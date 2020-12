Okos megoldás a hatékony precíziós tisztítás érdekében

UCMSmartLine – nagy rugalmasságú, moduláris, ultrahangos finomtisztító berendezés

Címkék: alkatrész tisztítás Dürr Ecoclean EcoClean felület felülettisztítás oldószeres tisztítás tisztítás tisztítástechnológia ucm UCM AG

A vállalatok számos területen és piacon szembesülnek az alkatrészek tisztaságának egyre növekvő igényével. Az elvárásoknak gyakran csak precíziós tisztítási eljárásokkal lehet megfelelni. Az UCM az ilyen jellegű alkalmazásokhoz fejlesztette ki új, költséghatékony UCMSmartLine ultrahangos berendezéssorozatát. Ezek szabványosított modulokon alapulnak, melyek a tisztítási, öblítési, szárítási, betöltési és kiürítési folyamatokhoz beépített elektrotechnikával, vezérléstechnikával, valamint rugalmas szállítási rendszerrel rendelkeznek. Ezekből a modulokból egyedi berendezéseket lehet konfigurálni az előtisztításhoz, a köztes és a végső tisztításhoz, illetve igény szerint bővíthetőek is.

Az újonnan kifejlesztett UCMSmartLine többkamrás, merítő tisztítóberendezés-sorozattal a svájci székhelyű UCM AG vállalat, amely az SBS Ecoclean Group finom- és precíziós tisztításra specializálódott üzletága, a különböző ágazatokban hosszú ideje kirajzolódó és egyre inkább erősödő trendre reagált: az új és egyre magasabb termékkövetelmények, a megváltozott gyártási, illesztési és bevonási eljárások, valamint a részben szigorodó szabályozási előírások miatt folyamatosan nőnek az alkatrészek tisztasága iránti igények. Így például az orvostechnika, az óra- és ékszergyártás, az optika, a finommechanika és mikrotechnika, az autó- és alkatrészgyártó-ipar, a szerszámgépgyártás és a bevonatgyártó ipar területén tevékenykedő vállalatok azzal a kihívással néznek szembe, hogy a növekvő számú különleges és rendkívüli tisztasági specifikációnak a folyamatokhoz igazodva biztonságosan, ugyanakkor versenyképes áron feleljenek meg. Hasonló figyelhető meg a karbantartás, a javítás és a generáljavítás területén, illetve többek között a repülőgépipar, az elektronika és az orvostudomány területén, a termékek előkészítése során is.

Az UCMSmartLine moduláris elve az ultrahangos, többkamrás merítő tisztítóberendezés egyedi felépítését teszi lehetővé széles felhasználási spektrumhoz. Minden modul tartalmazza az elektrotechnikát és a vezérléstechnikát (Forrás: Ecoclean GmbH)

Optimálisan igényre szabható, és a jövőben biztonsággal bővíthető

Ehhez a széles alkalmazási spektrumhoz az új UCMSmartLine átgondolt, moduláris koncepciónak köszönhetően olyan kompakt, ultrahangos, többkamrás merítő tisztítóberendezéseket lehet egyedileg konfigurálni, amelyek 3–9 tisztítási és öblítési fokozattal rendelkeznek az elő-, a köztes és a végső tisztításhoz, és amelyeket mindig hozzá lehet igazítani a változó piaci feltételekhez. Olyan két- és háromrészes modulok állnak rendelkezésre a tisztítási és öblítési folyamati lépésekhez, valamint a tisztításhoz, illetve tisztításhoz és öblítéshez, melyek tetszés szerint kombinálhatóak. Egy további modul segítségével a kétfokozatú finom és nagyon finom öblítési folyamatokat kaszkádba vezetett ozmózissal kezelt vízzel vagy lágyvízzel lehet egyesíteni.

A gyárilag beépített, fűtött, szűrőkörrel ellátott ultrahangos tisztítóegységek kialakítása szintén nagyon rugalmasan testreszabható. Így mono- (25/40/80 kHz), twin- (25/50, 40/80 kHz) és multifrekvenciás ultrahang (40/80/120 kHz) alkalmazása is lehetséges. Az ultrahangos rezgéskeltő gépet a talajon és/vagy a 370 × 420 × 390 mm (H × Sz × M) méretű mérőkádak egyik oldalánál kell elhelyezni. Az alkatrészek szárítása infravörös sugárzó hővel, meleg levegővel vagy vákuummal történik. Az alkalmazástól függően mindkét szárítási technológiát – akár kombinálva is – lehet használni. A betöltésnél és az ürítésnél az UCMSmartLine az elülső oldali vagy oldalsó elrendezésű állomásokkal minden térbeli feltételhez alkalmazkodik. Ezt kézzel vagy automatikusan is el lehet végezni.

A gyárilag beépített szállítóautomata szervohajtással rendelkezik a munkadarabok extra kímélő szállítása, illetve az utolsó öblítőkádból az előszárításhoz történő alkatrész-specifikus kiemelés érdekében (Forrás: Ecoclean GmbH)

Azon tisztítási alkalmazásokhoz, ahol nagyon tiszta környezetre van szükség, a berendezést a hosszától függően egy vagy két HEPA-szűrővel is fel lehet szerelni, amelyeket a ház tetején lehet elhelyezni. Erre rendszerint két flow-boxot használnak, amelyek az utolsó öblítési állomástól az ürítésig terjedő területen tiszta levegőjű környezetet hoznak létre. Egy tiszta levegőjű helyiséggel való összekapcsolás szintén járható út.

