Felülettisztítási tudásközpont formálódik Budapesten

A szemcseszórás három válfaja mellett a trovalizálás is elérhető lesz a PROFETT Kft. új központjában

Az ipari felülettisztításban az ár és a minőség mellett a gyorsaság már régóta meghatározó tényezőnek számít, de az elmúlt években – végre – a környezettudatosság is felzárkózott negyedik döntési kritériumnak. Nem létezik olyan univerzálisan használható technológia, amely minden alkalmazásban optimális eredményekhez vezet, de olyan tudásközpontra már régóta igényt formált a magyar ipar, mint ami jelenleg formálódik a fővárosban. A centrumban megismerhető technológiákról Kisvárday-Papp Miklós, a PROFETT ügyvezető igazgatója beszélt a TechMonitornak.

Mi változott az utolsó, áprilisi beszélgetésünk óta?

Rengeteg szórástechnikai bemutatót tartottunk az elmúlt hónapokban – leginkább a szódaszórás terén –, amelyek változatlanul nagy érdeklődés mellett zajlanak. Az autóipari beszállítók köre jelenti számunkra a legfontosabb célcsoportot, amin belül mind a karbantartás, mind a késztermékek utókezelése jelentős súllyal esik latba a tevékenységünkben. A technológiánk lehetővé teszi azt is, hogy a rosszul bevonatolt termékek ne a selejtben végezzék, hanem egy gyors felülettisztítás után neki lehet rugaszkodni még egyszer a feladatnak.

Jellemzően mi számít, a bekerülési ár minimalizálása, vagy a technológia alkalmazásával járó összes költség és előny?

Sokszor kell együtt számolni a vevővel, és rámutatni arra, hogy ha eddig a felületmegmunkálás több lépcsőben és/vagy beszállítóval történt, akkor melyik berendezésünkkel milyen versenyelőnyre tehet szert. A kisebb cégeknél sokat számít az ár, hiszen minden termékük árérzékeny. A nagyobb cégeknél viszont a döntési folyamat válhat rettenetesen nehézkessé, hiszen ott egy technológiai váltásnak átfogó következményei lehetnek.

Mi indokolta az új helyre költözést?

Az ipari parkban – éppen az általuk bérelt raktár mellett – megüresedett egy nagyobb műhely, így lehetőségünk nyílt azt elfoglalni. A szerencse mellettünk volt, hiszen már régóta kerestem Budapesten a megfelelő helyet, hiszen a növekvő igényeket már csak úgy tudjuk kielégíteni, ha igényes környezetben mutatjuk be az elérhető berendezéseket és technológiákat.

Jelen pillanatban máris be tudunk mutatni három kabinos technológiát. Az első, a finomszemcse-technológia a hagyományos homokfúvás továbbfejlesztett változatának számít. A túlnyomásos gépünk lényegesen kevesebb szóróanyag-felhasználással hatszor-nyolcszor gyorsabb, és jóval felületkímélőbb, mint a homokfúvás. A második általunk használt és ajánlott művelet az AquaBlast® nedves szemcseszórás, a harmadik pedig a szárazszórásnak egy speciális, sérülést és kopást egyáltalán nem okozó válfaja, az úgynevezett szódaszórás. Előkészítés előtt áll egy szórócsarnok is, ahol egyrészt be tudjuk majd mutatni a legújabb kámzsákat, légzés- és munkavédelmi kiegészítőket. A hordozható berendezések hatékonyságát pedig egy üvegfal mögül szemlélhetik.

Új partnerrel bővítettük a portfóliónkat, amely a vibrációs berendezések terén számít elismert szaktekintélynek. A dán PERS Kemi cég 50 éves tapasztalattal rendelkezik a koptatás vagy trovalizálás területén, és Európa talán leggyorsabb, magas szinten automatizálható gépeit gyártja, amelyekkel naponta akár 3,5 tonna kötőelem munkálható meg, de az eljárással gyakorlatilag az összes fém, öntvény, műanyag és kerámia munkadarab koptatható gazdaságosan és környezetbarát módon. Nagyon remélem, hogy az első PERS Kemi gép is hamarosan megtekinthető lesz a cinkotai műhelyünkben.

A dán PERS Kemi cég vibrációs koptatógépe is hamarosan megtekinthető lesz a cinkotai műhelyben

Milyen gépeken tekinthető meg a felülettisztítás említett három technológiája?

A finomszemcse-eljárást egy kisebb VIXEN FOX50 kabintípuson végezzük. Maga a finomszemcseszórás abban különbözik a szélesebb körben ismert homokszórásnál, hogy nem hagy krátereket a felületen, jól tudjuk szabályozni a felületen fellépő koptató energiát, így minimális kopást okoz azon. A műhelyben megtekinthető gépeknél nagyobb teljesítményű, akár folyamatos gyártást is lehetővé tevő VIXEN modellek is léteznek. A feladat paramétereitől függ, hogy milyen modellt javaslunk az ügyfél számára.

A nedves szemcseszórás művelete egy AquaBlast 915-ös berendezésen figyelhető meg nálunk. Maga a nedves szemcseszórás teljesen más, mint a száraz eljárások, mert az üveg- vagy kerámiagyöngyöket vízhez adagoljuk, és a tisztítási folyamatot sűrített levegő gyorsítja fel. A száraz eljárás a szemcse becsapódásakor a felületen fellépő nyíróerő hatásán tisztít, a becsapódás azonban 90°-os visszapattanást eredményez, ami súlyos felületi sérülést, kráteresedést okoz. A kráterek alján szóróanyag-beágyazódás is történhet, a kráterekbe tapadt szemcsék pedig később is okozhatnak károsodást. Az AquaBlast eljárás lényege, hogy a víz hatásán szétáradó, a felületen szétpréselt közeg kiküszöböli a szóróanyag-beágyazódást, továbbá jóval finomabb felületet érünk el, mint a száraz eljárásokkal ez valaha is lehetséges!

A finomszemcse-technológia egy speciális ága a szódaszórás, egy olyan felülettisztítási eljárás, ami nem okoz felületsérülést, így gyakorlatilag bármilyen felületen biztonsággal alkalmazható. A szódaszórást végző Gritco géphez a jó láthatóság miatt egy kétrekeszes elszívó- és porleválasztó egység csatlakozik, ami gyakorlatilag minden leválasztott szennyeződést és szóróanyagot eltávolít, a kilépő levegő pedig 99,8 százalékos tisztaságú, így belső terekben is alkalmazható.

Látogatható már az új műhelyetek?

Rengeteg külső munkánk van a termelő gépek tisztításától a homlokzattisztításokon át a műemlékvédelemig, de egyeztetett időpontban minden berendezésünk megtekinthető és kipróbálható. Az oldtimer járművek szerelmesei is egyre több motorblokkot, hengerfejet és egyéb alkatrészt hoznak hozzánk, amiket gyakorlatilag minden esetben tökéletesen meg tudunk tisztítani. Tervezzük egy olyan szolgáltatás beindítását is, hogy minden gépünket üzemóra-számlálóval szereljük fel, és a hozzánk betérő ügyfelek – a megfelelő technológia kiválasztása után – saját maguk is elvégezhetik az alkatrésztisztítást. Ha a művelet csak percekig tart, akkor csak azokat az üzemperceket kell kifizetni.

Molnár László