Felülettisztítás felsőfokon

A szódaszórás gyors, olcsó, ráadásul segíthet teljesen felszámolni a környezetszennyezést!

A XX. század elejének kiváló találmánya a homokszórás, mely egy általánosan elterjedt felülettisztítási eljárás. Az évtizedek alatt folyamatosan fejlődő technológiában idővel megjelent a finomszemcse-technológia, a hatékonysági és környezetvédelmi megfontolások pedig életre hívták a szódaszórást is. A komplex geometriák villámgyors felülettisztítását lehetővé tevő szódaszórásról Kisvárday-Papp Miklós, az eljárást idehaza meghonosító PROFETT ügyvezető igazgatója beszélt a TechMonitornak.

Mikor jelent meg a szódaszórás technológiája?

A 80-as években a New York-i Szabadság-szobor felülettisztítása során merült fel, hogy a homokszórás technológiáját félretéve egy olyan eljárást találjanak, ami nem jár felületsérüléssel. Nem hagyták figyelmen kívül a környezetvédelmi megfontolásokat sem: egy ekkora szobor megtisztításakor több ezer tonna abrazív homok került volna a tengerbe és a szél által elérhette volna New Yorkot is. Nem véletlen, hogy a szabad téren végzett homokszórás hosszú ideje engedélyköteles: fúvatása során a homokból felszabaduló szilícium-dioxid (kovasav) igen finom, éles kristályai belélegezve súlyosan károsíthatják a légjáratokat. Kevesen tudják, hogy ezek az éles kristályok a művelet után még órákon át a levegőben ott lebegnek. Lady Libertyt végül a gyerekcipőben lévő szódaszórás technológiájával tisztították meg, és ezután terjedt el a különböző területeken, iparágakban is.

Én akkoriban muzeális járművek restaurálásával és a folyamathoz szükséges eszközök kereskedelmével foglalkoztam, és a 2008-as válság hatására néztem új lehetőségek irányába. 2010-ben vettem fel a kapcsolatot a holland Gritco Equipment BV. céggel, amely több mint 25 éve fejleszti és gyártja a finomszemcse, szódaszóró berendezéseket, így Európában piacvezetőnek is tekinthető ezen a téren. Az ezekben használatos ARMEX™ szódabikarbónát a Church & Dwight Co., Inc. gyártja az USA-ban 1984 óta.

A tűzkárt szenvedett dCi motort szétszerelés nélkül lehetett szódaszórni teljes biztonság mellett. A motor belseje nem sérült, az esetlegesen bejutó szódabikarbóna nem okoz később sérülést vagy károsodást.

Hogyan fogadta a magyar mérnöktársadalom az új technológiát?

A potenciális felhasználók nagy része eléggé elzárkózik az újdonságoktól – de azt gondolom, hogy ez az általános beidegződés idehaza. Több száz helyen tartottunk már szórástechnikai bemutatót, olyan helyeken is, ahol egy öntőforma megtisztítása korábban 40 percig tartott – mi 20 másodperc alatt végeztünk a feladattal. A homokszórás során 90-95 kg szóróanyag 10-20 perc alatt elfogy. A szódaszórásnál 25 kg szóróanyaggal nemritkán 40-45 percen át tudunk dolgozni folyamatosan. Ez részben annak köszönhető, hogy a szódaszórás csak 3-4 bar nyomással dolgozik, ennél többre nincs szükség, mert a munka így is gyorsan elvégezhető. Ha eljutunk odáig, hogy az emberek a saját szemükkel lássák az eredményt, akkor 99 százalékban elismerik annak előnyeit.

Történt azért előrelépés is: egyre több célzott megkeresést kapunk. Van, aki eleve ismeri a szódaszórást, van, aki csak felülettisztító megoldást keres és a követelményeket megismerve javaslunk számára megfelelő eljárást – adott esetben nem is a szódaszórást. Szerencsére több nagy cég alkalmazza már a szódaszórás technológiáját, ennek ellenére sokszor még ma is szélmalomharcot vívunk cégekkel azért, hogy egyáltalán bemutassuk. Ráadásul térítésmentesen!

Mi lehet az oka annak, ha egy ügyfél elzárkózik az újítástól?

