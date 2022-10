Tisztítási folyamatok analizálása és optimalizálása

A tisztítási folyamatok optimalizálása során gyakran jelentős lehetőség rejlik az alkatrészek tisztításának stabilabbá, gazdaságosabbá és fenntarthatóbbá tételéhez. Az első lépés egy szisztematikus folyamatelemzés, amely megvizsgálja a bepakolási és a kipakolási termelési lépéseket is.

A komponensek tisztasága olyan minőségi kritérium, amelyet következetesen teljesíteni kell a következő folyamatlépések minőségének biztosítása, a selejtezés elkerülése és a végtermék működőképességének biztosítása érdekében. Egyre magasabb vagy megváltozott tisztasági előírásokat kell teljesíteni. Emellett folyamatosan bővülnek a tisztítás sebességére, gazdaságosságára és fenntarthatóságára vonatkozó előírások. Az, hogy a tisztítás milyen jól, gyorsan és hatékonyan működik, nemcsak a rendszertől, a folyamattechnológiától és az alkalmazott közegtől függ, hanem a tisztítási folyamattal kapcsolatos tényezőktől is.

A szisztematikus folyamatelemzés, amely magában foglalja a bepakolási és a kipakolási gyártási lépéseket is, lehetővé teszi a hibaforrások és az optimalizálási lehetőségek gyors azonosítását (Forrás: Ecoclean GmbH)

Szisztematikus folyamatelemzés – a dobozon kívüli gondolkodás

Mit tegyünk tehát, ha a rendszerből hirtelen foltos alkatrészek kerülnek ki, a részecske- vagy filmtisztaságra vonatkozó előírások már nem teljesülnek, a megtisztított munkadarabok rozsdásodva érkeznek meg a vásárlóhoz, vagy a tisztítás túl lassú/túl költséges? Ezen és más problémák esetén a hiba forrása egy szisztematikus folyamatelemzésen keresztül nyomon követhető, például az Ecoclean Akadémiánál. A tisztítási szakértők nemcsak a tényleges tisztítási folyamatra és a rendszerre koncentrálnak, hanem alaposan szemügyre veszik a teljes gyártási környezetet. Még az alkatrész, a munkadarab-tartomány és -anyag, a szennyeződés és a bepakolási és kipakolási folyamatok legkisebb változásai is jelentős hatással lehetnek a tisztítási eredményre.

Foltok és a filmes felületek nem megfelelő tisztasága

A tisztítási szakember szerint az elégtelen vagy már nem megfelelő tisztítási teljesítmény a folyamatelemzés „klasszikusa”. Itt először meg kell határozni, hogy pontosan hol van a probléma – nem teljesülnek-e a felülettisztasági előírások, vagy vannak-e foltok az alkatrészeken.

Ha foltok képződnek, meg kell kérdezni, hogy változott-e a szennyeződés (feldolgozási közeg és egyéb anyagok) mennyisége és összetétele, és hogy a tisztítószer kémiája és koncentrációja még mindig megegyezik-e a szennyeződéssel. Egyéb tényezők, mint az öblítővíz minősége, a fürdő kezelése, az alkalmazott technológia és a folyamat sorrendje, valamint a szárítási folyamat szintén vizsgálat tárgyát képezik. Ezek egyben a tisztaság szempontjából lényeges befolyásoló tényezők is, amelyek szerepet játszanak a nem megfelelő filmtisztaság esetén.

A gépegységek, például a szűrők rendszeres ellenőrzése és karbantartása elengedhetetlen tényező a részecsketisztaság követelményeinek stabil és gazdaságos teljesítése érdekében (Forrás: Ecoclean GmbH)

Részecskeszennyeződésre vonatkozó követelmények nem teljesülnek

Ha a tisztítás utáni tisztasági elemzés azt mutatja, hogy túl nagy és/vagy túl sok részecske van az alkatrészeken, ennek oka lehet a tisztítási program és a folyamat sorrendje is. Lehetséges okok: a munkakamrában vagy a szűrőrendszerben nem felfogott szennyeződések és az elégtelen szűrőanyagok használata. Nem ritka, hogy a nem megfelelő tisztítótartályok, például horganyzott perforált fémlemezből készült dobozok megakadályozzák a részecskék folyamatbiztos eltávolítását és megbízható kiürítését. Ezek a dobozok leárnyékolják az ultrahangot, így az nem tudja optimálisan kifejteni hatását az alkatrészekre. Ugyanígy a perforált fémdoboz belső felületét sem éri el a permetezési nyomás. A kerek drótkosarakhoz képest a folyadékáteresztési képesség rosszabb. Ez nehezíti a szennyeződés és/vagy tisztítószerek átjutását. Mindenesetre lényegesen hosszabb és ezáltal energiaigényesebb szárítási eljárásokra van szükség.

