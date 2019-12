Csiszolástechnika érzéssel

A munkadarabok csiszolása és simítása - amelyek gyakran az ipari feldolgozás utolsó lépései közé tartoznak - nagymértékben hozzájárul az értékteremtéshez, bármilyen iparágról is legyen szó. Ez a folyamat alapvetően befolyásolja a végtermék kinézetét, és ennek eredményeképp annak piaci sikerében is kulcsfontosságú szerepet játszik.

Legyen szó márványasztalról, karóráról, vagy okostelefonról, mindössze a felületi egyenetlenségek eltávolításával és a felszín megmunkálásával egyből magas minőségű jelleget adhatunk egy terméknek.

Azonban nem olyan egyszerű elérni a kívánt polírozású felszínt, mert minden anyag és felület máshogy reagál a megmunkálásra. Emiatt a csiszoló vagy simító folyamatnak is igazodnia kell a változó körülményekhez, különös tekintettel az érzékenységre és reakcióképességre. A hétköznapi értelemben ezeket a képességeket inkább az emberi kéz végezte munkával azonosítjuk, és nem pedig a hagyományos ipari robotokkal, a felületek megmunkálása gyakran még ma is manuálisan történik. Minden azt jelenti, hogy számos gyártóipari vállalat számára ez a folyamat a rendkívül költségigényes kategóriába tartozik.

A polírozás nem a legnépszerűbb feladat a munkások körében, sőt általában a legtöbben „piszkos munkának” tartják. A folyamat sok porral jár, a por belélegzésének kitett alkalmazott pedig nem csak kellemetlenül érzi magát, de még egészsége is károsulhat a megfelelő védőintézkedések hiányában. A védőfelszerelés pedig egy újabb jelentős kiadási tényező a vállalat számára.

Azok az alkalmazottak, akik ezeket a monoton és ismétlődő munkákat végzik el, erőforrásaikat jóval praktikusabban és nagyobb hozzáadott értékkel alkalmazhatnák.

Érzékeny, könnyűsúlyú robot kiegészítők az automatizált polírozáshoz

Ami első látásra úgy tűnhet, mint egy, a korunkra jellemző mindennapi technikai dilemma, az valójában egy rendkívül nehezen megoldható feladat. A haptikus erő/nyomatékérzékelők képesek a könnyűsúlyú robotok felé továbbítani az érintés érzését, és így közelebb hozza őket ahhoz a funkcióhoz, amit egy emberi kéz képes ellátni. Ezzel a kiterjedt érzékeléssel a robotkar a legkisebb rá gyakorolt erőt és esetleges ellenállást is felismeri, valamint valós időben reagál is ezekre. A polírozási folyamat teljesen automatizálhatóvá válik, és egyben teljesen egységessé is tehető. A dán OnRobot egyike azon vállalatoknak, akik ilyen érzékelőket fejlesztenek ki. Az IP67 védettségének köszönhetően az OnRobot HEX-E és HEX-H szenzorok számára a csiszolás közben felmerülő por semmilyen problémát sem okoz. Ezek a kimondottan érzékeny modellek egy értékes bónusszal is járnak: az OnRobot nem csak magát a szenzor hardverét tartalmazza (ami a Universal Robots, KUKA és ABB robotokkal is kompatibilis), hanem egy mindenre kiterjedő szoftvercsomagot is. Ebben a csomagban számos előre programozott standard ipari alkalmazás található, beleértve a polírozó és csiszoló alkalmazásokat is. Ez azt jelenti, hogy a rendszer integrálásához mindössze 15 perc szükséges. Negyed óra és az automatizált megoldás már működőképessé is tehető! Ezekkel az új automatizációs képességekkel és intuitív, jól megtervezett működésükkel a robotgyártó cég tapasztalatai szerint a vállalatok robotrendszerenként akár évi 100 000 eurónyi többletbevételre is számíthatnak.

Sikeres használat az egész világon

Ez nem egy elméleti koncepció, és nem is a távoli jövőről beszélünk. A technológiát jelenleg számos vállalat alkalmazza szerte a világban. Ezeknek a vállalatoknak szembe kell nézniük a globális versenypiac- az emelkedő munkabérek-, a fizikai fáradtság és monoton munka nyomásával, valamint a vásárlói oldal felől érkező egyre szigorúbbá váló minőségi követelmények tényezőivel. A tapintás érzékelésével ellátott robot kiegészítők alkalmazásával ezek a vállalatok egy nagy lépést tesznek a jövő felé, miközben a rövid és egyszerű telepítési folyamatnak köszönhetően gazdaságosak tudnak maradni a jelenben.

A hazai piacon is egyre többen automatizálják a csiszolással járó folyamatokat

„Magyarországon a polírozást főképp a bútoriparban, vagy alumíniumprofilú gyártási folyamatokhoz, öntvények megmunkálásához használják.” – mondja Balázs István, az OnRobot közép-kelet-európai régiójának alkalmazásmérnöke. A repetitív, egészségtelen környezetben történő munkákat a szenzor segítségével automatizálni lehet. A két szenzor típus (OnRobot HEX-E és HEX-H) különböző súlyú terhelésekre, különböző applikációkra lett kifejlesztve. „A legkockázatosabb körülmény ezekkel a munkákkal kapcsolatban az egészségtelen munkakörnyezet, illetve rizikót jelent az is, hogy a kézi megmunkálás során nem lesznek egyformák a termékek. A kollaboratív robot kiegészítők abban segíthetnek, hogy a munkavállalóknak nem kell monoton, egészségtelen környezetben dolgozni, kreatívabb munkát végezhetnek, ha a robot átveszi a korábbi feladataikat. Másrészt pedig az OnRobot szenzorral a cégek biztosítani tudják a termelés minőségének stabilitását. Emellett az is nyilvánvaló, hogy a befektetés megtérülési ideje általában nincs teljes egy év, azaz kevesebb, mint a termékekre vállalt általános garancia.” – mondja Balázs István.

