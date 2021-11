Új módszerek a lézeres felületstrukturáláshoz

Pontos, kompakt lézeres felületkialakítást mutatott be a GF Machining Solutions Milánóban

Címkék: AgieCharmilles felület felületkialakítás fiber lézer GF Machining Solutions lézer lézertechnológia

A GF Machining Solutions a lézeres textúrázási megoldások széles skáláját mutatta be az EMO Milano 2021 szakkiállításon, beleértve a LASER P 400 Femto Flexipulse U gépet is. A LASER S 2500 U berendezést pedig egy virtuális bemutató keretein belül ismerhette meg a nagyközönség.

Az AgieCharmilles LASER P sorozat egyszerű, megismételhető, lézergravírozást, funkcionális felületkialakítást és strukturálást tesz lehetővé kis munkadarabok, például óra- és ékszeralkatrészek, orvosipari termékek, vágószerszámok, szerszámbetétek, kis méretű lapkák és mikromegmunkált termékek esetében.

A GF Machining Solutions összes LASER gépéhez hasonlóan a LASER P 400 sorozat is magában hordozza a nagy teljesítményt, a kimagasló pontosságot és a hosszú távon is fenntartható minőséget. A teljesen digitalizált felületkialakítás megkönnyíti az alkatrészek, öntőformák és szerszámok funkcionális felületeinek textúrázását, jelölését és gravírozását még abban az esetben is, ha összetett 3D geometriájú alkatrészekkel van dolgunk.

A LASER S 2500 U gépet olyan ügyfelek számára fejlesztették ki, akik az autóipar versengő környezetében is az élvonalban akarnak maradni

Az AgieCharmilles LASER P 400 U Femto Flexipulse gép moduláris koncepciója szabadalmaztatott kettős lézerfejből – egy nanoszekundumos fiber lézerből, valamint egy femtoszekundumos impulzuslézerből áll. Ez lehetővé teszi a gyártó cégek számára, hogy egyetlen géppel, többféle beállítással textúrázzák és gravírozzák a felületet, valamint a gépek által feldolgozható anyagok körét is kibővíti. Összességében páratlan rugalmasságot kínál mind a nagyoláshoz, mind a simításhoz.

A mindössze 1 229 mm × 2 230 mm alapterületű berendezés 3 tengelyben 600 × 399 × 249 mm, 5 tengelyes megmunkálás esetén pedig Ø120 × h120 mm méretű munkadarabok megmunkálására képes, így korlátozott gyártótérrel rendelkező környezetbe is könnyen elhelyezhető.

Az automatizálható LASER P 400 sorozat az emberi beavatkozás nélküli éjszakai és hétvégi műszakok megszervezését is lehetővé teszi. A gépek könnyen integrálhatók a System 3R palettacserélővel és egyéb automatizált rendszerekkel, amik tovább növelik a hatékonyságot és a rugalmasságot.

Az EMO Milano 2021 kiállításon ismerhette meg a nagyközönség az autóipari elvárások és követelmények alapján kifejlesztett AgieCharmilles LASER S 2500 U gépet is. A rohamosan teret hódító e-mobilitást kiszolgálni hivatott gyors és pontos új gép is felületkialakítást végez, megkönnyítve a termékek megkülönböztetését, individualizált termékek létrehozását. Az asztal a műszerfalak és ajtókeretek gyártására szolgáló nagy méretű, akár 10 tonna súlyú öntőformákat is képes befogadni. A monoblokk hármas szerkezet és a gép termikusan stabil területei a legmagasabb prégelési minőséget biztosítják.

A teljesen digitalizált felületkialakítás a LASER S 2500 U esetében is megkönnyíti az alkatrészek, öntőformák és szerszámok funkcionális felületeinek textúrázását, jelölését és gravírozását. Ezenkívül fenntartható megoldással váltja ki a veszélyes, sőt szennyező folyamatokat. A nagy, sokoldalú gép segítségével az autóipari beszállítók új módszereket sajátíthatnak el a legmagasabb márkaérték eléréséhez, így az élvonalban maradhatnak ezen a hatalmas, ám mostanában meglehetősen ingatag és versengő piacon.