A tisztasági ellenőrzés meghibásodása gyakran az el nem távolított sorják miatt következik be, amelyek a maradék szennyeződés ellenőrzése során az alkatrészek kezelésekor letörnek, majd megjelennek a részecskeszűrőn. A mikroszkóp alatt meghatározhatja, hogy chip vagy sorja. Ha ez utóbbi áll fenn, akkor a kipakolási/csomagolási folyamatokat meg kell vizsgálni, hogy megtudjuk, hol törik le a sorja, és hogyan lehet elkerülni a sorjaképződést. A nyersanyagokkal már „megvásárolt” vagy a gyártás során keletkező mágnesesség szintén negatív hatással lehet a részecskék tisztaságára. A mágnesesség a forgácsokat az alkatrészekhez köti, így azok a tisztítási folyamat során nem vagy csak elégtelen mértékben távolíthatók el.

A stabil, hatékony és fenntartható takarítási folyamatok kulcstényezője a jól képzett munkatársak, akik tudják, mi történik a tisztítórendszerben, és tudják, hogyan kell elvégezni például a tisztítási program módosításait vagy a tisztítórendszer rendszeres karbantartási munkáit (Forrás: Ecoclean GmbH)

Alkatrészkezelés tisztítás után

A tisztítás azonban még nem fejeződött be, ha az alkatrészek a szükséges tisztításnak megfelelően kerülnek ki a rendszerből. Az újraszennyeződés vagy a korrózió elkerülése érdekében, ami konzervált vagy passzivált munkadaraboknál is előfordulhat, fontos, hogy a tisztítás után egy pillantást vetünk az alkatrészkezelésre. Ez a következő kérdéseket foglalja magában: Hol, hogyan és mennyi ideig tárolják? Hogyan kerülnek az alkatrészek a következő feldolgozási lépésbe? Milyen csomagolás szükséges ehhez? Ezenkívül a magas tisztasági követelmények gyakran szükségessé teszik a belső szállítást, összeszerelést vagy csomagolást tiszta helyiségben.

A tisztítórendszer utólagos felszerelése/korszerűsítése folyamattechnológiával, például ultrahanggal, sok esetben lehetővé teszi a kívánt eredmény stabil elérését és a tisztítási idők lerövidítését (Forrás: Ecoclean GmbH)

A tisztítási folyamatok frissítése

A tisztítási problémák mellett a tisztítási programok beállítása is okot adhat a folyamatelemzésre. A cél általában a folyamatidő csökkentése vagy a tisztítási eredmény javítása. Mint mindig, az elemzés az aktuális állapot rögzítésével kezdődik, amely magában foglalja a folyamatparaméterek és a folyamatlépések ellenőrzését, beleértve az időpontokat is. Ennek alapján azonosítják a fejlesztési megközelítéseket, és ezek alapján határozzák meg az intézkedéseket. Ez magában foglalhatja a rendszer korszerűsítését is, például az ultrahang utólagos felszerelését vagy korszerűsítését.

Képzett személyzet

A tisztítással foglalkozó munkatársak részt vesznek a folyamatelemzésben és -optimalizálásban. Lényeges tényező a munkatársak érzékenysége a tisztaság témakörére, valamint a tisztítási technológia lehetőségeire, a paraméterek beállításának az eredményre gyakorolt hatására. Fontos az is, hogy személycserék esetén átadják azt az ismeretet, hogy mi történik a tisztítórendszerben, és hogyan történik például a tisztítási folyamat vagy a tisztítórendszer rendszeres karbantartási munkája. Ellenkező esetben a ténylegesen már kiküszöbölt problémák újra megjelenhetnek. A tisztítás területén dolgozók képzésébe és továbbképzésébe való befektetés tehát sarokköve a tisztasági követelmények stabil, gazdaságos és fenntartható megvalósításának. Az Ecoclean Academy ezért a folyamatelemzéseket a klasszikus képzésekkel is kombinálja.

Doris Schulz

www.ecoclean-group.net