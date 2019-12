Egyre zöldebb a logisztika

A MEWA fenntartható megoldásaival a logisztikai vállalatok fontos partnere

Napjainkban virágzik az e-kereskedelem: az Egyesült Államokban a 2016-os 390 milliárd dollárról 2018-ra 517 milliárd dollárra emelkedett az online vásárlások összvolumene, ami már a teljes kiskereskedelmi forgalom 14 százalékának felel meg. A gyors fejlődés a logisztikai rendszerek folyamatos bővülését hozza magával, hiszen a termékeket valahogyan el kell juttatni a vevőkhöz. Ergo: több futárszolgálat, több teherautó, egyre több szállítmány.

A logisztikai ágazat számára örvendetes növekedés komoly problémákat okoz a környezetnek. A közlekedés szén-dioxid-kibocsátása lassan meghaladja az energiaipari ágazatét. Ezt a trendet meg kell fordítani. Így abban az ágazatban, ahol a vállalatok teherautóik élénk színeivel próbálják megkülönböztetni magukat vetélytársaiktól, újabban a zöld lett a legdivatosabb szín.

A szállításnak és a logisztikának zöldebbé kell válnia, hogy Földünk tönkretétele nélkül fenntartható maradhasson a kiskereskedelemben ma uralkodó tendencia – vagyis az online rendelés és a fogyasztóhoz történő házhoz szállítás előretörése. „Egyre több magyarországi logisztikai cég számára fontos a fenntarthatóság. Köztük számos MEWA-ügyfelet is találunk, hiszen pozitív céljaik megvalósításához mi jelentősen hozzá tudunk járulni” – mondja Horváth László, a textilszolgáltatásban világszerte piacvezető vállalat magyarországi ügyvezetője.

A logisztikai cégek számára kiemelt jelentősége van, hogy járműveik a hét minden napján és a nap 24 órájában üzemképesek legyenek. Ehhez a tehergépkocsikat rendszeresen karban kell tartani, mert az esetleges kiesés késést jelent, a késés pedig végső soron költségnövekedést okozna. A gépjárműflottákat üzemeltető szállítóvállalatok napi szinten használják a MEWA szolgáltatásait. Többször felhasználható MEWA ipari törlőkendőket és MEWA MULTITEX olajfelfogó szőnyegeket, valamint oldószer nélküli MEWA mosóasztalokat vetnek be annak érdekében, hogy üzemeik működése megfeleljen a fenntarthatósági szemléletnek.

A műhelyekben rendszeresen tisztítani kell az alkatrészeket. Erre a feladatra kiválóan alkalmas a MEWA Bio-Circle ecsetes mosóasztal, amelynek természetes mikroorganizmusokat tartalmazó tisztítófolyadéka biológiai eljárással bontja le a zsírokat és olajokat, így még a nagymértékben szennyezett darabok is alaposan megtisztíthatók. Az eszköz használatával kiváltható a környezetet károsító oldószerek alkalmazása.

Környezetünk megóvását szolgálja az is, hogy a járművek legkülönbözőbb alkatrészeit a MEWA többször felhasználható törlőkendőivel tisztítják. Az egyszer használatos tisztítókendőkkel szemben így nem hizlalják a szeméthegyeket – ugyanis a kis textilkendőket a MEWA üzemeiben környezetkímélő módon kimossák, sőt, hővé alakítva még a kendő által felszívott olajokban és zsírokban rejlő energiát is felhasználják. Ez is környezetbarát megoldás.

A MEWA MULTITEX szőnyeg abban segít az üzemeknek, hogy tisztán tudják tartani a padlót. Ezek a „textilből készült” tartályok felszívják az olajat, zsírt, hidraulikafolyadékot. A többször használhatóság – a szőnyegeket ugyanis összegyűjtik, környezetkímélő módon kimossák és újra kiszállítják az üzemekbe – megfelel a fenntarthatósági alapelvnek. Ezért is érdemes a MEWA szolgáltatásait igénybe venni.