Amikor megtudják, hogy mennyibe kerül 1 kg ARMEX™ szódabikarbóna, az sokszor visszatartó erő. Pedig csak rendszerszemléletre és számolásra van szükség. Lehet, hogy a homokkal történő, 40 percig tartó felülettisztítás első pillantásra olcsóbb, de a munkaerő költségével, az energiaköltséggel és a keletkező veszélyes anyag ártalmatlanításával ilyenkor nem számol az ügyfél. A felhasznált szódabikarbóna ezzel szemben a közcsatornába kimosható. Ha mindent figyelembe veszünk, vannak olyan alkalmazások, ahol a szódaszórás költsége mindössze 25 százaléka a homokszórásénak. A növekvő munkaerő drágulásával párhuzamosan egyre jobban kiütköznek a szódaszórás előnyei, nem beszélve a berendezések automatizálási lehetőségéről.

Milyen előnyei vannak a szódaszórásnak?

A finomszemcse-technológia egy speciális ága a szódaszórás, egy olyan felülettisztítási eljárás, ami nem okoz felületsérülést, így gyakorlatilag bármilyen felületen biztonsággal alkalmazható. A tisztítás során az ún. „felületen fellépő energia” igen jól szabályozható, akár a munkanyomás vagy a szóróanyag-adagolás is beállítható.

A homokszórás átlagosan 1-2 milliméteres szemcséket használ, a finomszemcseszórásnál a szemcseméret 0,3 mm-ig terjed, de sokszor javasoljuk a 0,1 mm vagy kisebb átmérőt. A lényeg, hogy a fúvókát elhagyó kisebb méretű szemcséből több érkezik 1 cm2 felületre, így gyorsabb és költséghatékonyabb a kezelés. Mivel finomszemcséről beszélünk, az anyag minden résbe, zsákfuratba eljut, így komplex geometriák is sokkal hatékonyabban tisztíthatók vele, mint a homokszórás 1 milliméterével. Az ARMEX™ szódabikarbóna speciálisan a felülettisztításra kifejlesztett anyag, tisztítást elősegítő, áramlást fokozó adalékanyagokkal. A kristályszerkezetű szemcse becsapódáskor minden réteget leborotvál a tisztítandó felületről, és mivel lágy – a Moh-féle skálán 2,5 értékű –, elporlad. A speciális összetevőknek köszönhetően az ARMEX™ nem marad hátra a felületen, ezért a szódaszórás kiválóan alkalmas például NYÁK-lapok tisztítására, öntőformák és sérülésre érzékeny szerszámok, korombeégés és gyanta kezelésére, vagy élelmiszeripari alkalmazásokra is, hiszen zsírtalanít, szagtalanít és fertőtlenít is. A Bálint Analitika Kft. korábbi tanulmánya szerint az anyag egyáltalán nem károsítja a környezetet – enyhe lúgos kémhatása miatt vízzel történő hígítása ajánlott, így biztonsággal a szennyvízgyűjtőbe elengedhető.

A légi közlekedésben használt érzékeny alkatrészek tisztítása

Milyen gépválaszték áll jelenleg az ügyfelek rendelkezésére?

A Gritco Equipment BV. megkülönbözteti egymástól az állandó, illetve az alkalmi működésre szánt szemcseszóró gépeket. Az előbbire szolgál a legkisebb, hordozható MiniPro modell, amelynek 18 literes tartálytérfogata átlagosan 25-35 perc folyamatos munkavégzést tesz lehetővé. A folyamatos működésre tervezett modellek modulárisan kerülnek legyártásra, vagyis a standard tartályméretekhez az alkalmazási célnak leginkább megfelelően lehet felszerszámozni. Az ilyen nagyobb, állandó működésre szánt rendszereket a MicroStrip sorozat tartalmazza, mely ma a piacon található legprecízebb berendezés. A holland gyártó ún. egyutas kabinrendszereket is kínál, amelyekben az elszívórendszer minden port és leválasztott szennyeződést a jó láthatóság miatt eltávolít a szórótérből. Porleválasztó és szűrőrendszere is magáért beszél, az elszívott kezelt, majd kilépő levegő 99,8 százalékos tisztaságú, nem kell külön helyiség a kabinnak, belső munkaterületen is telepíthető.

Kinek ajánlott elsősorban a szódaszórás alkalmazása?

Dióhéjban azt mondhatom, hogy mindenkinek ajánlott a Szódaszórás®, hiszen még mi is elcsodálkozunk néha azon, hogy mi mindenre alkalmas a technológia. Az alapfelület lehet fa, kerámia, üveg, plexi, nem is beszélve a nemesfémekről, rozsdamentes acélokról és öntvényekről. A szennyeződés lehet festék, vakrozsda, zsír, korom, gyanta stb., a szódaszórás mindent gyorsan és hatékonyan távolít el. Természetesen díjmentes szórástechnikai bemutatók keretében minden felmerülő kérdésben rendelkezésre állunk.

