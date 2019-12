A hozzáadott értéket növelő alkatrésztisztítás

Magas tisztasági és minőségi követelmények hatékony megvalósítással

Címkék: alkatrész tisztítás autóipar autóipari beszállító dürr Dürr Ecoclean EcoClean felület felülettisztítás oldószeres tisztítás tisztítás tisztítástechnológia ultrahangos tisztítás

A működési szempontból kritikus gépjárműrendszerek esztergált alkatrészei a legmagasabb követelményeket támasztják a pontossággal, minőséggel és tisztasággal szemben. Egy francia esztergaműhelyben a havonta nagyjából nyolcmillió elkészített alkatrész mindössze 1 ppm hibaarányáról nemcsak a legmodernebb gyártó- és minőség-ellenőrző gépek, hanem az igényekhez szabott tisztítási megoldások is gondoskodnak.

Albert és Félisaz Perrotton a franciaországi Auvergne-Rhône-Alpes régió Haute-Savoie megyéjének számos lakosához hasonlóan 1945-ben eredeti tevékenységük – vaj és sajt értékesítése – mellett esztergált alkatrészek gyártásába kezdett, ezzel lefektetve a mai, bonneville-i székhelyű Perrotton S. A. vállalat alapkövét. A családi vállalkozást ma unokáik, Philippe, Pierre, Jacques és Claude Perrotton vezetik. Az esztergaműhely közel 380 alkalmazottja 8–60 mm átmérőjű hengeres acél-, nemesacél és alumíniumrudakból 200 modern CNC-, eszterga-, köszörű- és dörzsköszörűgépen havonta közel 8 millió precíziós alkatrészt állít elő. A legyártott elemeket nagyrészt az üzemanyag-befecskendezők, a kormányművek, a hajtóművek, turbófeltöltők és a fékek elsődleges beszállítóinak exportálják. A további ügyfelek között a repülőgépipar egyes szereplői is megtalálhatók. 2014-ben a Perrotton kínálati portfólióját a Minesco esztergaműhely felvásárlásával olyan kis- és mikroméretű forgácsolt alkatrészekkel egészítette ki, amelyeket 0,5–6 milliméteres hengeres alapanyagokból állítanak elő.

Amíg az egyik kamra az alkatrészek tisztítását végzi, a másikban a konzerválás megy végbe. A folyamatok elválasztása lehetővé tette a tisztítási és konzerválási minőség továbbfejlesztését

Alkatrészek tisztítása és konzerválása – kulcs a sikerhez

„A tisztasági követelményekkel már a 90-es években szembe kellett néznünk. Az alkatrészek tisztítása számunkra ezért fontos minőségi tényező, amelynek a gyártásban mindig nagy jelentősége van” – mondta Pierre Perrotton, az iparosítási részleg vezetője. A vállalat ekkor egy ipari tisztítástechnikai partner keresésébe kezdett, és végül az Ecoclean GmbH mellett döntött (korábban Dürr Ecoclean GmbH). „Az Ecocleanben egy olyan partnerre találtunk, amely minden felmerülő feladatnál optimális tanácsokkal segít minket, és kiváló szolgáltatást nyújt” – fűzte hozzá Claude Perrotton gyártásvezető.

Az autóipar folyamatosan növekvő tisztasági követelményeivel együtt az alkatrészek tisztítási igényei is nőttek, sőt, egyes alkatrészeknél már a „zéró 200 µm-es részecske” műszaki követelménynek is eleget kell tenni. Ezenfelül, különösen nemzetközi megbízóik acél alkatrészei esetén, megbízható konzerválásra is szükség van. „Megkereséskor az első kérdés gyakran az, hogy képesek vagyunk-e meghatározott tisztasági követelményeket teljesíteni, ellenőrizni és dokumentálni a teljes folyamat során, valamint az alkatrészek konzerválását biztosítani: a munkadarabok tényleges legyártása csak ezután merül fel” – tette hozzá Claude Perrotton.

Tisztítás és konzerválás külön kamrákban

2015-ben, egy triklór-etilénnel üzemelő tisztítóberendezés lecserélésekor az Ecoclean olyan megoldást tervezett, amely egyaránt megfelelt a nagy áteresztőképességnek és az integrált konzerválási elvárásnak. A szénhidrogénnel üzemelő berendezés ehhez két, 640 × 450 × 320 milliméteres sarzsméretű és legfeljebb 250 kg sarzssúlyú munkakamrával rendelkezik. A többnyire rögzített állapotban tisztítandó alkatrészek hozzá- és elvezetése nagy ráhagyással méretezett pufferszakaszokkal kialakított görgős pályákon történik. A bevezetésnél a tisztítóedény az alkatrészre jellemző tisztítóprogram automatikus kiválasztásához mechanikai kódrendszerrel van ellátva. Az összes folyamatparaméter mellett azt az információt is tartalmazza, hogy szükséges-e az alkatrészek konzerválása. Az új alkatrészekhez szükséges programfejlesztést a Perrotton végzi, különböző szakterületű, tapasztalt munkatársak egy csoportjával. Ennek során nemcsak a tisztítási paramétereket határozzák meg, hanem azt is, hogyan lehet az alkatrészeket a lehető legoptimálisabban a tisztítóedénybe juttatni.

