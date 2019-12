Az újságok hosszú útja a nyomdából a kávéházi asztalra

A napilapok hozzátartoznak a varázslatos kávéházi hangulathoz

Az online érkező hírek és a közösségi média terjedésével az újságolvasás egyre inkább régimódi tevé-kenységgé válik. Mégis, egy párizsi, bécsi vagy budapesti kávéházban ez a rituálé ma is az egyik leg-kedveltebb időtöltés. Miközben a lapokat forgatjuk, kevesen gondolunk arra, hogy mennyi munka is rejlik a nyomtatott hasábok mögött. Nemcsak az újságírók és a fotósok, hanem a nyomdák is éjjel-nappal dolgoznak, hogy a napilapok és magazinok időben elkészüljenek. Minőségük nagyrészt a nyomdagépek tisztaságától függ – apró, de fontos részlet, amelynek teljesítésében a MEWA piacveze-tő textilszolgáltató folyamatosan támogatja az üzemeket.

Nincs is jobb, mint a napot – egy csésze kávé társaságában – a napilapok híreinek olvasásával nyitni egy kávéházban. Az utcai lárma elcsendesedik, elfelejtjük mindennapi gondjainkat. A világ híreit lapozgatva egy percre a nyugalom szigetén érezhetjük magunkat.

De álljunk meg egy percre! Újságok nélkül is így lenne ez? Az újságírók egy nappal korábban megírták a szöveget, a szerkesztők alaposan átnézték, a szedők előkészítették a szöveget és a fotókat, a nyomda kinyomtatta és a lapokat idejében ki is szállították.

Komoly utat tettek meg, amíg az olvasók kezébe kerültek – és az ember nem is hinné, hogy milyen fontos szerepet játszik ebben egy apró kis törlőkendő. Mert a nyomda egy percre sem állhat le, hiszen akkor nem készülnének el a holnapi lapok.

A MEWA többször felhasználható törlőkendőivel könnyű tisztán tartani a nyomdahengereket és ‑berendezéseket. (Fotó: MEWA)

Ebben segít a MEWA többször felhasználható törlőkendőire épített, teljes körű szolgáltatási rendszere.

Az üzemi folyamatok támogatására a MEWA olyan termékeket és logisztikai rendszert fejlesztett ki, amelyek célja, hogy ügyfeleinek egyáltalán ne kelljen törődniük a logisztikai részletekkel.

A nyomdákban közvetlenül a gépek mellett helyezik el a MEWA biztonsági tárolóedényeit (SaCon®). Így a dolgozók azonnal elővehetik a törlőkendőket, amikor meg kell tisztítani a hengereket vagy a gépeket. A használt kendők egy másik konténerbe kerülnek, amelyet a MEWA gépkocsivezetői meghatározott időközönként elszállítanak, és tisztákat hoznak helyettük.

A festékmaradványokat, oldó- és tisztítószereket tartalmazó törlőkendők természetesen nem kerülhetnek a kommunális hulladékba. A szennyezett kendőket a MEWA modern, energiatakarékosan működő mosóberendezései a környezetvédelmi normák betartása, sőt, felülmúlása mellett mossák ki. Az innovatív technológia révén maximális tisztaságot érnek el, minimális víz-, mosószer- és energiafelhasználás mellett, környezetünk érdekében.

Csak ez a tiszta munka garantálhatja, hogy az olvasók minden reggel friss, ropogós újságot vehessenek a kezükbe.

