendszerbe a köszörülés és/vagy homokfúvás után és a PVD- vagy CVD-bevonatolás előtt kerülnek a lapkák. „Az utolsó tisztítási fázist követően a felületeknek készen kell állniuk a bevonatolásra, vagyis mentesnek kell lenniük a szennyeződésektől, a korróziótól és a vízfoltoktól – jelentette ki a köszörülésért felelős David Eidenqvist, akinek a részlegéhez az UCM által tervezett ultrahangos finomtisztító rendszer is tartozik. – Az automatikus tisztítószer-adagoló rendszerrel és olajleválasztóval támogatott tisztítás összesen 11 fázisból áll.” A lapkák három egymást követő ultrahangos tisztítási folyamaton mennek át, amelyeket vízöblítés követ. Ezután két desztillált vizes öblítés következik. Az elsőt ultrahanggal végzik, amely biztosítja, hogy a felületen még jelen lévő felületaktív anyag vagy só maradéktalanul leváljon. Az UCM által kifejlesztett négyoldalas elárasztás és a tálcák megbillentési lehetősége szintén hozzájárulnak a magas tisztasági szint eléréséhez. Az utolsó öblítési ciklus végén a lefúvató állomás eltávolítja a felületi nedvesség legnagyobb részét, mielőtt a lapkák elérnék a kettős fázisú folyamatos forrólevegős szárítóegységet.

Az igényesség az automatizálás szintjére is kiterjed: a munkadarabokat robot mozgatja (Forrás: Sandvik Coromant)

Emberi beavatkozás nélküli működés

Az igényesség az automatizálás szintjére is kiterjedt, így a rendszert egy anyagmozgató robotkar révén a kezelői beavatkozás nélküli működésre is felkészítették. A tisztításhoz a lapkákat kóddal ellátott tálcákba helyezik, amiket egymásra pakolnak, és az oszlopokra egy fedelet helyeznek. Minden kosár automatikusan halad előre a tisztítógéphez. Itt egy gépkezelő lekérdezi a vonalkódot, és a rendszer kiválasztja a megfelelő tisztítási programot. A lapkák ezután a kosárból a rendszer rakodószalagjára kerülnek, ami egyszerre öt tálcakészletet tud befogadni. A magasságmérővel felszerelt robot meghatározza az egyes oszlopokban elhelyezett tálcák számát. Először eltávolítja a fedelet, majd a legfelső tálcát, amelyet gyakran nem teljesen töltenek meg, egy ideiglenes várokozóállomásra helyezi, míg az összes többi tálca a rendszer szállítószalagjára nem kerül.

Az új ultrahangos finomtisztító rendszerrel nemcsak jobb tisztítási eredmények érhetők el, de csökkenthető az oldószer- és emberimunkaerő-felhasználás is, ami javítja a költséghatékonyságot, és jobb munkakörülményeket biztosít a munkatársaknak (Forrás: Sandvik Coromant)

A betöltött tálcák a rendszer hátsó részétől haladnak az első kezelőállomásig, ahonnan átmennek az automatikusan kiválasztott tisztítási folyamaton a kirakodóállomás irányába. A szárítás befejezése után a robot felveszi a tálcákat, és újratölti azokat. A tálcák ehhez egy fotoelektromos érzékelővel felszerelt cellán mennek keresztül, amely informálja a robotot arról, hogy hogyan helyezze a tálcát az oszlopra ahhoz, hogy a tálcák szabályosan legyenek elrendezve.

„A rendszerrel nemcsak jobb tisztítási eredmények érhetők el, de csökkenthető az oldószer- és az emberimunkaerő-felhasználás is, ami javítja a költséghatékonyságot, és jobb munkakörülményeket biztosít a munkatársaknak” – nyilatkozta David Eidenqvist. „A magas tisztasági szint és a bevonat jobb tapadása ezenkívül kiváló minőségű lapkák gyártását teszi lehetővé” – tette hozzá Anna Landström.

Doris Schulz

www.ecoclean-group.net

www.ucm-ag.com