A berendezésvezérlésben külön tisztítási programokat működtetnek az egyes alkatrésztípusokhoz. A rendszer begyűjt és dokumentál minden folyamatparamétert

Az első kamra, ahol az elő- és főtisztítás történik, két oldószeres tartályt tartalmaz, amelyekhez két külön szűrőkör van hozzárendelve. A többnyire rögzített állapotban tisztítandó alkatrészek magas tisztasági követelményeinek teljesítéséhez ez a munkakamra olyan berendezésekkel is fel van szerelve, melyek alkalmasak gőzzel végzett zsírtalanításhoz, nagy teljesítményű vízsugaras fürdőhöz és ultrahangos tisztításhoz. A vákuumos szárítás után a rendszer a sarzsokat automatikusan a második kamrába szállítja, konzerválja, majd ismét vákuumos szárítást végez. Az oldószerben a konzerválóközeg aránya két százalék. Az érték szinten tartását automatikus utánadagolás és a koncentráció 24 óránkénti, saját laborban végzett ellenőrzése biztosítja. „A berendezéssel nemcsak a 400 µm-es tisztasági követelményeket tudjuk megbízhatóan teljesíteni, de egy olyan minőségi konzerválást is, amellyel az alkatrészeket a világ bármely részére gond nélkül küldhetjük el” – fejtette ki Claude Perrotton. A tisztítás és konzerválás során, mint minden más gyártási lépésnél, gyűjtjük a paramétereket és az adatokat, ami az alkatrészgyártásban hiánytalan visszakövethetőséget biztosít.

Ezek az előnyök olyannyira meggyőzőek voltak, hogy a vállalat 2017 közepén egy integrált konzerváló nélküli tisztítóberendezést lecserélt egy szinte azonos felépítésű, duplakamrás berendezésre.

Hatékony desztilláció folyamatos olajmentesítéssel

Mivel a tisztítandó alkatrészek a megmunkálásból hátramaradó olajtól erősen szennyezettek, a berendezések a standard desztillálóberendezések mellett egy-egy folyamatos olajmentesítésű elkerülődesztillálóval is rendelkeznek. Ezzel minden berendezésből hetente közel 1 000 liter olajat választanak ki és ártalmatlanítanak. A magas arányú olajmentesítés ellenére a duplakamrás tisztítórendszer takarékos működésű. Az oldószer-felhasználás évente és berendezésenként nagyjából 1 500 liter szénhidrogén.

A nagyon magas tisztasági követelmények, illetve a „zéró 200 µm-nél nagyobb részecske” feltétel teljesítése érdekében egy Universal 81C típusú egység kiegészítő finomtisztítást végez

Finomtisztítás külön lépcsőben

Az elkészített alkatrészek közel 25 százalékának magasabb tisztasági követelményeknek, például maximum 200 µm-es részecskeméretnek kell megfelelniük. Ennek érdekében az egyik duplakamrás berendezésben történő tisztítást egy speciális, erre a célra készített, Universal 81C típusú, egykamrás berendezésben végzett további tisztítási lépés követ. Ezek minden esetben szénhidrogénes működésűek, és két árasztótartállyal, valamint magasabb teljesítményű ultrahangos tisztítóval vannak felszerelve. A megtisztított alkatrészek egy zárt csatornán keresztül egy tisztaszobába kerülnek.

Átfogó tisztaság- és minőség-ellenőrzés

A tisztított alkatrészek kb. 90 százaléka VDA 19, illetve ISO 16232 szerinti tisztasági ellenőrzésen esik át. „Tisztítási folyamatunkba éppen ezért egy tisztasági labort is integráltunk, és erre a feladatra speciális munkatársakat képeztünk ki” – mondta el Pierre Perrotton. Hasonlóan magas azon alkatrészek részaránya is, amelyeknél automatizált optikai mérőrendszerekkel 100 százalékos minőség-ellenőrzés biztosított. A hibás alkatrészek így megbízhatóan kiválogathatók. „Az optimális tisztítás ebben is döntő szerepet játszik. Ezenkívül ahhoz is rendkívül fontos, hogy a havi közel nyolcmillió legyártott alkatrésznél mindössze 1 ppm hibaarányt és ezzel rendkívül alacsony selejtszámot célozhassunk meg” – foglalta össze Claude Perrotton.

Doris Schulz

www.ecoclean-group.net

www.perrotton.fr