Gyárilag maximális folyamatbiztonságra tervezve

A berendezésen belül az alkatrészek szállítása egy gyárilag beállított, szervohajtású szállítóautomatával történik. Ez lehetővé teszi, hogy a szállítási sebesség pontosan az alkatrészkínálathoz igazodjon. A folyamatok során ez egyfelől az alkatrészek kiemelten kíméletes kezelését biztosítja. Az érzékeny munkadarabok károsodása és megkarcolódása ezáltal szintén megakadályozható, akárcsak az alkatrészek felúszása. Másrészt ott, ahol magas áteresztőképesség is lehetséges, gyorsabb haladást tesz lehetővé. A szervohajtás további előnye az alkatrész-specifikus kiemelés az utolsó öblítőkádból az alkatrészek előszárításához. Ez hozzájárul ahhoz, hogy a rákövetkező szárítási folyamat során el lehessen kerülni a foltok képződését.

Standard kivitel esetén az automata nemesacélból készült, statikus szállítóállvánnyal rendelkezik a maximális 20 kg-os töltési súlyhoz. Ömlesztett áru tisztításához, ahol az áru mozgása fokozottabb, vízszintes elforgatású szállítóállvány áll rendelkezésre. Egy további szállítóállvány függőleges, forgó mozgásokat tesz lehetővé percenként 200-as fordulatszámmal nedves fokozatban, illetve száraz folyamat esetén akár percenként 1 000-es fordulatszámmal is. Az optikában többek között mikrolencsék tisztítására használják. A teljesítőképességgel szembeni magas követelmények teljesítéséhez a berendezést egy második szállítóautomatával is fel lehet szerelni.

A berendezést akár kilenc tisztítási és öblítési fokozattal, valamint változtatható mono-, duál- és multifrekvenciás ultrahanggal lehet felszerelni (Forrás: Ecoclean GmbH)

A követelményeknek megfelelő és egyenletesen jó tisztítási eredményről az UCM által kifejlesztett oldalsó túlfolyó gondoskodik. A közegeket minden tisztító- és öblítőkádba alulról töltik be, felfelé szállítják, és a közegek aztán a két oldalon tudnak túlcsordulni. Ezáltal a medencében folyamatos áramlás van, amely egyrészt biztosítja az alkatrészek intenzív kezelését, másrészt pedig ezáltal a tisztítás során levált részecskék és más anyagmaradványok azonnal távozhatnak a medencéből. Ez minimalizálja az alkatrészek újbóli szennyeződésének kockázatát a kiemelés, illetve az áthelyezés során. A kádak kialakításakor figyelembe vették azt a tényt, hogy azokat gyorsan lehessen teljesen kiüríteni, és hogy ne képződjenek szennyeződési gócok. Ugyanez vonatkozik a berendezés csővezetékeire is, amelyet max. 70 °C-os hőmérsékletre terveztek.

Nagy fokú rugalmasság a beépített elektrotechnikának és vezérléstechnikának köszönhetően

Az új UCMSmartLine minden modulja tartalmazza az elektrotechnikát és vezérléstechnikát. Ez a plug-and-play kivitel egyfelől jelentősen hozzájárul az ultrahangos, többkamrás merítő tisztítóberendezés helytakarékos felépítéséhez, nincs ugyanis szükség helyre a különálló kapcsolószekrény számára. Másfelől pedig a berendezéseket gyorsan üzembe lehet helyezni, és bármikor lehet bővíteni.

A nedves lépésekhez teljesen elektropolírozott nemesacélból készült berendezés minden kádja két oldali túlfolyóval rendelkezik, amely révén a tisztítás során levált részecskék és más szennyeződések azonnal távozhatnak. Ez minimalizálja az újbóli szennyeződés kockázatát az alkatrészek áthelyezése során (Forrás: Ecoclean GmbH)

Meggyőző külső megjelenés munkavédelmi és környezeti előnyökkel

A teljesítőképessége és rugalmassága mellett az elektropolírozott, nemesacélból készült és teljesen zárt UCMSmartLine külső megjelenése révén is megnyerő. A kiváló minőségű, biztonsági üvegből készült, gyárilag beépített elülső burkolat itt nem csak optikai elemként szolgál. A burkolat megakadályozza, hogy a berendezésből a gőzök a környezetbe kerüljenek, ami az alkalmazott tisztítóanyagtól függően egészségügyi kockázatot jelenthet. A gyakran ajánlott nyitott berendezésekkel összehasonlítva a burkolat a hőveszteséget is csökkenti. Ezáltal csökken az energiaszükséglet, akárcsak a fedéllel ellátott szárítók esetében. Ez utóbbiaknál ráadásul a szárítási idők is rövidebbek.

A berendezések számítógép-alapú vezérlését interfészeken keresztül egymás fölé rendelt MES (Manufacturing Executive Systeme) rendszerekbe lehet kapcsolni. A modularitásnak és a nagy fokú rugalmasságnak köszönhetően, amely mind a berendezés konfigurációját, mind pedig a folyamatkialakítást jellemzi, az új UCMSmartLine a csúcstechnológiás iparágakban, valamint a karbantartás, a javítás és a generáljavítás, illetve az előkészítés területén nagyon széles alkalmazási spektrumot fed le. A modern, moduláris kialakítási elv pedig költséghatékony termelést és viszonylag rövid szállítási határidőt tesz lehetővé.

Doris Schulz

www.ucm-ag.com

www.ecoclean-group.net