A MEWA MULTITEX® növeli a biztonságot

Az olajfelfogó szőnyeg segítségével elkerülhetők az üzemi balesetek

Címkék: autógyár autógyártás autóipari beszállító felület felülettisztítás MEWA MEWA MULTITEX olajfelfogó szőnyeg tisztítás

A magyar ipar kiemelkedő növekedése mögött az autóipari befektetések jelentős bővülése áll. Ma-gyarországi gyártóegységgel rendelkezik a Mercedes, az Audi, a Suzuki és számos beszállítójuk is. A versenyben való helytálláshoz nagyon fontos, hogy a gépjárműipari üzemek a munkahelyi biztonság tekintetében is megfeleljenek a legmagasabb szintű normáknak. Ezen a területen sokat segíthet akár egy egyszerű szőnyeg is, amely megakadályozza, hogy a dolgozók elcsússzanak az olajos padlón.

Az autógyárakban működő gépeknek és maguknak a gépjárműveknek is kenőanyagra van szükségük a zökkenőmentes működéshez. Az erre a célra használt folyadékok azonban szivároghatnak vagy a hibás tömítések mellett csöpöghetnek. Ez veszélyes: a dolgozók elcsúszhatnak az olajfoltokon. Az ipari törlőkendőrendszereiről ismert német MEWA textilmenedzsment szolgáltató kiváló megoldást dolgozott ki ennek megelőzésére: a MEWA MULTITEX® olajfelfogó szőnyeget.

A MEWA-tól megszokott teljeskörű szolgálatás keretében bérelhető szőnyegeket a problematikus helyekre kell teríteni a padlón. A termék szövetstruktúrája olyan, hogy hatalmas mennyiségű folyadék felszívására képes – kicsi, nehezen hozzáférhető sarkokban elég lehet egy szőnyeg, nagyobb területeken több szőnyeget kell egymás mellé teríteni. A MEWA MULTITEX® könnyebben kezelhető, mint egy olajteknő, ráadásul kíméli a padlózatot is.

„A folyadékot az olajfelfogó szőnyeg héjának szövete befelé továbbítja, azt a magban lévő szívóanyag felveszi és bent is tartja” – magyarázza a MEWA MULTITEX® működését Horváth László, a MEWA magyarországi ügyvezetője. Így a felszín viszonylag száraz marad, és a szőnyegben lévő speciális filc egyenletesen elosztja a folyadékot belül.

A szőnyegek használata révén sem a padlóra, sem a dolgozók cipőtalpára nem kerül olaj, így megelőzhetők az elcsúszásból eredő balesetek. Az üzemvezetőknek pedig nem jelent többletfeladatot az olajfelfogó szőnyegek beszerzése és elszállíttatása, ugyanis a MEWA munkatársai ezeket – a teljes körű szolgáltatás keretében – közvetlenül a gyárcsarnokokba vagy a szerelőműhelyekbe viszik. Az elhasznált szőnyegeket SaCon biztonsági tárolóedényekbe gyűjtve elszállítják, illetve cserélik.

Az olajfelfogó szőnyeg hatalmas mennyiségű folyadék felvételére képes (Forrás: MEWA)

A többször felhasználható szőnyegek – hiszen a használt szőnyegeket környezetkímélő módon kimossák és újra kiszállítják – alkalmazása megfelel a fenntarthatósági elvnek, amely a magyar gépjárműipar jövője szempontjából is létfontosságú.

www.mewa.hu