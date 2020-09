Azonnal használható robotikai csiszolóeszközt dobott piacra az OnRobot

Az OnRobot Sander a vállalat egyre szélesebb skálájú kézenfekvő és alkalmazásközpontú automatizációs megoldásainak legújabb tagja.

Címkék: automatizálás csiszolás ipari robot Onrobot robot robotika

Az OnRobot piacra dobta az OnRobot Sander teljesen elektromos véletlenszerű orbitális csiszolót automatizált felületkezelő alkalmazások - mint a csiszolás és a polírozás - számára.

A hagyományos automatizált csiszoló megoldások üzembe helyezése és karbantartása gyakran robotikai ismereteket követel meg. Az OnRobot Sander kiadásával azonban most a gyártóvállalatok számára elérhetővé vált egy olyan teljes körű és azonnal használható csiszolóeszköz, ami az összes vezető együttműködő és könnyű ipari robottal zökkenőmentesen alkalmazható.

A teljes Sander csomag mindent magában foglal, amire az OnRobot ügyfeleinek szüksége lehet a csiszolóalkalmazások gyors és könnyű alkalmazásához: egy plug-and-play csiszolóeszköz, különféle szabványos csiszoló és polírozó párnák, felhasználóbarát programozó szoftver, egy opcionális erő/nyomaték érzékelő és egy csiszolópapír-cserélő, ami lehetővé teszi a különböző szemcseméretű csiszolópapírok automatizált cseréjét az üzemeltető beavatkozása nélkül.

Eggyel magasabb szintre lép a használhatóság

A beépített szoftvernek köszönhetően könnyen be lehet programozni egyszerű felületkezelő alkalmazásokat a Sanderen. Emellett az OnRobot még egy lépéssel előrébb viszi a használhatóságot az eszközön elhelyezett „Pozíció mentése” gombbal, ami lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy manuálisan útpontokat állítsanak be a robot távvezérlő egységének használata nélkül. A Sander szoftvere különböző útvonaltervező opciókkal rendelkezik – kézi útmutatás, alak vagy pontok követése – és megadja a lehetőséget a felhasználóknak arra, hogy beállítsák a rotációs sebességet is, így optimalizálva a ciklusidőt és az egységességet.

„Az OnRobot elkötelezett amellett, hogy olyan megfizethető, alkalmazás-központú megoldásokkal lássa el a kis- és közepes méretű vállalkozásokat, melyeket egyszerű telepíteni és karbantartani. Az OnRobot Sander egy sokoldalú csiszolóeszköz, amely az összes funkcióval és előnnyel rendelkezik, amit vásárlóink elvárhatnak egy automata csiszoló-technológiától, viszont nem jár a hagyományos automatizált csiszolómegoldásokhoz társított bajlódással és költségekkel.” – mondja Enrico Krog Iversen, az OnRobot vezérigazgatója.

Az OnRobot Sander lapos, ívelt és egyenetlen felszínekkel is elbír, valamint cserélhető szabványos párnákkal rendelkezik, melyeket anyagok széles körén lehet alkalmazni. Az erő/nyomaték szenzor hozzáadásával a csiszoló alkalmazkodni tud a felszíni egyenetlenségekhez, valamint a nem megfelelően pozícionált munkadarabokhoz is, miközben növeli a konzisztenciát és a minőséget, a selejtarányt pedig csökkenti. Az OnRobot Sander valamennyi fejlett funkciója kompatibilis a Universal Robots kobotjaival, de az eszköz bármelyik vezető robotmárkával könnyedén integrálható.

Jelentős költségmegtakarítás a pneumatikus csiszolókhoz képest

A Sander egy könnyűsúlyú (1,2 kg, párnával együtt) megoldás, ami ötvözi a kefe nélküli elektromos motorjának nagy teljesítményét (akár 10 ezer fordulat/perc) a pneumatikus csiszolórendszerek működési költségének mindössze 5%-ért. A hagyományos pneumatikus csiszológépek külső légkompresszorokat használnak, amelyek nemcsak drágák, hanem hajlamosak a szivárgásra is. Mindeközben a Sander kefe nélküli elektromos motorja tartós és megbízható, élettartama megegyezik, vagy akár meg is haladja a konkurens pneumatikus rendszerekét.

„Az OnRobot elkötelezett amellett, hogy az automatizációt mindenki számára elérhetővé tegye, termékről-termékre, alkalmazásról-alkalmazásra, lehetővé téve az azonnal igénybe vehető megoldások használatát olyan vállalatok számára is, amelyek most kezdenek csak bele az automatizálásba. Kiiktatjuk az automatizáláshoz társított költségeket és komplexitást, meghagyva ügyfeleinknek a kulcsfontosságú funkcionalitást, amire szükségük van ahhoz, hogy elérjék azt, amit szeretnének.” – mondja Iversen.

A Sander biztonságosabb munkakörnyezetet teremt

A csiszolás gyakran piszkos és veszélyes munka, amely számos potenciális kockázatot jelent az alkalmazottak egészségére, a kézi szerszámok hosszantartó vibrációja által okozott, kínzó „fehér ujj”, azaz Raynaud-szindrómától a részecskés anyagok belélegzésével létrejövő tüdőkárosodásig. Az OnRobot Sander elejét veszi ezeknek a kockázatoknak és tiszta, 3M csiszolópapír-korongokat használ, amelyek több por elszívását teszik lehetővé, ezáltal biztonságosabb környezetet teremtenek a dolgozók számára annál, mint amire a konkurens rendszerek képesek.

„Az OnRobotnál egyre gyorsabban növekvő igényt tapasztalunk olyan vállalkozások felől, akik most vágnak csak bele a robotikába, és arra törekednek, hogy az automatizálás segítségével támogatni tudják meglévő munkaerőjüket. Ezek a vállalatok egyszerű és felhasználóbarát megoldásokat keresnek, amilyen az OnRobot Sander is, melyeket könnyedén lehet telepítni és sokféle feladattal meg lehet bízni valamennyi alkalmazási területen.” – mondja az OnRobot vezérigazgatója.

